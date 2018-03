Da hebt doch glatt der Laster ab: Für die Reparaturarbeiten am Kirchturm in Kälbertshausen war ein Spezialkran vonnöten. Foto: Privat

Kälbertshausen. (mlo) Da konnte einem schon vom bloßen Hinsehen schwindelig werden, als sich am vergangenen Mittwochvormittag zwei Männer in einer Krangondel am Dach der evangelischen Kirche zu schaffen machten. Nötig geworden war dieser spektakuläre Einsatz, nachdem Sturmtief "Herwart" im vergangenen Jahr seine Spuren auch in Kälbertshausen hinterlassen hatte.

Ende Oktober fegte der Herbststurm durch den Ort und dabei mehrere Schieferziegeln vom Kirchturmdach. Die fielen aber dummerweise nicht auf den Boden, sondern aufs angrenzende Pfarrhausdach, wo sie einige Dachpfannen zertrümmerten und einen Wasserschaden im Wohnhaus von Pfarrer Fritjof Ziegler verursachten. Was blieb, war also eine doppelte Baustelle.

Problem: Um das Loch im Kirchturm zu flicken, musste nicht nur ein Dachdecker her, der sich mit Schieferziegeln auskennt, sondern auch ein Kran, der den seitlichen Abstand von 25 Metern von der Straße zum Kirchturm überbrücken konnte. Doch ein solches Modell ist nicht an jeder Ecke erhältlich, und so musste ein 72-Meter-Kran aus Neu-Isenburg bei Frankfurt angefahren kommen. Dachdecker mit entsprechender Expertise fanden sich schließlich in der Gemeinde Kirchardt im Landkreis Heilbronn.

Für die Reparaturarbeiten wollte man einen der ersten sonnigen und windstillen Tage im Jahr nutzen - und musste angesichts der seit Wochen andauernden Schlechtwetterperiode leider etwas länger warten als geplant. Diese Woche war es dann endlich soweit, und die Arbeiten konnten beginnen, während derer die Hauptstraße in Kälbertshausen für mehrere Stunden gesperrt blieb.

Während die Reparatur des Kirchturmdachs schnell über die Bühne ging, gestaltete sich die Lage beim Pfarrhausdach etwas komplizierter. Da keine baugleichen Ziegel mehr erhältlich waren, "verpflanzte" man Dachpfannen aus der unteren Reihe oberhalb der Dachrinne, um das entstandene Loch zu stopfen und die Dach-Optik nicht zu stören. Die entnommenen Ziegel ersetzte man wiederum durch bauähnliche Modelle. Am Ende verlief alles nach Plan, sodass die Reparaturarbeiten bereits um die Mittagszeit abgeschlossen waren.

Fest steht: das war kein alltäglicher Einsatz, und zwar für alle Beteiligten. Selbst die Dachdecker, die ja standesgemäß in luftigen Höhen zu Hause sind, waren von dem Spezialkran beeindruckt, erzählt Pfarrer Ziegler. Er ist vor allem erleichtert, dass die Gebäudeversicherung einen großen Teil der angefallenen Kosten übernehmen wird.

Dennoch: "Für den relativ kleinen Schaden war das ein riesiger Aufwand", resümiert Fritjof Ziegler, fügt aber hinzu: "Zumindest gab es im Dorf was zu schauen - und die Kindergartenkinder fanden das Spektakel auch aus der Ferne recht beeindruckend."