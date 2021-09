Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Um die Finanzlage in Hüffenhardt ist es nicht gut bestellt. Das ist schon seit den Haushaltsberatungen bekannt. Kämmerer Stefan Salen hat schon in dem im März beschlossenen Plan ein Ergebnis von minus 900.000 Euro ausweisen müssen. Jetzt kommt es für die Gemeinde noch dicker: Bei der Gewerbesteuer sind Ausfälle von mehr als 200.000 Euro zu erwarten, das erklärte der Kämmerer den Gemeinderäten am Mittwochabend in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Seit Juni gebe es erhebliche Einbrüche bei den Gewerbesteuervorauszahlungen. Gerechnet habe man in Hüffenhardt mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rund 650.000 Euro. "Im Juni kam der große Schock", so Salen, der die neue Prognose präsentierte: 434.000 Euro. Auch beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird es weniger als erwartet geben (-29.000 Euro), bei den Schlüsselzuweisungen hingegen ein kleines Plus (7000 Euro mehr als angesetzt). Auch wenn man bei der Gewerbesteuerumlage nun etwas einspart (22.000 Euro weniger) – das dicke Minus bleibt.

Gut, dass man auch auf der Ausgabenseite ein bisschen sparen kann: Die Kanal- und Straßensanierung in der Brühlgasse wird wohl deutlich weniger kosten, auch bei den Straßenunterhaltungsmaßnahmen kann ein bisschen Geld gespart werden. "Unter dem Strich wird der Ergebnishaushalt schlechter abschneiden als geplant, mit einem Minus von 983.000 Euro", sagte Salen.

Zudem werden viele Maßnahmen aus dem Finanzhaushalt (aus dem Investitionen bezahlt werden) ins nächste Jahr verschoben und schlagen somit dieses Jahr auch nicht zu Buche. Das Baugebiet Kantstraße, der Medienentwicklungsplan, der Umbau des Tennisplatzes und die Hangabsicherung für den Abwasserkanal werden erst 2022 angegangen. Das bedeutet eine Verbesserung der Liquidität, auch weil der angedachte Kredit nicht aufgenommen werden muss. Trotzdem bleibe die Haushaltssituation angespannt, denn: "Wir sparen das Geld nicht, sondern verschieben es nur ins nächste Jahr." Für das ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 hat das erst mal keine Auswirkungen – aber die Investitionstätigkeit werde sich dann eben 2022 massiv erhöhen. Ein gutes steckt in der vertrackten Situation: Im Jahr 2023 werde man ob der schlechten Haushaltssituation 2021 wahrscheinlich höhere Zuweisungen des Landes erhalten. "Diesen Effekt habe ich noch nicht einberechnet."

Um Zahlen ging es auch beim nächsten Punkt: Am Um- und Neubau des Rathauses in Haßmersheim muss sich auch die Gemeinde Hüffenhardt beteiligen, denn man teilt sich im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft das Rechnungsamt. Stefan Salen hatte die Gesamtkosten des Baus (rd. 3,5 Mio. Euro) nicht nur um die Zuschüsse (1,99 Mio. Euro reduziert), sondern den verbliebenen Eigenanteil (1,516 Mio. Euro) weiter aufgebrochen. Von der Gesamtfläche des neuen Haßmersheimer Rathauses entfallen genau 182,3 Quadratmeter auf das Rechnungsamt. Den so errechneten Quadratmeterpreis (1241 Euro) setzte der Kämmerer dann noch mit den Einwohnerzahlen ins Verhältnis. Heraus kam ein Betrag von 66.841 Euro, den die Gemeinde Hüffenhardt bezahlen soll.

Oliver Hohenhausen merkte an, dass die Gemeinde Hüffenhardt mit dem Neubau-Teil nichts zu tun habe, da sich die Kämmerei im Altbau befinde. Die Sanierung sei "viel günstiger" als der Neubau gewesen. Er wollte, dass nicht der Gesamtbetrag des Projekts, sondern nur der Betrag für die Sanierung des Altbaus als Grundlage für die Berechnung gewählt werde. "Ich denke, dieser Vorschlag ist zumindest zu bedenken: Für den Neubau des Rathauses können wir nichts, aber er verursacht den Löwenanteil", sagte Ralf Prior. "Vom Sitzungssaal haben wir nichts – wir können nur bezahlen." Erhard Geörg sagte, er finde die Rechnung in Ordnung und nachvollziehbar. "Wir dürfen heute nicht so denken und keine Pfennigfuchserei betreiben", so Geörg. Hohenhausen riet dem Ratskollegen, jetzt den Mund zu halten: Es gehe um 40.000 Euro und nicht um Pfennige.

Walter Neff betonte, man könne das Projekt nicht trennen, sondern müsse es als Gesamtmaßnahme betrachten. Diese Meinung teilte die Mehrheit des Rates (acht), wohingegen fünf gegen die Abrechnung votierten.

Auch wenn die Gemeinde viele Projekte in diesem Jahr nicht mehr angehen kann, stand auch eine Vergabe auf der Agenda. Die Kanalreinigung und TV-Inspektion des Kanalsystems wird von der Firma Butz übernommen, die dafür 87.999 Euro verlangt. Der Preis liegt innerhalb des erwarteten Kostenrahmens, weshalb der Vergabe nichts im Wege stand. Um Synergieeffekte zu nutzen, wurde auch die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Kreuzungsbereich Wielandstraße/Lessingstraße an die Netze BW vergeben. 6249 Euro soll das kosten, die Räte waren einverstanden.