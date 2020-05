Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Die Geschäftsleute bekommen wieder Gesellschaft, die Hoteliers atmen auf: Ab kommenden Freitag (29. Mai) dürfen in Baden-Württemberg die Zimmer in Hotels, Gasthöfen und Pensionen wieder an Privatleute und zu touristischen Zwecken vermietet werden. Eine entsprechende Änderung der Corona-Hygiene-Verordnung, die auch Ferienwohnungen, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze miteinbezieht, hat das Wirtschaftsministerium des Landes am Wochenende veröffentlicht. "Betriebe erhalten damit Planungssicherheit für das wichtige Pfingstgeschäft", bekundete Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut zur Lockerung der Einschränkungen für die Branche.

In der Praxis bedeutet das: Nach mehr als zwei Monaten, in denen die Hoteliers in der Region ihre Türen bis auf Ausnahmefälle (Geschäftsreisende) geschlossen halten mussten, um eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, darf es nun wieder heißen "Herzlichen willkommen". Mit der Öffnung von Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen "machen wir einen weiteren wichtigen Schritt zum Wiederaufleben des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in Baden-Württemberg", findet Hoffmeister-Kraut.

Diesen Schritt sehen auch die Hoteliers in der Region. Wenngleich es eben nur ein kleiner Schritt sei auf dem Weg zurück in ein – irgendwann vielleicht auch wieder auskömmliches – Betriebsleben. Albert Stumpf vom gleichnamigen NaturKulturHotel in Neunkirchen erläutert im Gespräch mit der RNZ: "Unser Dienstleistungsangebot haben wir ja die ganze Zeit aufrechterhalten – jetzt darf es endlich wieder genutzt werden." Stück für Stück, so Stumpfs Hoffnung, wolle man nun den Betrieb mit seinen 30 Mitarbeitern wieder hochfahren, auch wenn im Fall des NaturKulturHotels weiter ein wesentliches Standbein fehlt. "Unter der Woche sind wir fast ausschließlich ein Seminarhotel. Und dieser Markt findet aktuell nicht statt", sagt Albert Stumpf, der in diesem Bereich "vielleicht in den nächsten vier Wochen" mit einer allmählichen Reaktivierung rechnet.

Rechnen kann der Hotelfachmann nun aber immerhin wieder mit Privatleuten, die im Kleinen Odenwald ein paar entspannte Tage verbringen wollen. "Es gibt ein paar erste Anfragen", so Stumpf, der die Monate März, April und Mai aber eigentlich "komplett abgeschrieben" hat. Bis Ende des Jahres, so die Hoffnung des Neunkirchener Hoteliers, sei wieder mit einem wirtschaftlichen Betrieb zu rechnen. Bis dahin brauche es "viel Geld", um durchzuhalten, die Betriebs- und Bereitstellungskosten laufen schließlich unabhängig von der Belegung (aktuell bei zehn bis 15 Prozent) weiter. "Die Hilfen verdampfen sofort", sagt Albert Stumpf mit Blick auf die finanzielle Unterstützung auf der einen und die finanziellen Aufwendungen auf der anderen Seite.

Albert Stumpf sieht sich und sein Haus dennoch "gut aufgestellt", baut auf eine nun wachsende Kundengruppe von Kurzurlaubern aus der näheren Umgebung. Für die (und alle weiteren Gäste) hatte man Anfang des Jahres auch noch einmal kräftig investiert. Von einem hohen sechsstelligen Betrag spricht Stumpf in Bezug auf die Aufwendungen für Zimmerrenovierungen. Mitte März waren die neuen Suiten fertig: "Da hat noch keiner drin geschlafen", sagt Albert Stumpf.

Aus dem verordneten Schlafmodus aufwachen darf man nun auch wieder im Hotel "Zum Amtsstüble" in Mosbach. "Das freut uns natürlich", sagt Gabriele Littig-Göbel, die in den letzten zweieinhalb Monaten auch nur einige wenige Geschäftsleute beherbergen durfte. An den Wochenenden war das Haus mit seinen 50 Zimmern meist leer, nun hofft man wie im Kleinen Odenwald auch in Mosbach auf Kurzurlauber, die den Wert des Amtsstübles und der Region für sich entdecken. Die vielen Stornierungen, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie und folgendem Lockdown eingegangen waren, ließen sich zwar kaum ausgleichen, so Littig-Göbel weiter. Mit der kommenden Öffnung der Beherbergungsbetriebe für Privatleute verbindet man aber dennoch die Zuversicht auf eine schrittweise Rückkehr in ein normales Betriebsleben.

"Ein Stück Normalität" sieht auch Uwe Guckenhan vom Hotel "Drei Lilien" in Waldbrunn-Mülben zurückgewonnen. Dort hatte man im Austausch mit Gästen vorliegende Buchungen ausgesetzt, aber nicht aufgehoben. Und freut sich nun, den geduldigen Kunden positive Meldung für die geplanten Aufenthalte im Hohen Odenwald geben zu können. Unter den gebotenen Hygiene- und Abstandsregelungen, versteht sich.

"Absolut positiv" bewertet Bernadette Martini vom Mosbacher Hotel "Zum Lamm" die neue Verordnung. Mit dem "Schritt nach vorne" verbunden seien im Fall des Lamms auch schon einige konkrete Buchungsanfragen für Pfingsten, erklärt Martini, die den ländlichen Raum in Corona-Zeiten touristisch im Vorteil sieht. "Wenn es keinen Rückschlag gibt, bekommen wir vielleicht doch noch einen ordentlichen Sommer", gibt sich die Hotel-Geschäftsführerin optimistisch. Erstmals seit Anfang März habe man diese Woche "mehr Buchungen als Stornierungen" gehabt – für Bernadette Martini ein weiteres Signal, dass es aufwärts geht.