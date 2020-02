Von Noemi Girgla

Schwarzach. Das triste Wetter und die heftigen Niederschläge wirken sich nicht nur aufs Gemüt, sondern vor allem auch auf die Gewässer aus. Und was der Schwarzbach bringen kann, weiß man in Schwarzach spätestens seit den Hochwassern von 1993 und 1994. Seither gab es eine Flussgebietsuntersuchung, und es wurde eine Hochwasserschutzkonzeption erstellt, an deren Umsetzung im gesamten Einzugsgebiet von Elsenz und Schwarzbach konstant gearbeitet wird.

Auch in Schwarzach wird am Gesamtkonzept für Hochwasserschutzplanungen gearbeitet. Und so stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung Ingenieur Martin Hesch vom Ingenieurbüro Wald und Corbe die aktuelle Entwurfsplanung der lokalen Maßnahmen zum Hochwasserschutz, kombiniert mit der Renaturierung des Schwarzbachs vor.

Seit vor über zehn Jahren mit der Planung der Renaturierung in Unterschwarzach begonnen wurde, hat sich einiges verändert wie zum Beispiel erhöhte Niederschläge. Daher war es erforderlich, die Variante von 2012 zu überarbeiten. Während die Renaturierung des Schwarzbachs zwischen Hauptstraße und dem Auslauf der Verdolung bis zur Brücke Breitenbronner Straße bereits abgeschlossen ist, soll nun der Bauabschnitt von der Brücke Breitenbronner Straße bis zur Tonwerkstraße in Angriff genommen werden. Das Ziel sei die Durchgängigkeit des Gewässers, erklärte Hesch. Ab der Brücke sei außerdem ein uferbegleitender Fußweg mit einem Steg zum Bolzplatz geplant. Am Bolzplatz selbst sollen Sitzsteine und Infotafeln platziert werden, um ein Ausflugsziel zu schaffen.

Da sich das Wasser an der Engstelle bei der Brücke Wildparkstraße schnell staut, ist im Zu- und Auslaufbereich eine Gewässeraufweitung und die Erneuerung der Brücke erforderlich. Auch muss ein Hochwasserrückhaltebecken mit zusätzlichem Abschlagskanal des Neuwiesenbachs in den Schwarzbach (unterhalb des Bolzplatzes) gebaut werden.

Als mögliche Planänderung stellte Hesch eine neue Wegeführung und Erschließung der Bebauung unterhalb der Schwarzach-Halle vor. Bei dieser Variante könnten Brücke und Steg entfallen. Und da sich auch an der Tonwerkbrücke das Wasser zurückstaut, sei hier eine neue Brücke mit Gewässerverlegung und -aufweitung vorgesehen, was die Verlegung bzw. den Neuanschluss der Tonwerkstraße zur Landesstraße 590 zur Folge habe. Auch der Bau eines Damms bzw. Geländewalls nach der letzten Bebauung vor der Tonwerkbrücke sei geplant.

Viele dieser Maßnahmen sind derzeit jedoch noch rein hypothetisch, da sich die betroffenen Grundstücke in Privateigentum befinden. Der Grunderwerb sei noch nicht geklärt, Verhandlungen mit den Eigentümern werden aber folgen, erklärte Bürgermeister Mathias Haas. Vom Land werde eine solche Renaturierungsmaßnahme mit bis zu 85 Prozent gefördert. Daher galt es für den Gemeinderat, über die Entwurfsplanung abzustimmen und zu beschließen, ob man eine wasserrechtliche Genehmigung beantragen wolle. Beides geschah einstimmig.

In der Bürgerfragestunde wurde der vorgestellte Entwurfsplan zur Schwarzbach-Renaturierung erneut aufgegriffen. Besonders der Wunsch nach einem Ausbau von Fußgänger- und Fahrradwegen wurde mehrfach vorgetragen. Jetzt sei die Möglichkeit, diesen Ausbau in Angriff zu nehmen, war zu vernehmen. Haas zeigte sich den Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen, erinnerte jedoch daran, dass auch diese Pläne eine Frage der Möglichkeit des Grundstückserwerbs seien. Diesen werde man nun angehen.