Neckarzimmern. (ub) Seit Wochen öffnet der Himmel seine Schleusen, flutet Häuser, Straßen und Plätze, lässt Bäche zu reißenden Flüssen anschwellen, lässt Hänge und Bäume ein- und umstürzen. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz brachten die Wassermassen an vielen Orten die Menschen (in sogar tödliche) Bedrängnis. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben auch die Neckarpegel steigen lassen. Sie haben aber auch etwas anderes steigen lassen: die Mengen an Treibgut. An der Staustufe Neckarzimmern hat sich ein wahrer Treibgutteppich angesammelt. Auf der Neckarzimmerner Seite ist die braune Wasseroberfläche von einer großen Menge verschiedenster Hölzer bedeckt.

Zwischen ganzen Stämmen, Ästen unterschiedlicher Größe und allerlei Kleinholz schwimmen Plastikteile jeglicher Art, Flaschen, Schuhe und Bälle – Zivilisationsmüll. "Leider ist es nach Hochwasserereignissen normal, dass größere Mengen an Treibgut im Wasser mitgeführt werden", meldet dazu Dr. Johanna Reek von der Fachbereichsleitung Schifffahrt des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Neckar in Heidelberg. Das Treibgut bleibe oft vor den Schleusen oder Wehren hängen und sammele sich dann zu diesen Teppichen an. "Soweit es gefahrlos möglich ist, beseitigen wir das Treibgut und entsorgen es."

Auf den Schifffahrts- und Schleusenbetrieb hat das Treibgut mitunter negative Auswirkungen. "Gelangt es in den Schiffsantrieb (Propeller), kann dieser beschädigt werden", weiß Reek, "manchmal lassen sich Schleusentore nicht mehr bewegen, da sie eingeklemmt sind." Dann müssen Taucher die Schleuse kontrollieren und das Treibgut beseitigen.

Die Stauanlage Neckarzimmern ist eine Flussstaustufe und besteht aus einer Doppelschleuse am linken Ufer, einem dreifeldrigen Wehr und einem Kraftwerk am rechten Ufer. Der Schleusen- und Wehrsteg, dessen Konstruktionsunterkante fünf Meter über dem Oberwasserspiegel liegt, ist am Unterhaupt durch das Betriebsgebäude überbaut. An der rechten Schleusenkammer wurde das Untertor 1989 inklusive der Antriebe und der Steuerung ausgewechselt. Der Austausch des Obertors folgte 2004.

Der Neckar ist auf einer Länge von 203 Kilometern von Plochingen bis Mannheim für die Schifffahrt ausgebaut; auf dieser Strecke werden mit Hilfe von 27 Schleusen 161 Höhenmeter bis zur Einmündung in den Rhein überwunden.

Auch wenn der Treibgutteppich vor der Schleuse Neckarzimmern ein Zeugnis dafür liefert, was Wassermassen alles bewegen (und mitunter zum Stillstand bringen) können, ist es ein Bild, das den einen oder anderen Schleusenpassanten inne halten lässt. Berichte und Eindrücke von den Folgen der geöffneten Himmelsschleusen, die die Medien aus anderen Regionen derzeit liefern, sind um ein Vielfaches drastischer. Man möchte nicht tauschen …