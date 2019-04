Von Tim Krieger

Haßmersheim. Ein Leben ohne Fluss in der Nähe - für Isolde Lehnert kaum vorstellbar. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die aus Haßmersheim stammende Ägyptologin und Bibliothekarin die ersten sechs Jahre ihres Lebens auf dem Fluss verbrachte. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn ihr Vater war Schiffsführer, der mit seinem Lastschiff den Neckar, Rhein und Main befuhr und die Familie immer mit dabei hatte. "Mit sechs musste ich neu laufen lernen", erinnert sie sich humorvoll, denn festen Boden war sie nicht gewohnt. Erst mit Eintritt der Schulpflicht wurde sie in Haßmersheim "sesshaft".

Die enge Verbindung zur Flussschifffahrt blieb aber lange erhalten: Sobald möglich "heuerte" sie bei ihrem Vater an und verbrachte ihre Schulferien regelmäßig als Matrosin auf dem Schiff. Mit 14 träumte sie sogar noch davon, zur See zu fahren. Dann - mit dem Besuch des Gymnasiums in Mosbach - kam aber eine andere Leidenschaft zum Vorschein, die ihr bis heute erhalten geblieben ist: die Faszination für fremde Sprachen und Kulturen. Nach dem Abitur absolvierte sie zunächst eine Ausbildung als Bibliothekarin an der Heidelberger Unibibliothek, wo sie ihre erste Anstellung fand, und legte später - neben ihrer Arbeit als Bibliothekarin - ein mit Bestnote bestandenes Studium der Ägyptologie, Ethnologie und Vorderasiatischen Archäologie ab.

In dieser Zeit konnte sie bei zwei Ausgrabungen in Ägypten intensive eigene Erfahrungen mit dieser Kultur machen und war von Anfang an fasziniert. In Ägypten, das wie wenige andere Länder eine Vielzahl an Assoziationen weckt, sah sie gleich drei sehr unterschiedliche Kulturen ein Amalgam bilden: die uralte ägyptische Basis, die dynamische, durch den Islam geprägte arabische Kultur des Osmanischen Reichs und die ambivalenten westlichen Einflüsse, die in der Zeit der britischen Kolonialherrschaft ihren Höhepunkt fanden. Von den Menschen in Ägypten spricht sie voller Begeisterung und macht schnell klar, dass wir uns hier leicht falsche Vorstellungen über eine vermutete Rigidität machen. Gastfreundschaft wird groß geschrieben, Fremde sind willkommen. Sie fühlte sich jedenfalls, trotz ihrer so untypischen westlich geprägten Lebensweise, dort von Anfang an ganz einfach angenommen.

Ihre besondere Doppel-Qualifikation als Diplom-Bibliothekarin und studierte Ägyptologin ließ für sie 2003 einen Wunsch wahrwerden: sie wurde Mitarbeiterin des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo und betreut seitdem die dortige Bibliothek, deren Grundstock aus der Sammlung des deutschen Ägyptologen Ludwig Keimer besteht und die außerdem eine reiche Sammlung alter Reiseliteratur umfasst.

Alte Reiseliteratur - Stichwort für ein Vorhaben Isolde Lehnerts, dessen Früchte sie jetzt ernten kann: die kommentierte Herausgabe des historischen Tagebuchs der Ägyptenreise zweier Deutscher in den Jahren 1900/1901, soeben unter dem Titel "Zur Kur an den Nil" erschienen. Verfasst von dem deutsch-jüdischen Augenarzt und Orientalisten Max Meyerhof, der gemeinsam mit seinem Verwandten Otto Meyerhof - einem späteren Nobelpreisträger für Medizin - fünf Monate lang durch Ägypten reiste. Grund für die Reise war die Nierenerkrankung des damals 16-jährigen Otto Meyerhof, den Max Meyerhof als Arzt begleiten sollte - man hatte ihm dringend zu einem Kuraufenthalt im trocken-heißen Ägypten geraten.

Isolde Lehnert ist es nun bei ihrer Edition gelungen, ein großartiges Buch zusammenzustellen, das nicht nur für Ägyptologen, ja nicht einmal nur für Ägyptophile faszinierend ist. Die harmonische Zusammensetzung aus drei Komponenten macht es zu einem Werk, in dem man ebenso intensiv studieren wie auch einfach "nur" schmökern kann. Da ist zum einen der sorgfältig redigierte Tagebuch-Text von Max Meyerhof selbst, dann die hilfreichen und ausführlichen Erläuterungen von der Autorin und als dritte Säule eine große Anzahl historischer Abbildungen - Fotos, Malereien, Zeichnungen, Karten und Faksimiles, die dafür sorgen, dass zusammen mit den Texten das überaus lebendige Bild eines Ägypten entsteht, das im Umbruch zur Moderne stehend auf der Suche ist nach nationaler Identität.

Anschaulich die Schilderungen eines Alltags zwischen Elend und luxuriöser Prachtentfaltung, zwischen weitläufigen Nillandschaften und engen Großstadtgassen, die durch die umrahmenden Texte der Herausgeberin in übergreifende historisch-kulturelle Bezüge gestellt werden. Erschienen ist "Zur Kur am Nil" als dritter Band im Rahmen der Reihe "Menschen - Reisen - Forschungen", herausgegeben vom Deutschen Archäologischen Institut Kairo. Isolde Lehnert ist es gelungen, eine feine Balance zwischen Wissenschaftlichkeit und direkter unterhaltsamer Lesbarkeit zu finden. Und das ist auch die Absicht der Reihe: diese Bände sollen Zugang verschaffen zu einem Kapitel der Kulturbegegnung zwischen Forschungsdrang und Kolonialismus, zwischen Faszination und Herablassung und dabei auch die Schicksale anderer Deutscher oder generell Westler beleuchten, die in nicht geringer Zahl am Nil ihr Glück suchten.

Die Meyerhofs erleben in Ägypten bereits die vielfältigsten Formen des Tourismus, auch dies wird in ihrem Tagebuch anschaulich. Als Kuraufenthalt war die Ägyptenreise der beiden Meyerhofs mäßig erfolgreich, was vielleicht auch daran lag, dass ausgerechnet dieser Winter für ägyptische Verhältnisse kalt und verregnet war. Für Otto Meyerhof blieb diese Reise eine einmalige Erfahrung - der später als Mediziner und Biochemiker hoch angesehene Gelehrte kehrte nicht mehr nach Ägypten zurück. Er musste aus Hitlerdeutschland vor den antijüdischen Pogromen fliehen und gelangte auf abenteuerlichen Wegen in die USA. Für Max Meyerhof hingegen war diese erste Reise an den Nil nur der Anfang: Er kehrte 1903 nach Kairo zurück und ließ sich dort "im Land der Blinden" als Augenarzt nieder - mit Erfolg, denn bald genoss er den Ruf, Blinde wieder sehend machen zu können.

"Zur Kur an den Nil" - ein von Isolde Lehnert sorgfältig herausgegebenes und kommentiertes Tagebuch aus einer anderen Epoche, das dem Leser eine Zeitreise erlaubt, bei der er aus erster Hand eine fremde Kultur kennen lernt.

Isolde Lehnert wird im Frühjahr in Mosbach mit ihrem Buch eine Lesung halten - wir werden darauf hinweisen.