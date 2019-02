Nur mit Schutzhandschuhen blättert man heute in derart antiquierten Buchwerken: Ein Kräuter- und ein Pflanzenbuch, die früher zum Bestand des Mosbacher Gymnasiums gehörten, übergab Johannes Becker an Schulleiter Jochen Herkert und Stellvertreterin Marion Stoffel in Beisein von Lehrkräften der Fachschaften Geschichte und Biologie. Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Mosbach. "Erst war es nur der Anruf eines lieben Kollegen nach über 20 Jahren", beschreibt die stellvertretende Schulleiterin Marion Stoffel vom Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) die Begebenheit vor wenigen Wochen. Johannes Becker bat seine frühere Kollegin um einen Termin, um einen Fund vorbeizubringen. Noch am selben Tag kam er mit einer Stofftragetasche in ihr Büro und brachte zwei Biologiebücher mit, denen man das hohe Alter schon auf Distanz ansieht. Enthalten ist der Stempelaufdruck "Gymnasium Mosbach".

Wie diese in seinen Besitz kamen, erklärte Becker bei der offiziellen Übergabe an Schulleiter Jochen Herkert dieser Tage im Rektorat der Schule. Gefunden hatte er die Werke bei einer Haushaltsauflösung nach dem Tod seiner Mutter. Sein Vater Erwin Becker war ebenfalls Lehrer und später zwischen 1950 und 1982 auch stellvertretender Schulleiter am NKG. "Wahrscheinlich hat der damalige Schulleiter gesagt, nehmen Sie die Bücher mit, dann sind sie weg!", vermutet er mit Blick auf die Zeit des Umzugs des Mosbacher Gymnasiums 1968 in das heutige Schulgebäude.

In das damals "supermoderne" neue Schulhaus wollte man wohl nicht das gesamte bisherige Inventar mitnehmen und hat daher vieles aussortiert, ohne den Wert zutreffend zu bestimmen. Nach Nicolaus Kistner benannt worden war die Schule erst im Jahr 1958; zuvor hatte sie mehrere andere Namen und geht in den Wurzeln bis zur ersten Stifts- und Lateinschule Mosbachs im 15. bzw. 16. Jahrhundert zurück.

Für Johannes Becker war sofort klar: "Die Bücher gehören wieder zurück!" Der "Umzug" ins neue Schulhaus dauerte für diese Bücher damit etwas über 50 Jahre. Am NKG beauftragte man sofort Geschichtslehrer Markus Wieland mit Nachforschungen. Während bei dem größeren der beiden mit dem Titel "Vollkommenes Kräuterbuch" des Autors Bernhard Verzascha (1628 bis 1680) genauere Erkenntnisse möglich waren, fällt dies bei dem kleineren Pflanzenbuch schwerer, weil das Titelblatt fehlt. Sehr wahrscheinlich datiert aber auch dieses ins späte 17. oder frühe 18. Jahrhundert.

Gedruckt sind die "alten Schinken" auf Hadernpapier, das aus Lumpen gemacht wurde. Entsprechend vorsichtig und nur mit Schutzhandschuhen blättert man deshalb heute in diesen sehr selten noch zu findenden Schriften, die auch viele Abbildungen enthalten. Der monetäre Wert ist schwer zu bestimmen - Wieland konnte bisher ein Antiquariat recherchieren, in dem das Kräuterbuch für um die 2500 Euro gehandelt wird.

Dass man Fotografien einzelner Seiten heute noch im Biologieunterricht einsetzen könnte, auch um die Entwicklung des Fachs aufzuzeigen, waren sich die Fachlehrerinnen Svenja Baur und Melanie Schuhmacher sicher. Cornelia Schweikert als Leiterin der Fachschaft Geschichte am Nicolaus-Kistner-Gymnasium erkannte einen Nutzwert auch mit Bezug auf die Geschichte der frühen Buchherstellung.

Wo genau die beiden historischen Werke einen neuen Platz im Schulhaus finden werden, ist bisher noch unklar. "Sie werden sicher nicht in einem Schrank verschwinden", betonte Herkert aber schon jetzt. Vieles spreche dafür, sie wieder der Schulbibliothek zuzuführen - zwar sicherlich nicht als Ausleihbestand, aber denkbar in einer Glasvitrine, so der Schulleiter. In der "digitalisierten Schule" könnten sie so auch für Schüler und Besucher noch einen authentischen Blick in die Vergangenheit ermöglichen.

Jochen Herkerts besonderer Dank galt Johannes Becker für die Rückführung dieser beiden historischen Schätze sowie Markus Wieland für seine Nachforschungen.