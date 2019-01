Mosbach. (ar) Zahlreiche Verkehrsteilnehmer fahren jeden Tag an der Baustelle vorbei. Und so mancher Passant hat sich wohl schon gefragt: Was passiert da gerade? Das frühere Gebäude- und Hallenensemble des US-amerikanischen Getränkeherstellers Coca-Cola (gegenüber des Drogeriemarktes "dm") in der Pfalzgraf-Otto-Straße wird komplett saniert. Die Firma Hestermann Stahl- und Metallbau, die 1924 von Karl Hestermann in Mosbach gegründet wurde und seit Ende der 90er-Jahre von Volker Hestermann geleitet wird, modernisiert derzeit diese Liegenschaft. "Anschließend wollen wir mit dem gesamten Betrieb an den neuen Standort umziehen", erläutert Christian Hansmann, Mitglied der Geschäftsleitung, auf Nachfrage der RNZ das Ziel des Unternehmens.

Aktuell ist der Experte für Stahl- und Metallbau noch in der Elzstraße beheimatet - und Teile der Liegenschaft in der Pfalzgraf-Otto-Straße nutzt er schon als Lagerfläche. Diese räumliche Trennung soll sich jedoch alsbald ändern. Die unterschiedlichen Geschäftsbereiche werden an dem neuen Standort zusammengeführt. Dort wird man reichlich Platz für künftige Aktivitäten haben: Immerhin rund 12.000 Quadratmeter Fläche stehen der Firma zur Verfügung.

"Im Jahr 2015 hat Volker Hestermann die Immobilie erworben", erläutert Hansmann. Wo einst der Getränkehersteller das süße Erfrischungsgetränk abgefüllt und gelagert hatte, wird künftig harter Stahl bearbeitet. Denn die Hallen sollen als Produktionsstätte und Lagerraum für die Unternehmensbereiche Schlosserei, Edelstahl, Metallbau, Blechbearbeitung und Kundendienst genutzt werden. Außerdem: Die Firma Hestermann wird ihrer Administration dort ein neues Domizil geben. Damit kehrt in die Gebäude, die eine längere Zeit brach lagen, wieder Leben ein, worüber sich Hansmann freut.

Den Kunden und seinen rund 45 Mitarbeitern möchte man moderne Geschäftsräume bieten. "Auf der vorderen Seite zur Pfalzgraf-Otto-Straße hin werden unter anderem Garagentore, Antriebe sowie Treppen und Geländer präsentiert", beschreibt Christian Hansmann die Pläne. Wann jedoch diese komplett umgesetzt sind, kann er derzeit noch nicht genau abschätzen. Es gebe noch diverse Fragen zu klären. Trotzdem zeigte er sich mit dem bisherigen Verlauf der Sanierung zufrieden.

Die Arbeiter werkeln indes im künftigen Unternehmenssitz. Die Immobilie wurde bereits entkernt, neue Fenster sowie eine zeitgemäße Heizungsanlage werden eingebaut. Gleichzeitig wird die Elektroinstallation auf den aktuellen Stand gebracht. Das ist aber nicht alles: Auch die Außenanlage wird neugestaltet. Das Gebäudeensemble in der Pfalzgraf-Otto-Straße erhalte ein neues Antlitz, worauf sich auch die Kunden und Mitarbeiter freuen können, ist Christian Hansmann überzeugt.