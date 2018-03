In den kommenden Jahren will die Gemeinde Obrigheim in die Bildung viel investierten, kündigte Bürgermeister Achim Walter bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2018 in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an. Foto: Gemeinde Obrigheim

Von Alexander Rechner

Obrigheim. "Wir sind gut aufgestellt für die zukünftigen kommunalen Herausforderungen", zog der Obrigheimer Bürgermeister Achim Walter zufrieden Fazit gegenüber der RNZ. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am vergangenen Donnerstag brachte der Rathauschef zusammen mit Kämmerer Thorsten Sienholz den Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2018 ein. Bürgermeister Walter freute sich dabei über ein saftiges Plus von 2,1 Millionen Euro, mit dem man in diesem Jahr im Ergebnishaushalt kalkuliert. Bei der Präsentation des komplexen Zahlenwerks sprach der Kämmerer von "weiterhin kräftig sprudelnden Steuereinnahmen im ganzen Land". Auch in der Gemeinde Obrigheim sollen sie die Kasse klingeln lassen. Die Verwaltung rechnet mit Einkünften aus der Gewerbesteuer von 3,7 Millionen Euro und einem Anteil aus der Einkommenssteuer in Höhe von 2,7 Millionen Euro.

Dieses Ergebnis bewertete Bürgermeister Achim Walter in seiner Rede als "sehr positiv" - auch im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden und mit neuem Haushaltsrecht. Beachtlich ist bei dem Entwurf: Die Verwaltung kalkuliert mit Zinserträgen, sage und schreibe rund 800.000 Euro stehen als Einnahmen im Plan für dieses Jahr.

Der Rathauschef nutzte die Einbringung des Haushalts, die aus seiner Sicht wichtigsten Themen und Projekte anzusprechen. "Für Bildung und Kindergarten wollen wir in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen", bekräftigte er. Der Bürgermeister ist davon überzeugt, dass die Schule ein wichtiger Standortfaktor ist. So hob er die beiden Genehmigungen für eine zweizügige Gemeinschaftsschule und für eine optionale Ganztagsgrundschule hervor. Nun wird man die Räumlichkeiten genau überprüfen und dann "ein maßgeschneidertes Raumkonzept" erstellen, unterstrich Walter. Dieses soll dann im Gemeinderat begutachtet und danach die entsprechenden Weichenstellungen getroffen werden. Als weitere Aufgabe der kommenden Jahre sieht er, beim Kindergarten eine "tragfähige Raumkonzeption für schwankende Jahrgangsstärken und sich verändernde Elternbedürfnisse zu schaffen".

Die Gemeinde will ebenfalls für (Straßen)-Bauarbeiten ihr Portemonnaie öffnen. "Die Brücke am Radweg beim Mörtelsteiner Campingplatz wird zeitnah ertüchtigt", führte Walter zunächst noch aus. Später in der Sitzung beauftragten die Räte die Firma Gero Keller-Bautenschutz mit der Sanierung der Sandsteinbrücke zum Preis von 77.278 Euro (wofür 100.000 Euro im Haushalt 2018 eingestellt sind). Als weitere Maßnahme will die Gemeinde den Deichelweg endgültig fertigstellen, wie er erklärte.

In seinen weiteren Ausführungen kam der Rathauschef auf das Thema "Hochwasser" zu sprechen. Dabei kündigte er an, die Bachläufe in Asbach und Heiligenbach zu überprüfen - mit dem Ziel, diese zu verbessern. Ferner ist beabsichtigt, die Hochwassergefahrenkarte zu aktualisieren.

Aber das ist längst nicht alles: Die Gemeindeverwaltung soll auch unter die Lupe genommen werden. Dem Kommunalparlament wird man laut Bürgermeister Walter eine sogenannte Organisationsuntersuchung mit Stellenbewertung zur Beratung vorlegen. "Ein erster Rohentwurf wird demnächst fertiggestellt", sagte Walter dazu und schloss mit seinem Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung sowie an die Mitglieder im Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit.