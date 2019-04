Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Vor knapp zwei Jahren wurde der Radweg zwischen Haßmersheim und Neckarmühlbach fertiggestellt. Der Gemeinderat aber musste sich nun noch einmal mit dem Bauwerk befassen, denn die Schutzplanken, die Rad- und Autoverkehr voneinander trennen, konnten seinerzeit nicht so in den Boden gerammt werden, wie das normalerweise geschieht. Kämmerer Christian Holzer erläuterte dem Gremium und zahlreich erschienenen Zuhörern, warum: "Im Bereich der Schutzplanken befinden sich Leitungsbündel, die aufgrund des felsigen Untergrundes nicht so tief wie geplant verlegt werden konnten." Was sich auf das Verankern der Plankenpfosten auswirkte und was wiederum die Kosten erhöhte, und zwar um 41.000 Euro. Die Gemeinde Haßmersheim trägt die Hälfte davon, was unter Hinzurechnung von Verwaltungskosten 22.000 Euro sind, die der Gemeinderat einstimmig beschloss.

Michael Hönig fragte bei dieser Gelegenheit an, wann denn die blauen Radwegschilder aufgestellt würden? Bürgermeister Michael Salomo berichtete von der Verkehrsschau, in der genau das thematisiert worden sei, dass das Landratsamt für die Aufstellung zuständig sei und klärte gleichzeitig auf: "Die verpflichten Radfahrer aber nicht dazu, auf dem Radweg zu fahren." Außerdem ergänzte er, dass inzwischen sechs Planungsvarianten für eine Fortführung des Radweges in Neckarmühlbach vorlägen.

Um eine Bebauungsplanänderung, eine Baugenehmigung und eine Bauvoranfrage ging es im weiteren Verlauf der Sitzung. Als Mitglied im Zweckverband "Interkommunales Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim" (Geno) nahm der Gemeinderat von der ersten Änderung des B-Plans für das Industrie- und Gewerbegebiet Tech.N.O. Kenntnis. Mit einer Lockerung der Festsetzungen solle zukünftiges Bauen dort erleichtert, die Attraktivität der Plätze gesteigert werden.

Über die Attraktivität eines Bauvorhabens im Holunderweg in Haßmersheim allerdings gibt es geteilte Meinungen, soll doch auf einem unbebauten Eckgrundstück ein Vier-Familienhaus entstehen, das den Rat nicht zum ersten Mal beschäftigte. Michael Hönig erinnerte daran, dass an derselben Stelle "schon größer geplant" worden war.

Nun aber würden bis auf die Geschossflächenzahl alle Festsetzung des B-Plans "Nord II" eingehalten, informierte Bauamtsleiter Ali Köklü, weshalb der Gemeinderat dem Vorhaben bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zustimmte. Später drückte ein Bewohner des Quartiers in der zweiten Bürgerfragestunde sein Unverständnis darüber aus, dass dieses Haus die Höhe aller umliegenden Häuser überschreiten dürfe. Mit 10,70 Metern sei es aber unter der zulässigen Höhe von zwölf Metern, erinnerte Bürgermeister Salomo an die Einhaltung des Bebauungsplans.

Ein regelrechter Dauerbrenner ist ein weiteres Bauvorhaben in der Lessingstraße. Manches Ungenehmigte ist entstanden, sollte und soll durch nachträgliches Genehmigen sowie durch einige bauliche Änderungen endlich in den Zustand der Rechtmäßigkeit gebracht werden. Genervt von dem "Gezackere" wollte mancher Gemeinderat die Sache "endlich vom Tisch haben", wie es Peter Klee ausdrückte. Die Verwaltung machte den Vorschlag, die Genehmigung unter dem Vorbehalt zu erteilen, dass das Vorhaben der baurechtlichen Prüfung durch das Landratsamt standhalte. Neun Räte enthielten sich der Stimme, drei votierten dagegen, sodass mit fünf Ja-Stimmen die Angelegenheit für Haßmersheim "vom Tisch ist".

"Das ist ein durchweg positives Prüfungszeugnis" kommentierte Michael Salomo, was die Gemeindeprüfungsanstalt über die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse Haßmersheims in den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 sagt: "insgesamt betrachtet gut". Der Prüfungsbericht, der doch, wie Gemeinderat Karlheinz Graner anmerkte, rückblickend schaue, "also nach hinten wirkt", entwickelte aber eine ganz eigene Dynamik in der Sitzung und damit quasi "nach vorn". Denn die Diskussion bekam mehr und mehr den Charakter einer ausgiebigen Haushaltsplandebatte, die sich immer mehr von der Tagesordnung entfernte und Michael Salomo irgendwann diesen "Rundumschlag" beenden ließ. Vielleicht lag es auch daran, dass sich der eine oder andere Gemeinderat schon im Kommunalwahlkampfmodus fühlt.

Der Ball wurde in der Zuhörerschaft jedenfalls aufgenommen und ließ einen Bewohner zu weiteren "Schlägen" gegen Gemeindeverwaltung und Bürgermeister ausholen.