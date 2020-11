Haßmersheim. (ub) Die Fliesen und der Estrich sind schon drin. Teilweise jedenfalls, wenn Wohnmodule in die Höhe schweben, um Stockwerk für Stockwerk zu jenen beiden Gebäuden zusammengesetzt zu werden, die derzeit im Haßmersheimer Baugebiet Nord III im Schnelltempo entstehen. Die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG errichtet zwei baugleiche Punkthäuser mit jeweils einer Wohnfläche von 1681 Quadratmetern. Die Wohnungszahl liegt in jedem der fünfgeschossigen Gebäude bei 22. "Sieben Tonnen wiegt so ein Modul", erklärte Bauleiter Timo Rosenlöcher an Ort und Stelle. Am 3. November habe seine Firma, das Friesenhagener Systembau-Unternehmen Alho, mit dem nördlichen der beiden Häuser begonnen, "jeweils zehn Tage haben wir für die Montage von zweimal 81 Modulen."

Sattelschlepper bringen die vormontierten Einheiten zur Baustelle, dort werden sie "ausgepackt" und von einem Kran angehoben, was im Falle der obersten Etage schon ziemlich eindrucksvoll aussieht. "Heute passen wir acht Module ein", sagt Bauleiter Iftikhar Ahmad. In ihrer Ebene angekommen, werden sie zusammengefügt und -geschweißt., "Durch die serielle Vorproduktion, die keinen Witterungsschwankungen ausgesetzt ist, sind wir wesentlich schneller und vor Ort sauberer und leiser", zählt Rosenlöcher die Vorteile der modularen Bauweise auf. Der energetische Standard des Gebäudes entspricht KfW 55; der niedrige Energieeffizienzwert ist eine Voraussetzung für eine Förderung durch die KfW-Bankengruppe mit zinsverbilligten Darlehen und einem Tilgungszuschuss.

Was für Alho, den "Raumfabrikanten", ein eher kleines Projekt ist, ist für das Familienheim das größte Einzelbauvorhaben der Mosbacher Genossenschaft. Rund elf Million Euro (inklusive Grunderwerb und Außenanlagen) investiert man in den "bezahlbaren Wohnraum" in Nord III. Bezahlbar für bestimmte Einkommensschichten sollen sie auch deshalb sein, weil 700 Quadratmeter der Gesamtwohnflächen mit 1,50 Euro pro Quadratmeter und Monat für zehn Jahre von der Erzdiözese Freiburg gefördert werden.

Zum ersten Mal arbeitet die Familienheim Baugenossenschaft mit dem Systembauer aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz zusammen. Alho agiert als Generalunternehmer, der schlüsselfertig abliefert. Das soll Mitte nächsten Jahres sein. Und während das nächste Modul an seinen Platz schwebt, gehen nebenan die Arbeiten an Haus Nr. 2 weiter. Buchstäblich am Boden bleibt dafür das Haßmersheimer Straßen- und Pflasterbauunternehmen Demirbas, der als Subunternehmer von Alho die Bodenplatte vorbereitet. Die Außenanlagen werden von dem Mosbacher Unternehmen Batu-Bau und die Carports von der Schlosserei Schad aus Gundelsheim ausgeführt.