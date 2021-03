Haßmersheim. (pol/mare) In der Neckarstraße in Haßmersheim hat sich am Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Demnach seien drei Fahrzeuge beteiligt, es habe einen Frontalzusammenstoß gegeben. Dabei seien Insassen verletzt worden, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Weitere Informationen folgen ...