Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Beinahe, als ob nichts gewesen wäre, und sogar verhältnismäßig kurz verlief die Sitzung des Haßmersheimer Gemeinderats einen Tag nachdem Bürgermeister Michael Salomo in Heidenheim zum Oberbürgermeister gewählt worden war. Nun leitete er die Zusammenkunft – voraussichtlich seine vorletzte an dieser Stelle. Weder äußerte sich jemand aus dem Gremium noch aus der Zuhörerschaft noch er selbst zu dem Wechsel im Rathaus, bis auf die grünen Gemeinderatsmitglieder Anna Leischner und Thorsten Ringwald, die Salomo gratulierten. Voll besetzte Publikumsstuhlreihen signalisierten gleichwohl hohes Interesse der Bevölkerung, hatte doch Salomos Kandidatur für einige Aufregung im Ort und im Gemeinderat gesorgt.

Das Interesse – das zeigte die Bürgerfragestunde – galt jedoch auch dem Thema Freibad, das nicht auf der Tagesordnung stand. Eine Bürgerin bat darum (und wurde dafür mit Applaus bedacht), die Entscheidung, das Bad auch dieses Jahr nicht zu öffnen, zu überdenken. Hauptamtsleiterin Jenny Retzbach erläuterte den Stand der Sanierungsmaßnahmen sowie die Bedingungen für eine Öffnung. "Wir tun alles, dass wir vom 1. August bis zum Ende der Sommerferien in Betrieb gehen können." Eine andere Bürgerin, die sich und insbesondere die Kinder "vergessen" fühlt, verstärkte das Gesagte und wünschte sich zudem mehr Transparenz in der Angelegenheit.

Der Regionalplan beschäftigt nicht nur den Verband, der ihn fortschreiben will, sondern auch die Kommunen. Auf Haßmersheim bezogen hatten die Vertreter der Fraktion Bürgerliste – Bündnis 90 / Die Grünen einen Antrag eingereicht, mit dem die Verwaltung aufgefordert wird, neue Flächenausweisungen (Wohnbau oder Gewerbe), die in den Regionalplan einfließen sollen, dem Gemeinderat bekannt zu geben. Thorsten Ringwald erklärte anhand einer kleinen Präsentation, dass Haßmersheim laut Regionalplan durch Wanderungsgewinne wachsen dürfe (im Gegensatz etwa zu Fahrenbach). Der Hochhausener hatte ausgerechnet, dass in den nächsten zehn Jahren 140 Wohneinheiten hinzukommen könnten, die wiederum einem Flächenbedarf von 5,6 Hektar entsprächen.

"Kritisch" sehen die Grünen den Flächenverbrauch. Ihnen ist wichtig, dass der Gemeinderat in die Planungen einbezogen wird; sollten in der Regionalplan-Fortschreibung "Flächen angemeldet worden sein", so sei darüber in der Juli-Sitzung zu beraten und beschließen, so ihr Antrag. Karlheinz Graner (SPD) plädierte dafür, zu ermitteln und darzustellen, wo in den drei Ortsteilen Entwicklungsflächen vorhanden seien. Auch andere Wortmeldungen aus den Reihen der Gemeinderäte gingen in die Richtung, dass man als Gremium nicht übergangen werden möchte.

Marius Bergmann vom Planungsbüro IFK klärte auf, dass es bei der Fortschreibung des Regionalplans nicht um neue Flächenausweisungen gehe, sondern darum, bestehende Restriktionen zurückzunehmen, damit Gemeinden überhaupt Entwicklungsspielraum hätten. Bürgermeister Salomo empfahl, eher mehr als weniger restriktionsfreie Fläche auszuweisen. "Ob Sie die dann bebauen oder nicht, ist die Entscheidung des Gemeinderates." Bergmann fügte hinzu: "Sie haben die Entscheidungsgewalt über die Siedlungsentwicklung." Die Stellungnahme an den Verband wolle man in der nächsten Gemeinderatssitzung vorstellen. Damit war der Antrag der Grünen quasi erledigt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde die Entscheidungshoheit des Gemeinderats auf der Stufe eines Bebauungsplans deutlich. Es galt, den Plan für "Nord III – Versorgung" zu ändern. Für den Rewe-Markt, der dort bauliche Fortschritte macht, sind beleuchtete Werbeanlagen vorgesehen, die dem Bebauungsplan zuwider laufen. Er besagt, dass diese nicht in Richtung Westen/Landschaftsschutzgebiet ausgerichtet sein dürften. Mit gewissen Auflagen dürfen sie es durch die erste Änderung des Bebauungsplans nun doch, was die beiden grünen Ratsmitglieder als Einzige nicht mittrugen.

Mit einer Enthaltung ermächtigte das Gremium zudem den Bürgermeister, nachträglich den Beschlüssen des Abwasserzweckverbands zuzustimmen. Einstimmigkeit herrschte bei dem Beschlussvorschlag, die neue Satzung der Freiwilligen Feuerwehr anzunehmen sowie sich dem Gutachterausschuss Mosbach anzuschließen und dafür eine "Satzung zur Aufhebung der Satzung" zu beschließen. Lediglich zur Kenntnis zu nehmen war der Lärmaktionsplan der Nachbargemeinde Neckarzimmern, was SPD-Rat Graner zum Anlass nahm, wiederholt seine Sorge zu äußern, dass mit der Tempo-30-Entscheidung für Neckarzimmern Haßmersheim mehr Verkehr bekommen könnte.