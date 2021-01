Haßmersheim. (rnz) Norbert Ackermann, der der Gemeinde Haßmersheim von 1962 bis 1989 als Bürgermeister gedient hat, ist verstorben. In seinen Amtsperioden war er immer ein verlässlicher Partner, der sich zum Motto setzte, den zweiten Schritt nicht vor dem ersten zu machen. Durch Ansiedlung mehrerer Unternehmen entwickelte sich die Gemeinde Haßmersheim von der einst größten Schiffergemeinde zur Industriegemeinde mit vielen Arbeitsplätzen.

Ackermann wurde 1936 in Schramberg im Schwarzwald geboren und bewarb sich mit knapp 25 Jahren als Bürgermeisterkandidat in Haßmersheim. Er war als unabhängiger (und jüngster) Kandidat ein aussichtsreicher Bewerber, der besonders von den Schifffahrtstreibenden Unterstützung erlangte. Am 5. Januar 1962 wurde er als Bürgermeister vereidigt.

Auch als Kreistagskandidat, auf der Liste der Freien Wähler (FWV), konnte Ackermann das Mandat als Kreisrat/Kreisverordneter erreichen. Mit jugendlichem Elan ging er ans Werk und erreichte bereits in den ersten Jahren viele Erfolge. Das brachliegende Werksgelände der BASF (Reichsschwefelwerk) war für ihn großer Ansporn. Mit seinen exzellenten Verbindungen in den Raum Heilbronn gelang es ihm, die Weinsberger Firma Fischer-Brodbeck für dieses Areal zu gewinnen. Ackermann hatte jedoch noch weitere große Pläne für Haßmersheim. So legte er dem Gemeinderat bereits 1964 Pläne zum Anschluss der Bahnverbindung durch den Bau eines für den Autoverkehr geeigneten Steges über den Neckar vor. Sein Ziel war der Austausch der Fähre gegen einen festen Steg.

Die Aktivitäten des Rettungsdienstes lagen Ackermann besonders am Herzen. Er war Mitbegründer eines Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes. 1967 kam die Schulreform und damit der Bau einer neuen Hauptschule und eines neuen Sportplatzes auf ihn zu. 1972 folgte der Einzug in die neue Hauptschule mit Hallenbad und einem Sportplatz im Neckarvorland.

Im Zuge der Verwaltungsreform wurde die Zusammenlegung der bisher selbstständigen Gemeinden Hochhausen und Neckarmühlbach mit der Hauptgemeinde Haßmersheim vollzogen. Mit viel Verhandlungsgeschick gelang dies 1972 und auch die Verwaltungsgemeinschaft Haßmersheim-Hüffenhardt konnte durch Ackermanns Umsicht erfolgreich übertragen werden. 1985 wurde das Rathaus umgebaut und renoviert, in das die Verwaltung mit viel Freude umzog.

Im Dezember 1989 ging das Amt des Bürgermeisters an Ackermanns Nachfolger, Marcus Dietrich, über. Nach 28 Jahren hoch erfolgreicher Tätigkeit stellte Ackermann sich nicht mehr zur Wahl.

In seiner Ruhestandszeit konnte er sich nun seinen Hobbys Lesen, Schwimmen, Wandern und Reisen widmen. Er hinterlässt seine Ehefrau sowie einen Sohn und eine Tochter mit ihren Familien.