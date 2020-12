Von Barbara Klauß

Heilbronn/Haßmersheim. Die Betriebsräte von Fibro in Haßmersheim und Weinsberg sowie von Fibro Läpple Technology (FLT) in Haßmersheim haben sich gegen einen "Kahlschlag bei der Beschäftigung" an diesen Standorten ausgesprochen. Das teilten Sie in einem gemeinsamen Informationsblatt mit der IG Metall mit, das am Montag an die Mitarbeiter verteilt wurde. Nach dem angekündigten massiven Stellenabbau an den Standorten Haßmersheim und Weinsberg stehe für Betriebsräte und Gewerkschaft die Sicherung von Beschäftigung im Vordergrund, hieß es in dem Schreiben.

Die Läpple Gruppe mit Sitz in Heilbronn, zu der Fibro und FLT gehören, hatte im Oktober angekündigt, bis zu 300 Stellen in der gesamten Gruppe abbauen zu wollen. Der Großteil der Stellen soll der Mitteilung zufolge über ein Freiwilligenprogramm wegfallen. Allerdings hatten Vorstandssprecher Klemens Schmiederer und der kaufmännische Vorstand Stephan ltter der Heilbronner Stimme zuletzt gesagt, am besonders betroffenen Fibro-Standort Weinsberg werde es wohl auch zu Kündigungen kommen. Zu den konkreten Auswirkungen auf den Standort Haßmersheim (Fibro mit derzeit rund 350 Mitarbeitern und FLT mit rund 220 Mitarbeitern) hatte sich eine Läpple-Sprecherin zunächst nicht geäußert.

Die Läpple Gruppe, ein Autozulieferer, begründete den Stellenabbau damit, dass das Unternehmen von strukturellen Marktveränderungen im Werkzeugmaschinenbau und in der Automobilbranche sowie den allgemeinen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sei.

Laut Informationsblatt von Betriebsräten und Gewerkschaft sehen die Pläne der Geschäftsleitungen vor, dass alle Bereiche an den beiden Standorten in Haßmersheim und Weinsberg von Beschäftigungsabbau betroffen wären. "Der Plan von Fibro und der FLT führt sowohl in Haßmersheim als auch in Weinsberg zu erheblichen Einschnitten bei der Anzahl der Beschäftigten", hieß es. "So sollen nicht nur in jeder einzelnen Abteilung Personal reduziert werden sondern auch ganze Abteilungen geschlossen oder ins Ausland verlagert werden."

In ersten Gesprächen zwischen Geschäftsleitungen und Betriebsräten unter Einbeziehung der IG Metall hätten die Arbeitnehmervertreter klar formuliert, dass es um den Erhalt industrieller Strukturen und damit der Funktionsfähigkeit an den Standorten Haßmersheim und Weinsberg gehe. Man habe den Geschäftsleitungen angeboten, über sozialverträglichen Stellenabbau zu sprechen. "Vorzeitiger finanziell abgesicherter Altersausstieg wäre verhandelbar", heißt es in dem Schreiben – oder Beschäftigungsangebote an anderer Stelle innerhalb der Läpple-Gruppe. Doch: "Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht akzeptabel."