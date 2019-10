Haßmersheim. (pol/mün) So etwas erleben Polizisten nicht alle Tage: Am Freitagabend überholte sie auf der Bundesstraße B27 bei Haßmersheim ein Mercedes in einer langen Linkskurve. Und das, obwohl es Gegenverkehr gab. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten in ihrem Sprinter-Streifenwagen eine Frontalkollision verhindern, heißt es im Polizeibericht. Nur so habe der Mercedes zwischen der Polizei und einem davor fahrenden Fiat einfädeln können.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.25 Uhr kurz vor der Haltestelle Fähre Haßmersheim/Bahnhof in Fahrtrichtung Neckarzimmern. Für die Beamten ist das Verhalten des Autofahrers grob fahrlässig und rücksichtslos.

Deshalb unterzogen sie den 25-jährigen Mercedes-Fahrer einer Kontrolle. Und der dabei durchgeführte Drogentest war positiv.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er musste seinen Mercedes abstellen.

Die Polizei (Rufnummer 06261/8090) sucht nun Zeugen des riskanten Überholmanövers, vor allem den vorausfahrenden Fahrer eines Fiat 500 mit ERB-Kennzeichen.