Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. In der Beschlussvorlage des Haßmersheimer Gemeinderats steht beim "Verhandlungsgegenstand Entscheidung Öffnung Hallenbad" unter dem Stichwort "Auswirkungen auf die Einwohner": "Hallenbad als Freizeit- und Sporteinrichtung steht wieder zur Verfügung". Diese Auswirkung bleibt vorerst aus. Gleichwohl bat die Verwaltung (mit aktualisiertem und in der Sitzung eingeblendetem Text) den Gemeinderat, das (auf dem Papier) geänderte Betriebskonzept zur Kenntnis zu nehmen. Dieses enthält strenge Hygiene- und Abstandsregeln, Maskenpflicht, Besucherbegrenzung und Hinweise für den Sportunterricht. Letzterer ist derzeit das Einzige, was im Hallenbad an der Friedrich-Heuß-Schule (FHS) stattfinden dürfte.

Auf dem Papier ist von einer Schwimmbad-Wiedereröffnung zum 9. November die Rede, in der Sitzung hieß es: "Im November ist eine Öffnung aufgrund der aktuellen Situation nicht vorgesehen." Am 2. November, dem Tag der Sitzung, war die geänderte Corona-Verordnung der Landesregierung in Kraft getreten. Das habe man ahnen können, bemängelte Matthias Schumacher von den Freien Wählern die Beschlussvorlage. Dem entgegnete Bürgermeister Michael Salomo, dass die Sitzungsunterlagen den Gemeinderäten am 23. Oktober zugegangen seien, zehn Tage vor der geänderten Landesverordnung.

Das Hallenbad war im März stillgelegt worden – Corona-bedingt und wegen anstehender Sanierungsarbeiten. "Während die Bauarbeiten vorbildlich im Zeitplan liegen und die neue Heizanlage zum Schulbeginn fertiggestellt ist", verlautet auf der Homepage der Gemeinde, sei ein Ende der Pandemie leider noch nicht absehbar. Von einer sich abschwächenden Pandemie geht man in der Verwaltung gleichwohl aus und verkündete in der Turn- und Festhalle: "Dieses Hallenbad wird wieder betrieben."

Das Virus beeinflusst noch weitere schulische Bereiche. Der "Digitalpakt Schule" ist ein Sofortausstattungsprogramm des Bundes, mit dem der digitale Unterricht einen Schub erhalten soll. Die Pandemie hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Die Aufstockung des Programms bringt Baden-Württemberg zusätzlich 65 Millionen Euro und Haßmersheim zur Sicherstellung des digitalen Unterrichts aktuell rund 30.000 Euro, die verwendet werden sollen, um mit mobilen Endgeräten am Unterricht von zu Hause aus teilnehmen zu können. Vor allem Schülerinnen und Schüler, die daheim nicht über Laptops, Notebooks oder Tablets verfügen, sollen die Geräte an der FHS ausleihen können.

Überplanmäßig ist eine Ausgabe, die die Freiwillige Feuerwehr Haßmersheim betrifft. Einem 15 Jahre alten Löschfahrzeug (LF) mangelt es an einer stabilen Konstruktion, so dass kein Löschwasser mehr eingefüllt und das Fahrzeug nicht im Brandfall eingesetzt werden kann. Die Instandsetzung verursacht geschätzte Kosten von 33.500 Euro, die so nicht im Haushaltsplan vorgesehen waren. Feuerwehrkommandant Roland Heck hält die Investition dennoch für sinnvoll, damit "das LF noch zehn weitere Jahre hält". Das sah der Gemeinderat ebenso und stimmte der Ausgabe bei einer Enthaltung zu.

Ebenfalls eine Enthaltung gab es bei der Abstimmung über den Abschluss eines Ingenieurvertrags, der sich mit der Sanierung eines Teils der Haßmersheimer Kanäle befasst. Für 44.000 Euro wird das Mosbacher Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IFK) die planerische Vorbereitung der Maßnahmen übernehmen. Maßnahmen, die die Gemeinde noch länger und kostenintensiv beschäftigen werden, da die Kanalbefahrung teils "sehr schlechte Zustände" offenbart hat. Im September war ein Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums ergangen, der Haßmersheim Zuschüsse zur Kanalsanierung in Höhe von 431.000 Euro bewilligt. Sie entsprechen einem 80-prozentigen Anteil, der Gemeindeanteil beliefe sich auf zusätzliche 108.000 Euro (20 Prozent).

In den kommenden Jahren stehen in Haßmersheim Kanalsanierungsmaßnahmen in Millionenhöhe an, die abschnittsweise angegangen werden sollen, wie Kämmerer Stefan Salen erinnerte. "Das werden wir peu à peu angehen – in der Antragstellung wie in der Realisierung", ging Bürgermeister Salomo auf Fragen aus dem Gremium ein.

Wenngleich von kleinerem Umfang, so wurden zwei Bauanträge vom Gemeinderat abgelehnt; der eine betrifft einen Gartenzaun, der errichtet werden soll, aber doppelt so hoch wie im Bebauungsplan ausfiele, der andere ein bereits fertiggestelltes Dachgeschoss, das nachträglich genehmigt werden sollte. Das einzig einstimmige Abstimmungsergebnis erzielte an diesem Abend ein Verhandlungsgegenstand, der Masten der Bahnstromleitung betrifft. Demnach darf Mast 3170 verschoben und Mast 3201 ersetzt werden. Hier sind auch die Auswirkungen klar: "Sicherung des Bahnverkehrs".