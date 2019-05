Gundelsheim. (pol/rl) Noch immer sucht die Polizei nach zwei Männern, die am Montagnachmittag in einem Mercedes vor einer Polizeikontrolle auf der Autobahn A6 geflohen waren. Später wurde der Mercedes beschädigt in der Ortsmitte von Gundelsheim entdeckt. Der Wagen hatte zuvor mindestens ein anderes Fahrzeug gestreift. An dem Mercedes waren rund 5000 Euro Sachschaden entstanden. Bei einem Wagen, den der Mercedes gestreift hatte, entstand rund 4000 Euro Schaden.

Die beiden Männer hatten einen Drei-Tage-Bart und kurze, dunkle Haare. Einer der beiden soll ein weißes T-Shirt getragen haben. Der Mercedes hatte eine Berliner Zulassung.

Der Wagen mit seinen beiden Insassen war gegen 16 Uhr vor dem Autobahnkreuz Weinsberg einer Streife aufgefallen. Als sie den Mercedes kontrollieren wollte, fuhr dieser davon und es kam zur Verfolgungsjagd. An der Ausfahrt Neckarsulm fuhr der Mercedes von der Autobahn ab in Richtung Mosbach. Alle Versuche den Wagen zu stoppen, scheiterten im dichten Berufsverkehr.

Wer zwischen Neckarsulm und Gundelsheim von dem Mercedes gefährdet wurde, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden (Telefonnummer: 07132/93710). Hinweise auf den Verbleib der Männer nimmt die Polizei ebenfalls entgegen.