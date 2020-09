Von Anton Zuber

Gundelsheim. Klaus Billing hält kurz inne und blinzelt in die aufgehende Morgensonne. Der Mitarbeiter des Staatsweingutes Weinsberg steht bei der Einsatzbesprechung mit der Leiterin des Standorts Gundelsheim Jasmin Mannherz und zwei Auszubildenden zusammen und genießt für einen Moment die Aussicht auf Schloss Horneck und den Neckar. Dann geht es emsig in die Reben. Heute werden die Trauben des Spätburgunders geerntet. Rot, prall und süß sind sie, die Beeren. Eine Augenweide im Steillagengebiet Himmelreich. Etwas später kommen die Saisonarbeiter dazu. Seit zwei Jahren sind die zuverlässigen Erntehelfer und unverzichtbar bei der Lese.

"Die Traubenlese hält fit", scherzt Klaus Billing, "auch wenn die Arbeit in den Steillagen anstrengend ist." Knieprobleme kennt der Betriebsangehörige des Staatsweinguts nicht, er bringt ein gutes Körpergefühl und Standfestigkeit mit. Es ist steil hier oben. Sehr steil. "Ich arbeite gerne im Himmelreich", schmunzelt Billig. Auch die Pflege der Rebstöcke in den Mauerterrassen ist reine Handarbeit, bei der sich Jasmin Mannherz voll auf ihre Mitarbeiter verlassen kann. "Sie sind zuverlässig und engagiert."

Jonathan Döbler lässt sich im Staatsweingut Weinsberg zum Winzer ausbilden. Für ihn ist es keinesfalls eine Pflichtaufgabe, bei der Traubenlese mitzuarbeiten. "Es macht Spaß, man ist an der frischen Luft, und man trifft nette Leute", sagt der junge Mann. Fachmännisch trennt er mit seiner Spezialschere die Weintraube vom Stock und wirft sie in einen roten Eimer. Wenn das Zehnlitergefäß voll ist, wird es in die Spezialwanne auf der Monorackbahn, einer Einschienen-Zahnradbahn, gekippt, die der Auszubildende Etienne Rübe bedient.

Hintergrund Die Gundelsheimer Rebflächen sind u.a. von 2,5 Hektar Terrassenweinbergen mit bis über sechs Meter hohen Natursteinmauern direkt am Neckar geprägt. Die ältesten Reben weisen ein Alter von über 50 Jahren auf, und sie wachsen auf Böden aus Muschelkalkverwitterung mit Lößeinlagerungen. Angebaut werden vorzugsweise die Rotweinsorten Spätburgunder, Lemberger, Schwarzriesling, Samtrot und Dornfelder, sowie die Weißweinreben des Riesling und Kerner. Das Staatsweingut Weinsberg bewirtschaftet einen Teil dieser begrünten Rebflächen am Steilhang. Durch gezielte Pflege und Düngung wird der Bestand der Reben gesichert. Die intensive Einwirkung des Sonnenlichts begünstigt die Rotweinfarbe und die ausgeprägten Fruchtaromen. (az)

Die Monorackbahn erleichtert den Transport der Gerätschaften in den Steillagen des Himmelreichs, so auch der geernteten Trauben im Herbst. Sie überwindet die extremen Steigungen von nahezu 100 Prozent im unwegsamen Gelände. Die Trassen der Einschienenbahn bestehen aus Vierkantrohren, auf deren Unterseite eine Zahnstange aufgeschweißt ist. Die Schienen lagern in gewissen Abständen auf stabilen Stützen, die dem Gelände angepasst sind. Lasten von bis zu 250 Kilogramm können mit der Bahn befördert werden. Vorteil dieser Arbeitshilfe ist der geringe Flächenverbrauch und die flexible, individuelle Anpassungsfähigkeit an die Topografie der Steillagen.

An diesem Lesetag schneiden die Erntemitarbeiter etwa 4000 Kilogramm Trauben ab. Nahezu 4000 Flaschen Spätburgunderwein zu je 0,75 Liter wird das Ergebnis sein. "Die Trauben sind kerngesund", bestätigt Jasmin Mannherz. Allerdings – und das sieht nur die Fachfrau: "Überall fehlt es an den Niederschlägen." Ältere Anlagen, wie im Gundelsheimer Himmelreich, deren Wurzeln über mehrere Meter in den Boden reichen und dort Feuchtigkeit aus tieferen Regionen heranziehen können, stehen laut Mannherz munter da, mit einer schönen, grünen Laubwand. In Junganlagen hingegen sehe man schon hier und da eine Gelbfärbung. "Das ist ein Zeichen von Trockenstress."

Jasmin Mannherz schaut auf die Uhr. Es ist Vesperzeit. Auf dem Plateau des Himmelreichs sind Bänke und Tische aufgestellt, die zum Essen und Trinken einladen. Die Stimmung ist locker, man redet über dies und das. Mit dem gelegentlich vorherrschenden Bild von fröhlichen Lesehelfern, die am Rande der Weinberge zünftig und ausgiebig feiern, hat diese Versperrunde wenig zu tun. "Auch wir sind an Zielvorgaben und an Zeitfenster gebunden. Die Traubenlesen ist harte Arbeit und kein Job mit Wohlfühlfaktor", stellt Jasmin Mannherz fest.