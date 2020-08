Von Stephanie Kern

Elztal/Chilton. Wer hier hinfährt, will hier hin. So ist es dann wohl auch bei Michaela Scheuermann-Freestone gewesen. Vor 20 Jahren kehrte sie Deutschland den Rücken, um in England zu leben und zu arbeiten. Die Kardiologin stammt aus Dallau und sagte schon vor langer Zeit "Goodbye Odenwald".

Michaela Scheuermann-Freestone studierte Medizin in Heidelberg und wechselte 1991 nach Berlin, um dort ihre Doktorarbeit zu beenden. Dort lernte sie ihren späteren Mann kennen. "Ein Engländer", sagt sie. "Ein Walliser", ruft er im Hintergrund. Sie fanden zusammen, doch der Physiologe musste zurück nach Großbritannien. "Wir führten eine Wochenend-Beziehung. Als ich schwanger wurde, überlegten wir uns, dass wir zusammen in England leben wollen. Ich war damals Assistenzärztin."

Im Jahr 2000 kam Michaela Scheuermann-Freestone dann nach England. "Das Dorf, in dem wir leben, ist meiner Heimat in Dallau gar nicht unähnlich", sagt die 51-Jährige. Die Landschaft, das Wetter ... Chilton liegt südwestlich von Oxford. "Und es ist eines der wenigen Dörfer, das keine Durchfahrtsstraße hat." Dort fährt nur hin, wer hin will. Auch sonst ist das Dorf nicht typisch britisch: "Viele, die hier leben, sind Alteingesessene." Ganz und gar untypisch sei das für die Engländer, die ihren Wohnort sonst gerne wechseln. Vielleicht liegt es am Dorf, denn, so Scheuermann-Freestone: "Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist das hier der Ort beziehungsweise die Gegend, an dem ich bis jetzt die längste Zeit am Stück verbracht und gelebt habe."

Die Kardiologin hat das Ausmaß der Corona-Pandemie in einem Krankenhaus nahe London hautnah miterlebt. "Bei uns war es schlimmer als in Deutschland, aber wir bekommen es hin", sagt die 51-Jährige. Langsam kehre man auch hier wieder zum Krankenhaus-Alltag zurück. "Ich denke aber, dass wir im kommenden halben Jahr viel mit verpassten Diagnosen zu tun haben werden." Auch sonst hatte das Coronavirus Auswirkungen auf das Leben der britisch-deutschen Familie: Der geplante Oster-Besuch in Dallau und Binau musste verschoben werden, das europäische Abitur der Tochter fand ohne Endprüfung statt und sie musste auf den Abiball verzichten. Im August wollen sie nun nach Deutschland reisen, der Sohn wechselt zum Medizinstudium nach Kassel. "Und ich hoffe, dass wir dann auch meine Eltern besuchen können."

Die Nachricht des Brexits war für die Ärztin ein Schock, den sie körperlich erlebte. "Ich bin fast umgefallen, so schlecht war mir", sagt sie heute. In der Nacht des Referendums schien eigentlich alles klar – doch nach Mitternacht kam der große Umschwung. "Selbst hier in dieser europhilen Gesellschaft in Oxford hat man plötzlich gemerkt, dass die Atmosphäre eisiger wurde", berichtet Scheuermann-Freestone. Nur das Coronavirus habe den Brexit als Thema verdrängen können. "Das ging soweit, dass viele schon überlegt haben, wie man hier überleben soll." Denn nahezu das gesamte Angebot an Obst und Gemüse kommt aus den Ländern der Europäischen Union nach Großbritannien.

Schon vor zwei Jahren hat Michaela Scheuermann-Freestone einen britischen Pass beantragt. "Nur wegen des Brexits", sagt sie. Als sie vor 20 Jahren hierher kam, stand das außer Frage. Irgendwann musste sie wie viele andere Europäer, die in Großbritannien leben, darüber nachdenken. Auch ihr Mann, der ja gebürtiger Brite (sorry: Walliser) ist, sei durch das Referendum sehr verletzt worden. "Wenn es hier wirklich total schlimm wird, besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, zu gehen – unter Schmerzen, aber wir würden uns das schon überlegen", meint sie. Denn in einer Gesellschaft, die anderen Menschen gegenüber nicht offen ist, könne sie nicht leben. "Das würde mir mein Leben sauer machen", meint die Ärztin.

Denn eigentlich ist Michaela Scheuermann-Freestone gerne in England. "Mir gefällt die Art und Weise zu leben und das Leben und die Arbeit zu verbinden." Man erhalte auch (berufliche) Chancen außerhalb der Reihe. Etwas, das sie in Deutschland immer vermisst habe. "Die Leute sind freundlicher, jeder entschuldigt sich, wenn etwas ist. Das ist viel angenehmer", sagt die Ärztin. Die Deutschen könnten unfreundlich und kurz angebunden sein im Alltag – unter der Oberfläche seien hier wie da ebenso viele freundliche und interessante Menschen zu finden. "Was ich aber natürlich vermisse ist meine Familie und kleine Dinge wie deutsches Brot und Bäckereiprodukte", schmunzelt die ausgewanderte Dallauerin. Was ihr auch fehlt, ist die deutsche Kultur, Theater und Literatur, auf Deutsch zu erleben, auf Deutsch darüber zu sprechen, ein Gespräch auf Deutsch zu führen. "Ich spreche hier nicht kontinuierlich gehobenes Deutsch, weil ich eben voll im Englischen bin. Aber daran muss man sich wohl gewöhnen, wenn man auswandert."

Michaela Scheuermann-Freestone wird vorerst da bleiben, wo sie ist. Im Dorf Chilton, ihrer Heimat in Dallau gar nicht unähnlich. Einen großen Unterschied gibt es allerdings, die Durchfahrtsstraße. Wer nach Chilton fährt, will nach Chilton. Und er kommt, um zu bleiben.