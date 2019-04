Mosbach-Neckarelz. (RNZ) Der Countdown läuft, nur noch wenige Tage und das Schaufenster der Region öffnet sich wieder. Unter der Schirmherrschaft von Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann findet am Wochenende des 13. und 14. April die Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" statt. In und rund um die Pattberghalle Neckarelz stellen regionale Dienstleister, Handwerk und Einzelhandel ihre Produkte vor.

Die Gewerbeschau hat 2017 ihre Feuertaufe bestanden und konnte viele Tausend Besucher überzeugen. Nun geht der Gewerbeverein "Aktives Gewerbe Neckar & Elz Mosbach" auf die Zielgerade für die aktuelle Präsentation. Alle Plätze in der Halle und auf dem Außengelände sind belegt, sodass die Besucher sich wieder auf eine interessante Veranstaltung freuen können. "Wir wollen auf der Gewerbeschau mit lokalen und regionalen Anbietern Erlebnisse, Trends und Innovationen abbilden", sagt Roland Käsmann, 1. Vorsitzender des Aktiven Gewerbes Neckar & Elz Mosbach: "Alles steht unter dem Motto: Leistung aus der Region für die Region."

Schwerpunkte der Gewerbeschau sind die Bereiche "Bauen, Wohnen, Renovieren", der Fahrzeugbereich und die Gesundheits- und Versicherungsbranche. Wer sein Eigenheim oder seine Wohnung verschönern möchte, findet ein breites Angebot an Bodenbelägen, Fenstern, Türen, Beschattungsanlagen, Ofen- und Schornsteinbau. Für Gartenbesitzer dürften die Ideen der Landschaftsgärtner eine Quelle der Inspiration liefern. Zahlreiche Stände vom Immobilien-Dienstleister bis zum Versicherungsbüro runden das Angebot der Gewerbeschau ab. Für jedes Thema gibt es kompetente Gesprächspartner, die auf die individuellen Projekte der Kunden eingehen. Interessante Vorträge, beispielsweise zu Haustür-Sicherheitskonzepten, bringen die Besucher auf den neuen Stand der Technik.

Für alle Fans der individuellen Mobilität wird es auf dem Außengelände spannend, wo Autohäuser aus Mosbach und aus der Region neue Fahrzeugmodelle präsentieren. Im Trend sind Innovationen rund um elektronische Fahrhilfen und Elektromobilität.

Auf dem Außengelände findet sich außerdem die Feuerwehr ein, die einen Brandsimulations-Container mitbringt. Die Sankt-Georgs-Pfadfinder "Stamm Bernhard von Baden Mosbach" zeigen mit ihrem Schaulager, was Kinder und Jugendliche in einer Zeltlager-Freizeit erleben können. Das Unternehmen TTP König bringt seine Lamas mit, tierisch lebhaft wird es außerdem bei der Vorführung des Hundevereins zugehen.

Der gastronomische Bereich wurde im Vergleich zur ersten Gewerbeschau 2017 vergrößert und um einen Mittagstisch in der Pattberghalle erweitert.

Info: Die Gewerbeschau Neckar & Elz Aktiv findet am 13./14. April, 10 bis 18 Uhr, in und um die Pattberghalle statt. Der Eintritt ist frei. Ausreichend Parkplätze gibt es am Messplatz, am Tempelhaus und unter der Stelzenbrücke (B37).