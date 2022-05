Obrigheim. (stk) Dass sich die Obrigheimer Gemeinderäte die Entscheidung nicht einfach machen würden, zeigte schon der Beginn der Sitzung: Erst mit 20 Minuten Verspätung konnte das Gremium am Donnerstagabend offiziell loslegen. Zuvor hatte der Großteil der Räte wohl noch intern um einen eigenen Vorschlag für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule gerungen.

Das Thema hatte rund 60 Bürgerinnen und Bürger, Verantwortliche der Schulen und des Schulamts in die Neckarhalle gelockt. Auch die Bürgerfragestunde wurde von dem Thema beherrscht. "Haben Sie sich je damit beschäftigt, wie ein vierstöckiges Gebäude in der Schulstraße aussieht?", fragte Jan Geier. "Bei Ihrer Abstimmung geht es um über fünf Millionen Euro, die Sie auch für andere Projekte verwenden könnten", sagte eine Bürgerin aus Asbach.

Die Gemeinde hatte in den vergangenen Sitzungen die Machbarkeitsstudie mit drei möglichen Varianten vorgestellt und sprach sich in der Verwaltungsvorlage für die Bebauung im "Park" neben dem Gebäude der Gemeinschaftsschule aus. "Unsere Aufgabe ist es heute, Argumente abzuwägen und im Interesse der Allgemeinheit abzustimmen", sagte Bernard Lukas (CDU/Bürgerliste).

Luise Wörner (Freie Wähler) betonte: "Es ist natürlich in unserem Interesse, das Beste für unseren Schulstandort zu wollen. So viel Vertrauen wünsche ich mir." Von Anfang an sei sie "irritiert" von der Dimension des An- oder Neubaus gewesen. Katja Meiser vom Staatlichen Schulamt erläuterte nochmals, wie dieser berechnet worden ist. "Das sind Vorgaben, die allen Schulen so gemacht wurden."

Auf Antrag von Stefan Mütz (Freie Wähler) wurde die Debatte abgebrochen und über den Beschlussvorschlag abgestimmt. Angenommen wurde der Alternativvorschlag aus den Reihen der Gemeinderäte. Dieser sieht eine Deckung des Raumbedarfs im Bestand des Altgebäudes vor. Neue Gebäude sind im westlichen Teil des Schulgeländes (Pavillon/Ernst-Ertl-Halle) zu errichten. Die Höhe eines neu zu schaffenden Gebäudes soll sich an den Bestandsgebäuden orientieren, Vereinsräume erhalten oder ersetzt werden. Ein weiterer Bericht folgt.