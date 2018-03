Von Jürgen Hofherr

Waldbrunn. Eine heftige Kontroverse erlebte der Waldbrunner Gemeinderat in seiner Februarsitzung, als es um die Sanierung des in die Jahre gekommenen Rathauses ging. Laut Kostenschätzung sollen 1,8 Millionen Euro ausgegeben werden.

Zu Sitzungsbeginn herrschte Einigkeit, was die Aufstellung von Kanalisationsplänen in den Ortsteilen betraf. Der Auftrag für die Bestandserhebung ging für 37.842 Euro an das Büro Sack und Partner (Adelsheim).

Der zweite Tagesordnungspunkt sah zum einen den Abschluss von Architekten- und Ingenieurvertrag (Technische Gebäudeausrüstung) zu insgesamt 250.000 Euro vor. Vonseiten der UBW widersprach Gemeinderätin Sophia König dem Beschlussvorschlag und forderte die Vertagung der Entscheidung. Es fehlen sowohl eine Bedarfsplanung, die Zielvorstellung sowie Ausführungen zur Finanzierung, führte Sophia König an. Zudem sei die Maßnahme nicht im Haushalt dargestellt. Seitens der UBW sei man daher überrascht, dass nun eine Kostenschätzung in Höhe von 1,8 Mio. Euro vorgelegt würde, wo zuvor von 850.000 Euro die Rede gewesen sei. Dies bedeute schon vor Baubeginn eine Kostensteigerung um 1 Mio. Euro, so die UBW-Vertreterin in der Antragsbegründung. Man habe gerade erst die Millionen-Maßnahme Talstraße in Schollbrunn beschlossen. Außerdem gebe es wichtigere Maßnahmen in Waldbrunn.

Auch Norbert Bienek (SPD) schloss sich diesen Ausführungen an. Er sehe weitergehenden Beratungsbedarf. Rainer Ihrig (SPD) ärgerte sich darüber, dass man nun die Rathaussanierung in Angriff nehmen wolle, aber noch kein Konzept zur (Klein)-Kindbetreuung vorlegen könne. Er selbst sei es leid, den Bürgern die momentane Kommunalpolitik zu erläutern. Hier fehle es vonseiten der Verwaltung an Transparenz.

Aus den Reihen von UBW und SPD wurden Stimmen laut, dass man immer wieder mit dem Hinweis auf Zuschüsse zu Entscheidungen gedrängt werde, statt in nichtöffentlichen Klausurtagungen vorzuberaten und gemeinsame Linien zu vereinbaren. Ein Zwischenruf aus den Zuhörerreihen, wie das mit transparenter Kommunalpolitik zu vereinbaren sei, wurde nicht beantwortet.

Dieter Weis (CDU) hielt seinen Kollegen entgegen, dass das Thema Rathausumbau seit Jahren auf der Agenda stehe. Allerdings warnte auch er davor, eine Millionenausgabe der nächsten folgen zu lassen. Man müsse zwar den Maßnahmenstau abarbeiten, dabei aber auch hinterfragen, wie das zu stemmen sei.

Der Behauptung, dass die Summe bisher noch nicht genannt worden sei, widersprachen nicht nur Bürgermeister Markus Haas und die Verwaltung, CDU-Gemeinderat Jan Inhoff konnte sogar aus dem November-Protokoll zitieren, indem eine erste "grobe Kostenschätzung" von 1,5 Mio. Euro in den Raum gestellt worden war. Es gebe also mitnichten, wie von der Fraktion der UBW behauptet, eine Kostensteigerung schon vor Baubeginn. CDU-Vertreter Timo Münch fragte an, ob denn zum Thema Rathaussanierung eine Bürgerinformation-Veranstaltung stattfinden könnte. Dem hielt die UBW entgegen, dass jeder zur Gemeinderatssitzung kommen könne.

Bevor er zur Abstimmung aufrief, fragte Bürgermeister Haas die Gemeinderäte, wo denn Einsparpotenzial zu finden sei, erhielt darauf aber keine Antwort. Anschließend ließ das Gemeindeoberhaupt das Gremium noch einmal wissen, dass man Mittel aus dem Aus-gleichstock von bis zu 60 % erwarte, sodass die Gemeinde mitnichten 1,8 Mio. Euro für die Maßnahme berappen müsse.

Die Anträge von SPD und UBW wurden anschließend gegen die Stimmen von CDU und Bürgermeister Haas mit sechs zu sieben abgelehnt. Mit dem gleichen Ergebnis wurden anschließend die Verträge mit dem Architekturbüro Link und Schmitt aus Eberbach (183.000 Euro) und PSP-Planungsbüro Schmitt &Partner GmbH aus Mauer für die Technik (165.600 Euro) bewilligt.

Um ein Friedhofskataster zur erstellen wurde anschließend das Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither aus Mosbach zum Preis von 6128 Euro mit den notwendigen Arbeiten beauftragt. Vonseiten der Verwaltung verspricht man sich künftig eine bessere Planbarkeit von Flächen auf den örtlichen Friedhöfen, ohne bei auftretenden Fragen immer erst die Örtlichkeiten in Augenschein nehmen zu müssen.

Anschließend stimmte der Gemeinderat Neuregelungen im Zusammenhang mit Veränderungen der Kommunalen Zweckverbände im IT-Bereich zu. Nach der Annahme diverser Spenden und der Verlesung nichtöffentlich gefasster Beschlüsse beendete Bürgermeister Markus Haas die Sitzung.