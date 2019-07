Von Gabriele Eisner-Just

Schwarzach. In seiner letzten Sitzung in der alten Zusammensetzung entschied der Schwarzacher Gemeinderat noch einmal über wichtige Themen. Zunächst wurde das Wahlprüfungsergebnis bekannt gegeben: Das Landratsamt bestätigte der Gemeinde ein einwandfreies Vorgehen bei der Gemeinderatswahl. Nach Vorprüfung durch die Verwaltung konnte kein Hinderungsgrund für die Zulassung eines Kandidaten ermittelt werden; der Gemeinderat stellte also fest, dass alle Gewählten ihr Amt antreten können. Der neue Gemeinderat tritt erstmals am 17. Juli zusammen.

Im zweiten Punkt der Tagesordnung ging es um die Einziehung von zwei Wiesenwegen im Ortsteil Oberschwarzach. Der Gemeinderat hatte in der Sitzung am 30. Januar ein Entwidmungsverfahren für diesen Weg in Gang gesetzt. Im anschließenden dreimonatigen Beteiligungsverfahren bekräftigten zwei Personen, deren Grundstücke an die Wege angrenzen, nochmals ihre Bedenken gegen die Entwidmung. Bürgermeister Haas empfahl dennoch die Einziehung der Verkehrsflächen, da die Erschließung dieser Grundstücke über einen dritten Weg bzw. an der schmalen Stelle des Grundstücks gegeben sei.

Daraufhin entwickelte sich eine lebhafte Diskussion der Gemeinderäte. Gemeinderat Norbert Schlottmann (CDU) fragte nach Vor- und Nachteilen der Entwidmung und gab zu bedenken, dass der bestehende Erschließungsweg extrem steil und mit keinem normalen Pkw zu befahren sei. Zudem habe ein Landwirt ein Wegstück mit einem Futterplatz überbaut, sodass eine Nutzung des Weges gar nicht mehr möglich sei. Daraufhin erklärte Hauptamtsleiter Andreas Zettl, dass diese Bebauung historisch gewachsen und vom vorigen Bürgermeister Theo Haaf geduldet worden sei.

Die Gemeinderäte Alexander Brauch (Wählergemeinschaft) und Patrick Haag (SPD) plädierten dafür, bei berechtigten Interessen der Anwohner zu einem für alle Beteiligten annehmbaren Verfahren zu kommen. Daraufhin bekräftigte Bürgermeister Mathias Haas das Vorhaben der Verwaltung, konsequent zu bleiben und das Verfahren mit dieser Sitzung zum Abschluss zu bringen. Der Weg werde seit Jahrzehnten nicht genutzt, sei für den Verkehr entbehrlich und man wolle ihn auch nicht mehr wiederherstellen. Hauptamtsleiter Zettl nannte einen weiteren Grund, der für die Entwidmung sprechen sollte: Beide angrenzenden Landwirte haben ein Kaufinteresse für den Fall angemeldet, dass der Weg entwidmet wird. Zum Hintergrund: Der eine Landwirt möchte seine Futterwiese vergrößern, der andere den kürzeren, an sein Grundstück grenzenden, Weg erwerben, um einen gesicherten Zugang zu haben.

Gemeinderat Gerd Lutz (SPD) machte einen Vorschlag, der die Wende in der Diskussion brachte: Man solle doch den längeren Weg, der zwischen den Feldern des einen Landwirtes hindurchführe, entwidmen, den kürzeren Weg jedoch aus der Entwidmung herausnehmen, sodass auch der zweite Anlieger stets einen befahrbaren Weg und Zugang zu seinem Grundstück behalte. Somit werde ein durchgehender Wiesenweg zum Buchenweg wieder hergestellt. Diesem Vorschlag schlossen sich die Gemeinderäte Raimund Döbert (Wählervereinigung) und Dietmar Hellmann (CDU) an, wobei Hellmann auch die Option eines Grundstückstausches anregte, durch den ein Streifen Land für die Anpflanzung von ökologisch wertvollen Bäumen und Büschen genutzt werden könne. Norbert Schlottmann forderte daraufhin einen neuen Beschlussvorschlag; Gemeinderat Gerhard Gütle (SPD) forderte die Verwaltung dazu auf, in solchen Grundstücksangelegenheiten vorab einen Vorort-Termin anzuberaumen.

Bürgermeister Haas ließ über den Beschlussvorschlag über die Einziehung der Wiesenwege abstimmen: Bei einer Ja-Stimme, einer Enthaltung und 13 Gegenstimmen wurde die Entwidmungsvorlage abgelehnt. Jetzt muss in einer nächsten Sitzung über einen neuen Beschlussvorschlag abgestimmt werden.