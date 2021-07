Von Noemi Girgla

Schwarzach. Dass sich in Schwarzach in Sachen Kindergarten zügig etwas tun muss, wissen Verwaltung und Gemeinderat nicht erst, seit in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats der Elternbeirat des kommunalen Kindergartens mit einem Brief an sie herantrat. Bürgermeister Mathias Haas stellte in der Sitzung vom 23. Juni bereits in Aussicht, dass sich hier bald etwas tun könnte. Nun war es so weit. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause stellte Haas ein neues Planungskonzept vor, das sowohl schnell umgesetzt werden könne als auch für die Gemeinde um einiges günstiger käme als die bisherigen Ideen.

Schon Anfang 2020 hatte der katholische Kindergarten kommuniziert, dass die Gemeinde bei der Betreuungsplanung eine kommunale Lösung weiterverfolgen solle. Da auch vonseiten der Vorstände der Johannes-Diakonie im Bereich des Schwarzacher Hofes keine weiteren Räume zur Verfügung gestellt werden konnten, verfolgten Verwaltung und Gemeinderat die Aufstockung des kommunalen Kindergartens und meldeten dies als dringende Zuschussmaßnahme bei den Förderstellen.

Nun lagen aktuell Mitteilungen und Anträge der Einrichtungsträger katholische Kirche und Johannes-Diakonie vor, die die Anpassung der Kostenbeteiligung bei Betrieb und Ausbau zum Thema hatten. In intensiver Ausschussarbeit kamen Gemeinderat, Verwaltung und pädagogisches Fachpersonal zu dem Schluss, die mittelfristige Planung grundsätzlich neu auszurichten.

Die Erweiterung der Kindergärten Fawelu oder St. Martin seien Kompromisslösungen gewesen, da es an räumlichem Erweiterungspotenzial für die Zukunft fehle, erläuterte Haas. Schon jetzt gebe es räumliche Einschränkungen und eine ungenügende Verkehrsanbindung. Bei genauerer Betrachtung möglicher Lösungen habe sich der Standort der Grundschule herauskristallisiert. Haas sieht darin das größte Entwicklungspotenzial für den Betreuungsbedarf.

Auf 7144 Quadratmetern biete das Areal mit Gebäude- und Anlagenbestand erhebliche Nutzungspotenziale. Hochwertige Räume seien bereits vorhanden, weitere Räumlichkeiten könnten aufgewertet oder erweitert werden – gerade mit Blick auf die Zukunft. "Das momentan ist nur der erste Plan, es ist noch nichts in Stein gemeißelt", stellte Haas klar. Aber um sich auf das Gelände fokussieren, weitere Gespräche führen und planen zu können, bedürfe es noch vor der Sommerpause konkreter Beschlüsse, um die kommenden Monate nutzen zu können.

Die erste Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich auf 248.000 Euro. Bislang hatte man vier Varianten in Hinsicht auf Sanierung, Erweiterung, Neubau und Aufstockung im Blick, die alle zwischen rund 1,2 und zwei Millionen Euro gelegen hätten – und das sei nur der Kostenanteil der politischen Gemeinde, ohne die Beteiligung der Kirchengemeinde, gewesen.

Die neue Maßnahme sei nicht nur deutlich günstiger, sondern könne auch schnell umgesetzt werden, verdeutlichte der Bürgermeister. "Mit dem kleinen Konzept können wir gut starten und weitere Gespräche führen." Um das Projekt auf den Weg zu bringen, waren vonseiten des Gemeinderats sieben Einzelbeschlüsse notwendig: Dem Antrag der katholischen Kirchengemeinde auf Anpassung des Vertrags für die Förderung und den Betrieb des kirchlichen Kindergartens wurde nicht entsprochen; der Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde wird zum Ende des Kindergartenjahres 2021/22 gekündigt.

Übergangsweise werden zur bestehenden Regelung (73 Prozent Betriebskostenbeteiligung) der Kirchengemeinde zusätzlich Pauschalbeträge gewährt: 8000 Euro für das Jahr 2021, 5000 Euro für 2022 (anteilig bis Ende des Kindergartenjahres). Damit die Kinder aber bis Ende des Jahres noch anständig rutschen können, wie Haas es formulierte, wurde für die dringend notwendige Erneuerung der Rutsche im Außenbereich eine Kostenbeteiligung von 4200 Euro gewährt (Gesamtkosten: 6000 Euro).

Der beantragten Vertragsänderung der Johannes-Diakonie zum Betrieb des Naturkindergartens hinsichtlich der Streichung der Deckelung des Betriebskostenanteils in Höhe von 120.000 Euro wurde aktuell nicht entsprochen. Hier möchten Rat und Verwaltung erst die Entwicklung der Kinderzahlen nach Corona und das Ergebnis der KE-Machbarkeitsstudie abwarten.

Da die neue Maßnahme ohne Fördermittel durchgezogen werden kann, beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung damit, die Zuschussanträge Fachförderung und Ausgleichsstock für den Erweiterungsbau des kommunalen Kindergartens in Oberschwarzach zurückzunehmen. Des Weiteren soll die Verwaltung die rasche Realisierung der Umbaumaßnahme und den Bauantrag am neuen Standort an der Grundschule Schwarzach vorbereiten.

Bürgermeister Haas fiel nach der Annahme der Beschlüsse sichtlich ein Stein vom Herzen. "Wir wollen Lösungen anbieten und ein klares Signal setzen, dass uns die Kinderbetreuung am Herzen liegt."

Info: Über die weiteren Ereignisse der Sitzung folgt ein separater Beitrag.