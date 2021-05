Von Peter Lahr

Schefflenz. Auch wenn gerade die Inzidenzzahlen sinken, dachte man sich bei der jüngsten Schefflenzer Gemeinderatssitzung am Dienstag "sicher ist sicher" und entschied sich für eine Online-Variante. Ganz oben auf der Agenda von Bürgermeister Rainer Houck stand der "Entscheid zur Eröffnung des Freibads Saison 2021". Dieser fiel nach etwas zäher und mitunter kontrovers geführter Diskussion dann ebenso einstimmig wie fast alle weiteren Beschlüsse des Abends.

Bei der Umstellung auf Digitalfunk für die Feuerwehr will man einen entsprechenden "Warenkorb" des Landkreises für eine Sammelbestellung nutzen. Bei zwei Gegenstimmen entschied der Rat mehrheitlich, die Roh- und Tiefbauarbeiten für die neu zu errichtende Heizzentrale der Roedderhalle an die Limbacher Firma Kispert-Bau zu vergeben.

Wieder Einstimmigkeit herrschte bei der zeitlich ziemlich drängenden Neuauflage des allgemeinen Kanalplans (vier Räte enthielten sich hier der Stimme). Bei der Vergabe der Planungsarbeiten für die Abwasserkonzeption aller Ortsteile kam wieder das Adelsheimer Büro Sack und Partner zum Zug, das bereits den letzten Kanalplan erstellt hatte – und damit über entsprechendes Hintergrundwissen verfüge. Zwei Baugesuche entschied das Gremium ebenfalls einstimmig.

"Wir sind am Basteln und sind offen für Lösungen", beschrieb der Rathauschef das pandemietaugliche Öffnungskonzept des Freibads, das man in enger Absprache mit dem Bademeister und dem Förderverein erstellt habe. Man orientiere sich dabei auch an Erfahrungswerten umliegender Bäder aus der letzten Saison, in der das Bad in Unterschefflenz geschlossen war. Auch wenn im Sommer das Freibad seine Pforten öffnet – ein genauer Zeitpunkt wurde noch nicht festgelegt –, gibt es Hygiene-Auflagen zu beachten. Momentan seien maximal 109 Gäste auf dem Gelände zugelassen, wobei 29 Badende das Becken gleichzeitig nutzen dürften. Über zwei unterschiedliche Bänder will man das Badegeschehen entsprechend regulieren, zusätzlich soll eine Webcam inklusive Ampel über die Webseite potenziellen Badegästen die aktuelle Lage vor Ort aufzeigen.

Für den Eintritt sollen vor allem Jahres- und Zehnerkarten gelten. Im Gegenzug dafür, dass man mit den Billetts keinen Zugangsanspruch erhalte, sollen die (nicht benutzten) Zehnerkarten auch noch im Folgejahr gelten. Ganzjährig wären die Vorverkaufspreise gültig, eine Jahreskarte kostet für Erwachsene 45 Euro, für Kinder und Jugendliche 22 und für Familien 90 Euro.

Zwei "Schönheitsfehler" stießen den Räten zwar sauer auf, doch änderten sie schließlich nichts an der einstimmigen Beschlussfassung. So gelte derzeit auf dem Badegelände Maskenpflicht (außer beim Schwimmen). Zudem schlagen die noch nicht abgeschlossenen Renovierungsarbeiten nun zu Buche. Denn um einen geordneten Badebetrieb zu gestatten, müssen übergangsweise Sanitär-Container installiert werden – als Zwischenlösung, bis der Hygienetrakt komplett renoviert sein wird. Für die Container inklusive dem zur Aufstellung notwendigen Kraneinsatz ergäben sich zusätzlich gut 5000 Euro; hinzu kämen weitere, den Pandemieregeln geschuldete Mehrkosten von rund 11.000 Euro. "Es wird tagesaktuell weiterentwickelt", versprach der Bürgermeister.

Nach dem derzeitigen Stand werde die – gesetzlich ohnehin bald verbindlich geforderte – Umstellung der Feuerwehr auf Digitalfunk gut 47.000 Euro kosten.

Rund zehn Prozent teurer als zunächst geplant werden die Roh- und Tiefbauarbeiten für die Heizzentrale der Roedderhalle. Doch bei den derzeit grassierenden Preisanstiegen im Bausektor sei das Angebot der Firma Kispert-Bau (rund 203.000 Euro) das wirtschaftlichste.

"Allerhöchste Eisenbahn" sah Houck für die Neuberechnung des allgemeinen Kanalplans. Unüblich, aber sinnvoll sei die Auftragsvergabe ohne Vergleichswerte an das Planungsbüro Sack und Partner zum Preis von knapp 52.000 Euro. Denn das Büro verfüge bereits über die alten Planungen; andere Anbieter müsse man für diese Recherchearbeit noch zusätzlich bezahlen.