Heidersbach. (rüb) "Wir können es überhaupt nicht nachvollziehen, dass es uns Speisegaststätten getroffen hat", sagt Miriam Grimm. Schließlich hätten sie und ihre Kollegen landauf, landab die Corona-Vorgaben mit großem Aufwand und sehr verantwortungsbewusst umgesetzt. Statt jetzt aber den Kopf in den Sand zu stecken, nutzt die Küchenchefin des Gasthauses "Zum Löwen" den Lockdown wie schon im Frühjahr, um neue Ideen zu entwickeln – Ideen, von denen der Familienbetrieb und seine Gäste dauerhaft profitieren sollen. So wird beispielsweise der gut angenommene Abholdienst auch nach der Pandemie fest zum Angebot des "Löwen" gehören.

In vierter Generation führen Gerald und Waltraud Grimm das direkt an der Bundesstraße in Heidersbach gelegene Gasthaus. Vor vier Jahren ist in Person von Tochter Miriam die fünfte Generation fest in den Betrieb eingestiegen. Trotz ihres jungen Alters hat die 32-Jährige schon vielfältige gastronomische Erfahrungen sammeln können. Nach ihrer Ausbildung auf Burg Staufeneck in Salach folgten zehn Jahre in Hotels und Restaurants in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien, ehe sie 2016 die Meisterprüfung in Heidelberg absolvierte.

Was sie in ihren Lehr- und Wanderjahren gelernt hat, fließt seither in die seit Jahrzehnten bewährte und geschätzte Küche des "Löwen" ein. Traditionelle Rezepte mit Pfiff interpretiert, so lässt sich ihre Handschrift beschreiben. Möglichst viel selbst herstellen, mit Zutaten von hier, mit Kräutern und Gemüse aus dem eigenen Garten und mit Obst von den eigenen Bäumen und aus der Region: So lautet Miriam Grimms Philosophie. Der Schnitzel-Fan kommt da ebenso auf seine Kosten wie der Freund eines Traditionsgerichts wie Sauerbraten mit Rotkraut und Semmelknödel. Doch auch auf die Wünsche von Vegetariern oder Veganern geht die Küchenchefin ein. Und wer an einer Allergie oder einer Nahrungsunverträglichkeit leidet, der wird im "Löwen" auch satt – wenn das Gasthaus dann wieder aufmachen darf.

Der "Löwen" macht aus der Not eine Tugend

Bis dahin setzt Familie Grimm wie im Frühjahr auf ihre Abholgerichte. "Beim ersten Lockdown mussten wir uns erst einmal sammeln und viele offene Fragen klären", berichtet Waltraud Grimm. Für Familienfeiern und andere Gesellschaften war es das "Löwen"-Team gewohnt, Essen außer Haus zu liefern – aber in großen Portionen. Einzelne Gerichte zum Abholen anzubieten, war jedoch Neuland. Die Resonanz sei aber überwältigend gewesen: "Wir waren überrascht, wie gut das Angebot angenommen wurde und wie uns die Gäste in dieser Zeit unterstützt haben!"

Als die Wirtschaften dann im Mai wieder aufmachen durften, habe es allerdings einige Zeit gedauert, bis die Gästezahlen gestiegen seien: "Anfangs haben sich viele wohl nicht getraut, essen zu gehen." Besser geworden sei es dann im Sommer, auch wenn, so Waltraud Grimm, der Aufwand immens gewesen sei, alle Vorgaben zu erfüllen. "Von den Gästen ist aber viel an positiver Reaktion und an Dankbarkeit zurückgekommen: Das baut auf und gibt Kraft." Viele Menschen waren und sind für jedes Stückchen Normalität dankbar, wenn sie etwa eine Familienfeier doch noch durchführen konnten, wenn auch unter erschwerten Bedingungen.

Kurz vor dem zweiten Lockdown gab es ebenfalls einen außergewöhnlich großen Zuspruch: "Viele Gäste wollten noch einmal essen gehen und haben uns die Türen eingerannt!" Seither sind die Stühle im Gastraum hochgestellt, und nur noch zu den Abholzeiten herrscht Betrieb, wobei die Termine so vergeben werden, dass es zu keinen größeren Ansammlungen kommt.

Die wöchentlich wechselnde Karte kommt gut an. Auch besondere Aktionen wie der Burger-Tag einmal im Monat mit drei verschiedenen Burgern, darunter einem vegetarischen, und hausgemachten Soßen hat sich bewährt.

Aus der Not eine Tugend machen, neue Ideen entwickeln, Neues ausprobieren und Rückmeldungen aus den Gesprächen mit den Kunden in die Arbeit einfließen lassen: Darauf setzt man im Familienbetrieb "Löwen". Auch für die Adventszeit hat sich Miriam Grimm schon wieder etwas einfallen lassen: Ergänzend zu den bewährten Abholangeboten möchte sie festliche Adventsmenüs anbieten, die von den Kunden zuhause erwärmt werden können. Damit das Festessen auch dann genossen werden kann, wenn der Lockdown noch länger anhält.

Doch eigentlich hofft Miriam Grimm darauf, möglichst bald wieder ihre Gäste im "Löwen" bewirten zu dürfen – denn dafür ist sie schließlich Köchin geworden.

> Kontakt: Gasthaus "Zum Löwen", Bundesstraße 5, Heidersbach, Tel. 06287/1494 oder 4338.

> Bestellungen: Abholzeiten sind von Freitag bis Montag von 17 bis 19 Uhr sowie Freitag, Sonntag und Dienstag von 11.30 bis 13 Uhr.

> Speisekarte: Die wöchentlich wechselnde Speisekarte findet sich im Internet: Bei Google "Löwen Heidersbach" eingeben und dann im Google-Eintrag des "Löwen" auf Fotos klicken.

> Der "Renner": Cordon bleu mit Spätzle. Außerdem die Burger- und Hähnchentage (jeweils einmal im Monat freitags).