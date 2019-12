Von Nadine Slaby

Mosbach. Es ist Freitag, kurz nach 15 Uhr. Viele Autos befahren die Bundesstraße 27 am S-Bahn-Halt West. Doch dann fährt ein Polizeiauto in die Kreuzung, stoppt den Verkehr und rund 120 Klimaschützer rufen den Autofahrern und anderen Passanten ihre Parolen entgegen. Ganz vorne führen den Zug einige Kinder an, die richtig Stimmung machen. Doch nicht nur sie, Demonstranten aller Altersklassen finden sich beim dritten Klimastreik in Mosbach, zu dem das Klimabündnis-NOK, Fridays for Future Mosbach und Parents for Future eingeladen haben.

Am Busbahnhof verlässt der Demonstrationszug die Bundesstraße wieder und zieht lautstark durch die Innenstadt weiter zum Ludwigsplatz. Unterwegs schließen sich immer wieder Leute dem Zug an, andere bleiben stehen und machen Fotos. „Für was wird denn gestreikt?“, will ein Passant wissen. Als er hört, dass es um den Klimaschutz geht, meint er nur: „Wichtig, sicher ...“. Anschließen möchte er sich jedoch nicht.

Die „Checkliste“ von Vegans for Future lässt er sich jedoch bereitwillig mitgeben. Hierauf erfahren Interessierte, was jeder selbst für ein besseres Klima tun kann. Etwa beim Einkauf darauf achten, möglichst unverpackte Produkte zu kaufen. Oder auch auf Second-Hand-Ware und Recycling-Produkte zu setzten. Des Weiteren sind regional, saisonal und Fairtrade für die Bewegung wichtig. Klimaschutz auf dem Teller, heißt für sie zudem, vegan zu essen. Dass auch die Ernährung viel zum Klimaschutz beitragen kann, führt bei der abschließenden Kundgebung auf dem Ludwigsplatz Franziska Wachter aus. Denn gerade die Produktion unserer Nahrungsmittel stoße viel schädliches CO2 aus, besonders die Massentierhaltung schade dem Klima. Man solle die eigene Ernährung überdenken, mehr auf pflanzliche Produkte umsteigen. Damit sei schon viel für den Klimaschutz getan, so Wachter.

Thomas Schaupp zeigt in seiner Rede die Möglichkeiten zur klimaneutralen Energieversorgung auf. Hier müsse man besonders im Verkehr und beim Thema Heizen gewissermaßen nachsitzen. Die Schülerin Judith Alze referierte über überregionale Bestandteile des globalen Klimasystems.

Fridays for Future fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und des 1,5-Grad-Ziels. Für Deutschland muss dies eine Nettonull in Bezug auf Treibhausgase bis 2035, einen Kohleausstieg bis 2030, sowie eine Energieversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien bis 2035 bedeuten.

In Mosbach machten sich die Demonstranten für diese Ziele stark und forderten die Regierung auf, sich für die Zukunft dieser Erde einzusetzen.