Ein Sprung ins kühle Nass war für viele Freibadbesucher in diesem Sommer eine willkommene Abkühlung. Dementsprechend fällt zum Ende der Saison die Bilanz in den Bädern der Region positiv aus. Foto: Stadtwerke Mosbach

Von Celine Eßlinger

Mosbach. Geschwitzt wurde in diesem Sommer ordentlich - seit Ostern darf man sich in Deutschland weitgehend ununterbrochen über tolles Wetter, viele Sonnenstunden und dementsprechend hohe Temperaturen freuen. Ein Segen waren bzw. sind da die vielen Freibäder in der Region, die bei Bedarf Abkühlung verschaff(t)en. Und die wurde vielfach und immer wieder gesucht: Über die Besucherzahlen in diesem Traumsommer kann jedenfalls keines der Freibäder in Mosbach und Umgebung beschweren: Die Statistiken weisen durchgehend ein sattes Plus aus.

So kann das Mosbacher Erlebnis-Freibad "faMos" mit bisher 118.000 Besuchern (Stand 14. September) rund 16.000 Badegäste mehr als im Sommer 2017 vorweisen. Wie geplant und von der aktuellen Wetterlage quasi bestätigt, bleibt das Freibad noch bis 3. Oktober geöffnet. Laut den Stadtwerken Mosbach (Freibad-Betreiber) tummeln sich derzeit rund 2000 bis 3000 Schwimmer und Planscher pro Tag im Bad. Den absoluten Rekordwert von 183.000 Gästen aus dem Sommer 2003 wird man allerdings dennoch nicht ganz erreichen können. Mehr als zufrieden mit den aktuellen Zahlen sind die Verantwortlichen der Stadtwerke natürlich dennoch.

Ihren Beitrag zur guten Bilanz leisten auch die vielfältigen Veranstaltungsangebote: Da gab es den Fitness-Tag oder das Candle-Light-Schwimmen, der Jugendgemeinderat Mosbacher feierte zudem Ende Juli sein 20-jähriges Bestehen gebührend mit einer Beachparty vor Ort. Ganz wichtig für einen gelungenen Freibadsommer ist aber vor allem auch ein unfallfreier Ablauf, den die Verantwortlichen der Stadtwerke auf Nachfrage der RNZ bestätigen.

Badespaß bietet bzw. bot die Region aber nicht nur in Mosbach direkt: In den Freibädern in Schefflenz, Gundelsheim, Hochhausen und Krumbach, die vor Kurzem ihre Pforten schlossen, zieht man auf den letzten Metern des Super-Sommers ebenfalls positive Bilanz. Die Schefflenzer Verantwortlichen bedankten sich mit dem alljährlichen Schwimmbadfest am Wochenende bei über 22.000 Badegästen für ihren Besuch in der vergangenen Saison.

Und auch in Gundelsheim kann sich eigentlich niemand beschweren: In dieser Saison besuchten bei einem Rekordwert von nur acht Schlecht-Wetter-Tagen insgesamt rund 63.000 Badegäste das Terrassen-Freibad. Damit überbot man den Vorjahreswert um rund 5000 Besucher. Und das, obwohl zahlreiche Straßensperrungen die Anfahrt zum Bad erheblich beeinträchtigten. "Ohne diesen Faktor hätten wir bei dem Wetter sicherlich einen noch höheren Anstieg verzeichnen können", heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Positiv bemerkbar machten sich die anhaltende Trockenheit und Wärme auch in Krumbach. Am Campingplatz freute man sich über viele Feriengäste und Besucher aus dem Umkreis im Freibad. Und wenn es dann tatsächlich irgendwann etwas kühler und ungemütlicher werden sollte, dann steht vor Ort auch ein Hallenbad zur Verfügung, das Indoor-Badespaß verspricht.

Eine gelungene Freibadsaison meldet auch der Kleine Odenwald: Obwohl am Freibad in Schwarzach bereits zum Ferienende mit dem abschließenden Hunde-Schwimmtag der Badebetrieb eingestellt wurde, konnte ein Zuwachs der verkauften Einzelkarten um 15 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr festgehalten werden, im Bereich der Gruppenkarten beträgt das Plus sogar 30 Prozent. 200 Jahreskarten wurden insgesamt verkauft, auch der Schwimmbadkiosk profitierte vom Prachtsommer. Eine gute Bilanz für die Gemeinde, die bereits Renovierungsmaßnahmen für die beliebte Freizeiteinrichtung im Blick hat.

Info: Freunde des Freiluftschwimmens können noch den ganzen September und bis einschließlich 3. Oktober im "faMos" in Mosbach ihrer Leidenschaft nachgehen.