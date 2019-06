Mosbach. (schat) Anpfiff ist am heutigen Freitagabend mit der Partie Frankreich gegen Südkorea, am morgigen Samstag beginnt die Frauenfußball-Weltmeisterschaft auch für die deutsche Nationalmannschaft (Samstag 15 Uhr gegen China). Bevor der Ball rollt, hat die RNZ bei Sabrina Lüders nachgefragt, wie sie als Mädchen- und Frauenbeauftragte des Fußballkreises Mosbach die Entwicklung des Frauenfußballs sieht und auch wie sie die Chancen der deutschen Damen einschätzt.

Heute startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Sind Sie schon im WM-Fieber oder hält sich die Begeisterung eher in Grenzen?

Meine Vorfreude hat keine Grenzen. Endlich ist es so weit. Jetzt stehen die Frauen im Fokus.

Schauen Sie sich bei so viel Vorfreude eines der Spiele im Nachbarland an?

Aktuell habe ich noch kein WM-Ticket gelöst. Jedoch ist es nicht auszuschließen, dass ich kurzerhand im Zug nach Frankreich sitze, um die Frauen-Nationalmannschaft zu unterstützen.

Im Vorwärtsgang: Frauenfußball (hier beim VfK Diedesheim) hat sich in der Region längst etabliert. Archiv-Foto: Stefan Weindl

In der öffentlichen Wahrnehmung spielt der Frauen-Nationalmannschaft trotz großer Erfolge nur eine Nebenrolle. Provokant gefragt: Ist die Emanzipation im Fußball in den Kinderschuhen stecken geblieben?

Definitiv nein. Die Emanzipation im Frauenfußball ist eine Erfolgsgeschichte. Die Frauen haben sich diesen Platz erkämpft, denn Frauen und Mädchen gehört die Hälfte des Platzes.

Wie ist es denn bei den Amateuren? Sie sind Mädchen- und Frauenbeauftragte des Fußballkreises Mosbach, haben also einen guten Ein- und Überblick. Wie steht es um die Popularität des Fußballs bei den Mädels in der Region?

Die Vereine, die Mädchen- und Frauenfußball anbieten, sind etabliert. Die Popularität wächst, wie die Zuschauerzahlen am Verbands- und Kreispokal der Frauen gezeigt haben.

Ganz konkret: In welchen Bereichen läuft es gut? Wo ist noch Luft nach oben?

Mit unseren Vereinsmannschaften in der Verbandsliga, Frauen-Kreisliga und bei den Juniorinnen läuft es im Spielbetrieb sowie in der Talentförderung gut. Luft nach oben gibt’s immer, wie auch bei den Junioren, fehlt es bei den Mädchen an Zuwachs. Ziel ist es, den Frauen- und Mädchenfußball in der Region nachhaltig zu stärken und zu unterstützen.

Und noch einmal zurück zur WM: Ist Deutschland nach 2003 und 2007 wieder reif für den Weltmeister-Titel?

Klar. Das Team wirkt gestärkt, selbstbewusst, verjüngt und zielorientiert. Deutschland ist reif für den dritten Titel.