Mosbach. (pm/stk) Es war ein ganz besonderer Markttag in Mosbach im September 2017: Mitten im Getümmel des Wochenmarkts war ein Filmteam zu Gast. Gedreht wurde eine von "Schwabenlandfilm" produzierte Komödie für die ARD-Reihe "Freitag im Ersten". Der Film wird am kommenden Freitag, 5. Juli, um 20.15 Uhr, in der ARD ausgestrahlt.

"Eine Hochzeit platzt selten allein" ist ein Film, in dem alles mit allem zusammenhängt und zu italienischer Musik einiges serviert wird, was zum Nachdenken anregt. Die Autoren Jürgen Werner und Christoph Sonntag spannen mit dem Regisseur Lancelot von Naso Liebeskomödie und Bankenwesen schwungvoll zusammen, zu einer Komödie über Liebe, Geld und die Frage, wie fest eigentlich das Fundament ist, auf dem wir stehen. Und darüber, wie schnell es dazu kommen kann, dass mehr platzt als nur eine Hochzeit.

Eine Hochzeit platzt selten allein from Schwabenlandfilm GmbH on Vimeo.

Inka Friedrich und Oliver Wnuk sind in dem Fernsehfilm als verhindertes Paar zu sehen, das versucht, das Schlimmste abzuwenden, Michael Brandner, Ludger Pistor und Peter Lerchbaumer als kampfbereite Väter, die erst mal alles noch schlimmer machen. Teresa Klamert und Moritz von Zeddelmann spielen ein unsicheres Brautpaar in unsicheren Zeiten, das das Chaos erst ins Rollen bringt. Und dann gibt es noch die junge Ella Lee als Lea, die ein Video ins Netz stellt, eigentlich nur, um den hübschen Paul - treffenderweise gespielt vom Youtuber Oskar Bücklein - zu beeindrucken. Ein Social-Media-Coup mit fatalen Folgen...

Einige Szenen für den Film wurden in Mosbach gedreht. Das Marktgetümmel zum Beispiel. Ein besonderer Marktbeschicker war an diesem Tag Kabarettist und Co-Autor Christoph Sonntag selbst. Das "normale" Markttreiben rund um die Filmcrew störte diese aber gar nicht. "Wir nutzen, dass es da steht, es soll normaler Betrieb sein", erklärte Nathalie Kraft, Junior Producerin des Films. Neben dem Marktbetrieb gab es bei den Dreharbeiten - gefilmt wurde auch an und in der Sparkasse sowie im und am Palmschen Haus - viele, viele Zuschauer. "Klar, das zieht Leute an. Das finde ich aber auch schön", so Nathalie Kraft.

Aus 40 bis 50 Leuten bestand die Crew an einem solchen Drehtag. Die Hauptdreharbeiten fanden in Bad Wimpfen statt, aber: "Mosbach hat uns sehr nett willkommen geheißen. Alle haben sehr viel möglich gemacht", berichtete die Junior Producerin. "Es macht einfach einen Riesenunterschied, wie die Leute mitmachen." Denn auch (echte) Marktbeschicker sowie Komparsen und Passanten seien hilfsbereit und freundlich gewesen. Und als Regisseur Lancelot von Naso das Signal für die nächste Szene gab, da waren die Mosbacher, als wäre es abgesprochen, auf einmal auch eine Tonstufe leiser. "Es klappt einfach super", freute sich die Junior Producerin.

Produzent des 90-minütigen Films ist Frieder Scheiffele. 1,6 Millionen Euro kostete die Produktion. Aber, so Scheiffele: "Ein Großteil des Geldes kommt der Region zugute." Der Produzent ist selbst Baden-Württemberger - umso mehr freut er sich, den Zuschauern seine Heimat auf den Fernsehbildschirm zu bringen. "Es ist schön, dass Baden-Württemberg auch auf diese Weise mal ins Fernsehen kommt. So generiert man auch einen touristischen Mehrwert", meinte Frieder Scheiffele.

Auch er war begeistert von der Gastfreundschaft der Mosbacher. Die Feuerwehr stellte der Crew Flächen für das Catering zur Verfügung, die Badische Gemeindeversicherung zog fünf Tage aus dem Palmschen Haus aus, die Sparkasse Neckartal-Odenwald öffnete ihr Hauptgebäude in Mosbach ein ganzes Wochenende für die Filmcrew. "Wir durften sogar in den Tresorraum", erzählte Nathalie Kraft. "Nur wenn die Leute bereit sind, sich einzuschränken, haben wir die Gelegenheit, an Originalschauplätzen zu drehen", so Frieder Scheiffele.

Info: "Eine Hochzeit platzt selten allein" läuft am 5. Juli um 20.15 Uhr und am 6. Juli um 1.10 Uhr im Ersten.