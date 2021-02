Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Die Kritik am Versand der Berechtigungsscheine für vergünstigte FFP2-Masken ebbt nicht ab: Nach unserem Bericht "von Dienstag (siehe unten) meldeten sich zahlreiche RNZ-Leser am Mittwoch mit dem gleichen Problem in der Redaktion.

Überall im Neckar-Odenwald-Kreis scheint es zu Komplikationen beim Versand gekommen zu sein. Denn während manche Menschen über 60 noch immer auf ihre Berechtigungsscheine warten, haben andere, die sie eigentlich gar nicht erhalten sollten, überraschenderweise Post von ihrer Krankenversicherung bekommen. Sogar Eltern von kleinen Kindern fanden an ihre Sprösslinge adressierte Gutscheine im Briefkasten vor.

"Ich bin 71 Jahre alt und Herzkrank, seit 1993 abhängig von einem Schrittmacher – und trotzdem habe auch ich noch keine Gutscheine bekommen", ärgert sich Heinz Reichert aus Daudenzell im Gespräch mit der RNZ. Auf telefonische Nachfrage unter der allgemeinen Service-Hotline der AOK, wo seine Berechtigungsscheine denn bleiben würden, habe man ihm versichert, nicht zuständig für den Versand zu sein und als Schuldigen das Bundesgesundheitsministerium benannt. "Als ich jetzt den RNZ-Bericht gelesenen und erfahren habe, dass ich damals angelogen wurde, die Verantwortung doch bei der Krankenkasse liegt, war ich einfach nur fassungslos und wütend", sagt Reichert.

So empfinden ebenfalls Waltraud Kastein aus Wagenschwend und Petra Mühle aus Daudenzell. Auch sie seien auf Nachfrage nach den Gutscheinen von der AOK zunächst "abgewimmelt" und ans Bundesgesundheitsministerium verwiesen worden, berichten die beiden Frauen unabhängig voneinander. "Heute Morgen habe ich dann aber, wie in Ihrem Bericht empfohlen, in der AOK-Geschäftsstelle in Mosbach angerufen, und mir wurde sofort der Versand von Ersatzgutscheinen versprochen", so Kastein. Ein Leser aus Elztal berichtet, dass es am Mittwoch einen regelrechten Ansturm auf die Geschäftsstelle in Mosbach gegeben habe. "Sehr viele Leute haben Gutscheine abgeholt."

Petra Mühle aus Daudenzell war keine von ihnen. Ihre Mutter ist 72 Jahre alt, dement "und hat trotz ihrer Pflegestufe drei noch keine Berechtigungsscheine erhalten". Ihr Bruder – ohne den Grund dafür zu kennen – allerdings schon. "Damit haben wir dann die FFP2- Masken für unsere Mutter besorgt", berichtet Mühle. "Aber auch einige ihrer Nachbarn, sogar deren Kinder, haben fälschlicherweise Gutscheine bekommen", sagt Mühle und ärgert sich über das "vermeidbare Chaos".

So auch eine Leserin aus Obrigheim, die bei der Techniker-Krankenkasse versichert ist. Sie sei unter 40, habe keine Vorerkrankungen, aber dennoch die Berechtigungsscheine erhalten. "Einlösen werde ich die natürlich nicht", sagt sie. "Für alle anderen, die auf die Gutscheine warten, ist das aber eine wirklich blöde Situation".

"Der erste, der die Gutscheine bekommen hat, war mein Enkel – kurz vor seinem achten Geburtstag", kommentierte Günter Keller auf unserer Facebook-Seite RNZ Neckar-Odenwald. "Er war dann so großzügig und hat sie meiner Frau und mir überlassen", so der 66-Jährige im Gespräch. Keller findet die Gutscheinaktion "eigentlich sinnlos". Bei all dem Aufwand und dem Ärger würden davon am Ende allein die Apotheker profitieren, sagt er. Denn schließlich bekommen diese pro ausgegebener Maske eine hohe Unkostenpauschale. Ab dem 10. Februar wurde sie immerhin von ursprünglich sechs Euro auf 3,30 Euro gesenkt.

AOK-Sprecher Alexander Föhr bestätigt den gestrigen Andrang in der Mosbacher Geschäftsstelle. "Die entstandenen Unannehmlichkeiten tun uns sehr leid." Dass den Versicherten falsche Auskünfte gegeben wurden, "darf und wird auf keinen Fall wieder vorkommen."

Update: Mittwoch, 24. Februar 2021, 18.03 Uhr

Mosbacher wartet immer noch auf Gutscheine für FFP2-Masken

Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Jetzt wird’s knapp: Nur noch ein paar Tage, bis 28. Februar, können Menschen über 60 sowie Risikopatienten ihren Berechtigungsschein 1 in einer Apotheke abgeben und dann sechs FFP2-Masken für insgesamt zwei Euro erwerben. Mit dem Ende des Monats werden die Gutscheine ungültig. Viele haben längst ihre erste und manche sicher auch schon ihre zweite Charge an vergünstigten Schutzmasken abgeholt – schließlich ist auch der Berechtigungsschein 2 seit 15. Februar (bis 15. April) einlösbar. Kenneth Weidlich aus Mosbach wartet allerdings noch immer, die versprochenen Gutscheine kamen bei ihm bisher nicht an.

"Ich halte die Planung für misslungen", betonte der 63-Jährige bereits vor knapp fünf Wochen im Gespräch mit der RNZ. Als Leser hatte er sich an die Redaktion gewandt, um herauszufinden, wo es bei der Verteilung hapert. Am hohen logistischen Aufwand, hieß es damals von Bundesgesundheitsministerium und verschiedenen Krankenkassen auf Anfrage unserer Zeitung. Doch man schreite zügig mit dem Versand voran. Und lange müssten die Berechtigten nicht mehr auf die ursprünglich im Dezember versprochenen Gutscheine warten ...

Doch der Briefkasten von Weidlich blieb leer. "Deshalb habe ich dann selbst noch einmal bei meiner Krankenkasse nachgefragt, wann ich die Gutscheine nun endlich bekomme. Am Telefon sagte man mir, dass sie einem Dienstleister zum Versenden übergeben worden sind. Dort seien aber massiv Fehler aufgetreten, und man müsse ,containerweise’ Sendungen überarbeiten", berichtet der 63-Jährige.

Alexander Föhr, Pressesprecher der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, spricht auf Anfrage von "bedauerlichen Einzelfällen". Nur ein ganz geringer Teil der insgesamt rund 1,65 Millionen Postsendungen an die AOK-Versicherten in Baden-Württemberg sei nicht korrekt verschickt worden. "Unser Dienstleister hat leider zwei Stapel durcheinandergebracht, es kam zu Verwechslungen bei den Postleitzahlen", so Föhr, der sich bei allen Betroffenen entschuldigt.

Man werde mit jedem eine einfache Lösung finden, Ersatzgutscheine zustellen "oder zur Not auch direkt bei uns in den Geschäftsstellen FFP2-Masken aushändigen", verspricht der Pressesprecher. Alle Berechtigten, die bei der AOK versichert seien und keine Gutscheine bekommen hätten, könnten sich bei ihrer Geschäftsstelle melden. "Wir werden dann eine schnelle und unbürokratische Lösung finden – niemand wird leer ausgehen", verspricht Föhr.