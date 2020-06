Es gibt kein Halten mehr – der Markt mit Fahrrädern boomt. Auch in der Region spürt Dominik Geier (r.) vom „Bike-Center“ in Mosbach einen Anstieg der Nachfrage nach Fahrrädern. Vor allem E-Bikes sind beliebt. Fotos: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Immer mehr Menschen schwingen sich in den Sattel und treten kräftig in die Pedale. Fahrradfahren liegt im Trend, in vielen Städten und Gemeinden entdecken Bürger ihr Faible fürs Radeln. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein Entfachen einer alten Leidenschaft festzustellen. "Das Zweirad erlebt gerade eine Renaissance", erklärt Dominik Geier, Chef des "Bike-Centers" in Mosbach.

Zwar nimmt die Zahl der Radfahrer in der Region seit geraumer Zeit stetig zu. Aber einen solchen Rad-Hype wie jetzt hat es nie gegeben. Viele Menschen in der Region wollen in Zeiten von Corona den eigenen vier Wänden entfliehen, mit dem Rad die schöne Landschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mit ihren Sehenswürdigkeiten ganz direkt genießen. Und Kraft tanken. Schließlich stärkt das Dauertreten das Immunsystem. Nicht nur die Gesundheit profitiert von der Fortbewegung mit Muskelkraft, sondern man schont damit auch die Umwelt. Und den allermeisten bereitet es ganz einfach Freude. "Die Menschen bemerken wieder, wie schön das Radfahren ist", verdeutlicht Geier.

In der Werkstatt des Bike-Centers in Mosbach haben die Mitarbeiter derzeit alle Hände voll zu tun.

Und im Neckar-Odenwald-Kreis kann man sich den Fahrtwind auch ausgesprochen gut um die Nase wehen lassen. "Wir haben in unserer Region schöne Wege, die ich empfehlen kann", sagt Dominik Geier. Viele seiner Kunden haben sich aus diesem Grund ein neues und modernes Rad gekauft. Sie wollen mit dem Drahtesel die hiesige Region und die facettenreiche Natur neu entdecken. Doch nicht nur die schöne Umgebung und die vielleicht angestaute Kauflust treibt die Menschen zum neuen bzw. aufs Rad. Möglicherweise wollen sie in diesem Jahr statt eines Urlaubs in der Ferne die Sommerzeit vor der Haustüre verbringen und investieren in ein Fahrrad, vermutet Geier als einen (weiteren) Grund für den Boom.

Vor allem E-Bikes stehen im Fokus der Kunden, wenn es um ein neues Rad geht. Immer mehr Menschen entscheiden sich im Fahrradfachgeschäft für den Erwerb eines Rades mit einer Elektro-Unterstützung. E-Bikes werden immer beliebter, inzwischen habe jedes zweite neue Fahrrad eine muskelschonende Unterstützung beim Treten, erläutert Dominic Geier. Im "Bike-Center" werde dabei die sportliche Variante bevorzugt. "Das ist ein leichtes Trekkingfahrrad", ergänzt der Experte. Ebenfalls sehr gefragt sei das klassische Tourenrad.

Nur geringe Unterschiede gebe es beim Kaufverhalten zwischen Männer und Frauen. Während die Frau mehr auf die Optik des neuen Gefährts achte, lege der Mann besonderen Wert auf die technische Ausstattung. "Im Moment ist ein edles Schwarz besonders angesagt", erläutert Dominik Geier.

Hinzu kommt, dass viele Menschen ihre alten Fahrräder wieder aus dem Keller holen. Dämpfer, Federgabeln und Bremsen älterer Drahteseln würden derzeit verstärkt in der Werkstatt des "Bike-Centers" behandelt. Geiers Kollegen sollen die Räder wieder fit für kommende Ausfahrten machen. "Unsere Werkstatt ist nach wie vor stark frequentiert", führt Geier aus. Seine 15 Mitarbeiter im "Bike-Center" haben demnach derzeit alle Hände voll zu tun.

Und der Chef selbst natürlich ebenfalls: "Beim Neukauf eines Rades ist die Beratung sehr wichtig", findet Dominik Geier und ergänzt als Ratschlag: "Dafür sollte man etwas Zeit mitbringen." Dies lohne sich aber am Ende, weil der Kunde dann ein Produkt habe, das zu ihm passe und seinen Vorstellungen entspricht. Und dann lasse sich – mit oder ohne muskelschonende Unterstützung – das Radfahren auch richtig genießen.

Dominik Geier freut sich indes über den unerwarteten Kundenansturm in der gesamten Branche. Schön fände er es jedoch, wenn auch das Radwegenetz in der Region weiter ausgebaut werden könnte. Davon würden letztlich die Inhaber der vielen neuen Fahrräder profitieren. Sie hätten dann auch noch mehr Anreize, sich auf ihren modernen Drahtesel zu schwingen, in die Pedale zu treten und die schöne Landschaft des Neckar-Odenwald-Kreises zu genießen.