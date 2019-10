Mosbach. (RNZ/mün) Das Trinkwasser in der gesamten Gemeinde Fahrenbach sowie in den Orten Limbach und Krumbach ist verunreinigt. Das gaben die Stadtwerke Mosbach am Donnerstag bekannt. Eine mikrobiologische Überschreitung eines Grenzwertes wurde bei einer Routineüberprüfung festgestellt.

Trinkwasser für den Verzehr, sowie Zähneputzen oder Reinigen von Geschirr, muss vorher abgekocht werden.

Darüber hinaus geben die Stadtwerke nun Chlor ins Trinkwassernetz. Das gechlorte Wasser darf nicht für Aquarien verwendet werden, hieß es.

Es soll mehrere Tage dauern, bis klar ist, ob das Chlor die Verunreinigung beseitigt hat. Erst wenn die Trinkwasserproben nicht mehr zu beanstanden sind, soll das Abkochen des Trinkwassers nicht mehr notwendig sein.