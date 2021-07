Von Uwe Köbler

Fahrenbach. Mit einer guten Nachricht für alle Roberner eröffnete Bürgermeister Jens Wittmann im Dorfgemeinschaftshaus Robern die Junisitzung des Fahrenbacher Gemeinderats: Für die Hochwasserschutzmaßnahme im Bereich der Wagenschwender Straße wurden weitere 17.000 Euro investiert.

Um eine Investition, aber im deutlich größeren Rahmen, ging es auch bei der Beteiligung der Gemeinde Fahrenbach an der "Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW". Die Gemeinde habe, so Bürgermeister Wittmann, die Möglichkeit, über eine Beteiligungsgesellschaft Anteile an der Netze BW zu erwerben, für die eine zunächst auf vier Jahre festgelegte jährliche Ausgleichszahlung gewährt wird. Aus solch einer Beteiligung ergeben sich bei einem Renditezeitraum von vier Jahren umfangreiche Informations-, Kontroll-, Mitsprache- sowie Vermögensrechte in der Beteiligungsgesellschaft. Angedacht sei, den Betrag von 400.000 Euro zu investieren, den der Gemeindeetat 2021 schon beinhalte. Der Gemeinderat stand den Plänen, die schon in früheren Sitzungen erörtert wurden, positiv gegenüber und beschloss, dass die Gemeinde Fahrenbach ab dem 1. Juli 2021 eine weitere Kommanditistin in der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW wird.

Die neuen Kindergartenbeiträge standen dann zur Beratung an. Auch in diesem Jahr, so Wittmann, folge man der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände und der freien Träger (Kirchen) und geht von einer moderaten Erhöhung von 2,9 Prozent aus. Angestrebt ist, auf Dauer ca. 20 Prozent der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken; momentan sind es ca. 15. Die Beiträge selbst, so das Bestreben, sollen trotz der drei verschiedenen Trägerschaften für alle drei Kindergärten in der Gemeinde gleich sein. Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat die neuen Beiträge, die nach Betreuungsstundenangebot und Größe der jeweiligen Familie gestaffelt sind.

Ein Baugesuch zum Neubau einer Garage in Trienz fand dann schnell die Zustimmung des Gremiums, während ein geplanter Neubau in Robern an der Ortsgrenze bereits zum zweiten Mal den Weg auf den Sitzungstisch fand. Hier galt es zunächst, Bedenken des Landwirtschaftsamtes zu widerlegen, und jetzt gibt es ein Problem, weil das Grundstück etwas außerhalb der bestehenden Ortsdurchfahrt liegt. Eine Verlegung der Grenzen müsse beantragt werden, so der Bürgermeister, der im Sinne der Bauinteressenten diesen Schritt beim Regierungspräsidium auch einleiten wird.

Für die am 26. September anstehende Bundestagswahl wird der Wahlvorstand fast identisch sein wie bei der Landtagswahl im März, und auch die Wahllokale im Bürgerzentrum am Limes und in den Dorfgemeinschaftshäusern haben sich bewährt. Das Hygienekonzept kann nahezu analog angewendet werden.

Viel sprichwörtlichen Staub in der Gemeinde haben die Festlegungen zum geplanten Regionalplan aufgewirbelt. Darin sind die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde deutlich eingeschränkt, weshalb man sich mit aller Macht dagegen wehren will. Zunächst einmal mit einer fundierten Stellungnahme zum Thema, die dank einer Fristverlängerung bis zum 31. Juli beim Regionalverband vorliegen muss. In der nächsten Sitzung soll der Wortlaut besprochen werden. Nichtsdestotrotz wird auch das direkte Gespräch mit den Entscheidern im Regierungspräsidium gesucht.

Ein Thema – allerdings erfreulicherweise ein kurzes – war auch Corona. Jens Wittmann berichtete von den Bürgertestungen, die man den Fahrenbachern ab sofort auch samstags anbietet, von der entspannten Infektionslage und davon, dass man die gemeindlichen Hallen ab Juli wieder den Vereinen und Gruppen, die ein Hygienekonzept vorlegen, zur Verfügung stellt.

Breiten Raum nahm dann das Thema Grundschule Fahrenbach ein. So wurde zunächst die Beschaffung von Lüftungsgeräten besprochen. Nach Testungen hat man jetzt ein Gerät gefunden, das bestellt werden kann, wenn die Förderzusage aus dem Bundesprogramm vorliegt. Beschafft werden soll auch möglichst zeitnah eine dem Medienentwicklungsplan entsprechende neue Medienausstattung. Hier gelte es, alle Kräfte zu bündeln, um die im Haushalt veranschlagten Mittel in Form von moderner kindgerechter Technik in die Grundschule zu bringen.

Für die Pflege einzelner Pflanzbeete in allen drei Ortsteilen hatte die Gemeinde ehrenamtliche Helfer gesucht. Mit bescheidener Resonanz, wie der Bürgermeister bedauerte. Sein Dank galt aber den wenigen, die sich gemeldet haben. Ein Dank ging in dem Zusammenhang an Emma Rieger aus Robern, die sich viele Jahre um die Pflanzbeete kümmerte.

Blühen soll es in Fahrenbach natürlich weiterhin, und so wird man sich an der Aktion "Blühender Naturpark" beteiligen. Mögliche Flächen sollen in Kürze zusammen mit einer Biologin in Augenschein genommen werden. Nicht wie gewünscht wächst dagegen die neue Hainbuchenhecke am Roberner Friedhof an. Die Pflanzen werden im Spätjahr ersetzt.

Spielplätze waren dann ebenfalls ein Thema, genau wie die Umsetzung eines Energiemanagements, das in einer der nächsten Sitzungen breiteren Raum einnehmen wird. Dann soll auch, so der Wunsch aus dem Gremium, die Entwicklung der drei Baugebiete besprochen werden. Weniger gute Nachrichten gab es übrigens von der Maßnahme Innenentwicklung Fahrenbach: Drei der Interessenten haben ihre konkreten Anfragen zu den Bauflächen zurückgezogen .

Von Ratsseite wurde dann noch die Problematik frei laufender Hunde im Außenbereich angesprochen. Immer wieder kommt es zu unliebsamen Begegnungen zwischen Mensch und Tier. Gefordert wurde deshalb die Leinenpflicht entlang bestimmter Feldwege. Kein einfaches Thema, wie sich in der Diskussion herausstellte, doch letztlich ist immer der Hundehalter entscheidend. Er muss jederzeit auf seinen Hund einwirken können. Und ein Hund, der nicht gehorcht, dürfe eben nicht von der Leine, so der Tenor. Zudem, so bat die Verwaltung, brauche es konkreter Angaben, um Zuwiderhandlungen zu ahnden. Dennoch sei nach wie vor der Appell an die gegenseitige Rücksichtnahme die beste Lösung.