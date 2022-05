Diedesheim. (cao) Ein eigenes Brettspiel plus Gaming-App, zahlreiche Workshops in Schulen, ein Ferienprogramm für Jugendliche und eine Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vor Ort: Beim Diedesheimer Softwareunternehmen MPDV ist das Engagement für die Nachwuchsgewinnung groß. Trotzdem sucht die Firma mit rund 500 Angestellten, die IT-Lösungen für smarte Produktionsstätten weltweit entwickelt, händeringend nach neuen Mitarbeitern.

Nicht nur in der Rhein-Neckar-Zeitung fielen die großen, einseitigen Stellenanzeigen in den vergangenen Wochen auf. "Wir bedienen alle Kanäle, um neue qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen", erklärt Geschäftsführerin Nathalie Kletti. "Print wird da definitiv immer eine Rolle spielen. Aber wir nutzen auch Jobportale im Internet und sind in den sozialen Medien aktiv." Gleichzeitig greife man auf private Netzwerke der Angestellten zurück und freue sich über Mundpropaganda, präsentiere sich auf Fach- und Ausbildungsmessen, nutze Aktionstage wie den "Girls-&Boys-Day" und foliere sogar Firmenwagen mit Bewerbungsaufrufen.

36 offene Stellen – vom Consulting übers Produkt- und Projektmanagement bis hin zur Softwareentwicklung und Unternehmensstrategie – sind aktuell auf der MPDV-Webseite ausgeschrieben. "Es ist wie ein Gemischtwarenladen an Stellen, die fehlen", erklärt Kletti. In jeder Branche werde der Fachkräftemangel zunehmend zum Problem. Kommt dann noch ein solch rapides Wachstum hinzu, wie es die 1977 in einer Dallauer Dachgeschosswohnung gegründete IT-Firma an den Tag legt, wird es besonders knifflig: In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter fast verdreifacht.

Trotz der vielen momentan unbesetzten Stellen sei das weitere Wachstum aber nicht gefährdet, sagt Kletti. Als IT-Unternehmen habe man eine absolute Lieferfähigkeit. Die Softwarelösungen aus Diedesheim für "intelligente" Fabriken finden global einen guten Absatz. "Für die nächsten Schritte braucht es jetzt einfach weitere Köpfe", so Kletti.

Dass der ländliche Raum ein Hindernis bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter ist, kann die Geschäftsführerin nicht bestätigen. Die einen schrecke die vermeintliche Ruhe und Beschaulichkeit im Odenwald ab, die anderen wiederum locke genau das an. "Vor- und Nachteile gleichen sich aus." Besonders wichtig bei der Akquise neuer Mitarbeiter sei vielmehr die Kultur der Firma, macht Kletti deutlich: "Unternehmen müssen heute unkonventionelle Dinge tun, um ein guter, ansprechender Arbeitgeber zu sein."

Gleitzeit, Tischkicker und Mitarbeiterevents gibt es beim Diedesheimer Familienunternehmen schon lange. Seit Ende April leben nun auch drei Bienenvölker auf dem Erweiterungsgründstück der MPDV. Zwei Mitarbeiter, die auch Hobbyimker sind, kümmern sich um die 35.000 Insekten. "Als mein Kollege Rainer Schmitt mir von seiner Idee erzählt hat, auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Schreinerei Heck Bienenstöcke aufzustellen, war ich gleich begeistert. So können wir einen kleinen Beitrag leisten, um eine gesunde Umwelt und die Artenvielfalt in unserer Region zu erhalten", sagt Nathalie Kletti. 17 Kinder von MPDV-Mitarbeitern gestalteten eine Holzwand, um die Honigsammler ausreichend vor Spaziergängern abzuschirmen. Man fühle sich mit der Region eben sehr verbunden und gebe den Mitarbeitern gerne Möglichkeiten, sich individuell zu entfalten und einen positiven Beitrag zu leisten, so die Geschäftsführerin.