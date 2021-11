Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Das ist ein ziemlich großes Ding." Pfarrer Fritjof Ziegler sagte es so direkt und einfach, wie (gewiss nicht nur) ihm das vorkommt, was da in der Evangelischen Kirche in Baden (Ekiba) derzeit abläuft. Andere Worte klangen auch nicht gerade biblisch. Da ist von einem Strategieprozess die Rede, von Transformation und Reduktion, von Strukturveränderungen und einem Prozessplan. Der Prozess, um den es geht, stellt die Landeskirche auf allen Ebenen vor große Herausforderungen und Aufgaben. Auf der mittleren Ebene, der zwischen Kirchengemeinden und Landeskirche, kam nun die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Mosbach zunächst online und einen Tag später in Präsenz in der Pattberghalle in Neckarelz zusammen.

In diesem kirchenpolitischen Parlament war das Hauptthema, wie sich der Kirchenbezirk bis 2032 entwickeln wird und muss. Denn eines steht fest: Die evangelische Kirche (im Bezirk, in Baden) geht auf eine Reduktion zu: personell, finanziell und im Bereich Gebäude. "Grob gesagt sind es 30 Prozent in allen Bereichen", berichtete Pfarrer Ingolf Stromberger aus der Landessynode. Dekan Folkhard Krall stellte den Prozessablauf anhand einer Präsentation sehr klar dar. Er benannte die Lage, in der sich aus den gesellschaftlichen Veränderungen, mit Klimaschutz und Migration, dem Mitglieder- und Relevanzverlust, der Ruhestandswelle und Vakanzen sowie der zu großen Zahl an Gebäuden Handlungsbedarf ergibt. "Wir werden auf eine andere Kirche zusteuern."

Krall weiß um die Verunsicherung, die das bei Haupt- wie bei Ehrenamtlichen auslöst. Doch dem setzte er entgegen: "Wir werden nicht nur über Einsparungen sprechen. Denn wir haben eine Bedeutung für das Zusammenleben von Menschen, wollen beteiligen und etwas bewirken." Weil man jetzt noch gut handeln könne, sollen die nächsten zwei Jahre dazu genutzt werden, zunächst (bis Ende 2022) einen Struktur- und (bis Ende 2023) einen Umsetzungsplan zu entwickeln. "Damit wir sicherer werden, in dem was uns wichtig ist." Auf der Basis zentraler Rahmenvorgaben durch die Landessynode suchen die Kirchenbezirke vor Ort mit den Gemeinden und den kirchlichen Diensten nach passenden Lösungen und neuen Wegen, wie Kirche im Jahr 2032 im Bezirk aussehen soll.

"Austausch ist ein wichtiges Element des Beratungsprozesses." Bereits im Online-Format und am zweiten Tag in der Pattberghalle wurde er in die Tat umgesetzt. Die Beiträge ließen erkennen, dass die Vorgaben aus der Landessynode durchaus mit Unbehagen und Respekt gesehen werden. Heißt es da: "Bis 2050 werden wir 30 bis 45 Prozent der Gebäude halten können", so fragte Pfarrerin Stefanie vom Hoff angesichts des kürzlich bekannt gegebenen Architektenwettbewerbs für die Innenraumgestaltung der Heiliggeistkirche in Heidelberg mit sieben Büros: "Sind da manche gleicher als andere?" Und Norbert Bienek, Vorsitzender der Bezirkssynode, wollte wissen: "Wie denkt die Kirchenleitung bei der Reduktion um ein Drittel über die Finanzierung von Kirchenmusik und anderen kirchlichen Diensten wie Diakonie oder Suchtberatung?"

Die Ziele der Entwicklung ergäben sich nicht aus Einsparung und Reduktion, nicht nur Zahlen und Fakten seien wichtig, betonte Folkhard Krall, die Ziele der Entwicklung orientierten sich an Auftrag, Botschaft, Wirkung und Bedeutung der Kirche im Zusammenleben gemäß Jesu Auftrag: "Ihr werdet meine Zeugen sein". Krall vermag in der Reduktion sogar die Chance sehen. "Anders wachsen" nannte er das. "Es könnte ein neues Erleben von Kirche kommen, das weniger von der institutionellen Form von Kirche geprägt sein wird." Aber auch: Bei allem Anderswerden (müssen) will man als Kirche erkennbar bleiben. Statt zu fragen: "Sind denn die Mittel tatsächlich so begrenzt?" setzt der Dekan lieber ein Ausrufezeichen: "Uns bewegt eine grenzenlose Hoffnung!" Was die evangelischen Schwestern und Brüder bewegt, ist auf katholischer Seite nicht anders. In der Zoom-Konferenz kam am Schluss Christopher Mrosk zu Wort. Er ist Gemeindereferent und kürzlich beauftragt worden, den "Kirchenentwicklungsprozess 2030" in der Seelsorgeeinheit Billigheim-Neudenau-Schefflenz zu organisieren und zu begleiten. "Was Sie bewegt, klingt doch so ähnlich wie das, was uns bewegt." Seine Hoffnung sei, dass wir nicht an Struktur- und Ämterfragen hängen bleiben. "Wir sind miteinander auf dem Weg – wie die beiden Jünger nach Emmaus, die dem auferstandenen Jesus begegnen und es zunächst nicht glauben können."