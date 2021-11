1996: Gründung des Ambulanten Ökumenischen Hospizdienstes Mosbach unter ökumenischer Trägerschaft.

1997: Abschluss des ersten Qualifikationskurses für die Sterbebegleitung im Ehrenamt mit 15 Teilnehmenden. Erste Leitung des Dienstes: Elisabeth Bengsch, Pflegedienstleiterin der Evangelischen Sozialstation Mosbach.

2010: Einführung des Trauercafés als offene Begegnungsmöglichkeit für Trauernde.

2012: Kooperationsvereinbarungen für Begleitungen in Pflegeheimen.

2014: Umzug in die Räumlichkeiten am Franz-Roser-Platz 2 in Mosbach gemeinsam mit dem Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis.

2018: Kooperationsvereinbarung für Begleitungen in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach.

2019: Anpassung des Namens: Erwachsenenhospizdienst Mosbach.

2020: Trauerspaziergänge ersetzen während der Corona-Pandemie das Trauercafé.

