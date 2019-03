Auerbach. Im Turm der evangelischen Kirche in Auerbach brütete bis vor einigen Jahren regelmäßig ein Turmfalkenpärchen. Wohl im Zuge einer Turmrenovierung wurde das Einflugloch versperrt und die Nistplattform entfernt.

Um den Vögeln aber wieder ein Domizil zur ungestörten Aufzucht ihrer Jungen in der Kirche zu geben, haben der Elztaler Förster Thomas Müller, Klaus Junker und Küster Gerd Bansbach den Nistplatz im Turm wieder hergestellt. Das war allerdings leichter gesagt als getan. Denn das im Turm nach oben zu immer enger gezimmerte Gebälk ließ zwar (schlanke!) Menschen mit einiger Mühe durch, nicht aber den vom Naturschutzbund Mosbach gestifteten Turmfalkennistkasten aus Holzbeton. So wurde der Kasten kurzerhand per Flex halbiert, oben wieder zusammengesetzt und vor dem Flugloch fest eingebaut.

Die Hoffnung, dass es wenigstens in der Höhe bald wieder neue Kirchenbesucher in Auerbach gibt, hat sich allem Anschein nach schnell erfüllt: Dieser Tage umflog ein Turmfalkenpaar den Nesteinflug, das Weibchen saß wenig später auf dem darüber angebrachten Blech.