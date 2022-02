Mosbach. (lah) "Man hat es leichter, wenn man selbst Fußball spielt und die Spielzüge im Hinterkopf hat", beschrieb Dennis Kalinovski am Montagnachmittag bei der Siegerehrung in der Fahrschule "academy" seinen "Heimvorteil". Denn der Zweitplatzierte bei der zweiten Auflage der Mosbacher eFootball-Stadtmeisterschaft spielt nicht nur digital, sondern auch ganz analog Fußball; mittlerweile kickt er in seiner Heimatgemeinde Bödigheim.

Ursprünglich aus der Corona-Not geboren, entwickelt die Online-Fußball-Veranstaltung zwischenzeitlich eine ganz eigene Dynamik. Kein Wunder, dass Oberbürgermeister Michael Jann und der städtische Sportbeauftragte Philipp Parzer eine dritte Auflage in Aussicht stellten. Gewissermaßen offene Türen rannten sie damit bei Familie Schäufele von der Fahrschule "academy" ein. Denn Junior Yves Schäufele hatte einst die Idee für den außergewöhnlichen Wettbewerb so gut gefunden, dass er so tatkräftig wie erfolgreich für sie warb. Als ersten Preis stiftete die Fahrschule denn auch einen Gutschein über 500 Euro. Als weitere Preise winkten ein Verzehrgutschein in Höhe von 100 Euro im Restaurant Ludwig sowie Technik-Roboter-Bausätze der Firma Wanner Obrigheim.

"Wir konnten auf den Erfahrungen des Vorjahres aufbauen", erklärte OB Jann und bedankte sich bei E-Sport Rhein-Neckar für die gute Organisation. Tatsächlich konnte die Teilnehmerzahl mit über 50 Spielern im Vergleich zur ersten Runde mehr als verdoppelt werden. Dass die Abläufe gut funktionierten, bestätigte auch Dennis Kalinovski: "Das war professionell organisiert und hat allen Spaß gemacht."

Fast vier Stunden war das E-Sportereignis am 23. Januar live auf Twitch zu sehen. Als Sieger setzte sich Romeo Rissling durch, der regelmäßig für die E-Sports-Mannschaft des MSV Duisburg spielt. Titelverteidiger Belmin Karic teilt sich seinen dritten Rang mit Bayram Onur Satilmis.

Gleichgültig, ob man E-Gaming nun dem Sport zurechnen wolle, es sei unbestritten ein Trend, so Michael Jann. Nicht zuletzt die Fußball-Verbände wie der DFB setzten zunehmend auf Online-Sport. Der Rathauschef bedankte sich zudem bei den Sponsoren und dem städtischen Sportbeauftragten. Er war mit allen Anwesenden einig, dass einer dritten Auflage im nächsten Jahr nichts entgegenstünde. Eventuell könne man das Event auch ganz bewusst inklusiv gestalten, regte er an. Nach dem Spiel bleibt also vor dem Spiel – fast wie im richtigen Leben.