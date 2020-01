Mosbach. (RNZ) Jürgen Eckert ist seit 17 Jahren Laboringenieur an der Dualen Hochschule Mosbach. Von Hause aus Elektroingenieur, betreut er junge Frauen und Männer in den Studiengängen Mechatronik und Elektrotechnik. Das sei nicht so zu trennen, sagt er. Ebenso wenig wie die Zusammenarbeit mit den Dozenten, da ziehe man an einem Strang. Die RNZ trifft Eckert am Präsentationsaufbau der Musikshow von Julia Strenge vor den Türen des Audimax und wenig später – fürs Foto – am Schwungrad.

Funktioniert’s?

Etwas funktioniert und etwas funktioniert noch nicht ...

Aber das ist nicht schlimm?

Keineswegs. Dafür sind die Labor- und Studienarbeiten ja da: Erst gibt es eine Beschreibung, dann folgt die technische Spezifikation, die die Anforderungen mit technischen Parametern versieht. Dann geht’s an die Umsetzung. Ein Funktionsmodell – wenn auch mit Fehlern. Weiterentwicklung. Prototypen.

Und Ihr Anteil?

Apparate und Studierende betreuen! Ich bin am gesamten Lern- und Lehrprozess beteiligt, unterstütze in allen Phasen, bringe auch mal Themen ein. Und nun bin ich hier, um zu sehen, was rausgekommen ist.

Erinnern Sie sich an Ihren Einstieg hier, damals noch Berufsakademie?

Vor 17 Jahren hatten die Studierenden mir in puncto PCs und Programme was voraus! Ich habe dazu gelernt, und ich sage auch: Ich bin einer der letzten analogen Schaltungstechniker. Aber Vorsicht, nicht falsch verstehen! Digitale Technik arbeitet auch analog, nur (stark) abstrahiert.

Doch in den Laboren geht’s handfest zu?

Wir haben an der Dualen Hochschule eine "virtuelle Fabrik", aber wir haben eben auch in unseren Laboren Modelle mit realen industriellen Komponenten, verteilter Automatisierungstechnik sowie echtzeitfähigen Simulationssystemen, die mit realer Hardware vernetzt sind und diese steuern. Von den Werkzeugen zum Bohren und Fräsen aber lass ich die Finger weg …

Was ist das Ziel Ihrer Arbeit?

Wir möchten, dass die Studierenden eine breite Basis kriegen. Wenn sie hier rausgehen, müssen sie am Modell das System kapiert haben. Fachidiotentum würde dem Anspruch der Studierenden und auch unserem Anspruch nicht gerecht werden.

Wie erreichen Sie das?

Es gibt eine Frage, die alle hier immer wieder durch Überprüfung verifizieren müssen: Kann das wirklich sein? Wenn ich über den Campus hinausschaue, erlebe ich, dass in der Öffentlichkeit immer häufiger Halb- und Unwahrheiten verbreitet werden. Da haben wir als Hochschule die Verpflichtung, nicht zu schweigen! Jedenfalls zu den Themen, von denen wir was verstehen. Ich stelle jedoch fest, dass es den jungen Menschen allgemein schwer fällt, das Essenzielle herauszufiltern, weil es im "Nebel" der Nebensächlichkeiten kaum noch zu erkennen ist.

Was ist ihre Essenz nach 17 Jahren?

Fördern und fordern – der alte Lehr- und Lerngrundsatz. Ich habe in 17 Jahren gelernt, wie ich die Inhalte so rüberbringe, dass sie verstanden werden. Und es gibt da ein kleines Geheimnis, das es mir leicht macht, gegenüber den Studierenden geduldig zu bleiben: Ich habe sie eigentlich alle gern!