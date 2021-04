Die abendliche Szene, die an ein berühmtes Gemälde von Edward Hopper erinnert, zeigt, was an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach seit mehr als einem Jahr läuft: in Präsenz nur sehr wenig. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Als Vorlesung bezeichnet man "eine Lehrveranstaltungsform an Hochschulen". So definiert es die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Das kleine Wörtchen "an" aber hat in Coronazeiten nahezu keine Bedeutung, findet der Studienbetrieb derzeit doch am heimischen Laptop oder PC statt, die Vorlesung flimmert über den Bildschirm. Das ist an der DHBW Mosbach nicht anders als an anderen Dualen Hochschulen des Landes, nicht anders als an den Fachhochschulen und Universitäten. Die RNZ hat sich an der hiesigen DHBW – pardon, nicht an, sondern per Telefon, Mail und online – umgehört, wie das ist mit dem Studium unter Coronabedingungen.

"Auch wenn die ersten Impfungen und der nahende Frühling Hoffnung auf Normalität erweckt haben, geht die DHBW Mosbach davon aus, dass das Sommersemester 2021 ein Online-Semester mit digitalen Lehrformaten sein wird." So steht es auf der Homepage. Klar ist man sich seitens der Hochschulleitung, dass dies für Studierende wie Lehrende eine Herausforderung sei. Der man sich in Mosbach und an der Außenstelle in Bad Mergentheim seit März 2020 stellt mit dem vorläufig positiven Fazit, dass man technisch, methodisch, didaktisch Riesenschritte in der digitalen Lehre gemacht habe.

Wie der Studienalltag, so war auch die Recherche für diesen Artikel auf die Tools angewiesen, die Virus-resistent sind, und wir haben zwei Vertreter der Studierenden per "BigBlueButton" erreicht, ein Instrument für Webkonferenzen, das sich an der DHBW als das meistgenutzte herauskristallisierte. Tamara Hirsch, stellvertretende Studierendensprecherin des DHBW-Campus Bad Mergentheim, studiert im vierten Semester International Business und ist zurzeit in Südkorea im Auslandssemester. Maximilian Hausknecht ist im vierten Semester für Angewandte Informatik und würde sein Praxissemester eigentlich lieber in Frankfurt bei der Bundesbank verbringen. Er erledigt seine Aufgaben aber ohnehin zumeist im Homeoffice, das ganz in der Nähe des DHBW-Standorts in Mosbach liegt. Beide fühlen sich durch den in den virtuellen Vorlesungsraum verlegten Studienbetrieb kaum beeinträchtigt und sind im Umgang mit den Instrumenten so aufgeschlossen wie routiniert.

"Bei uns hat es von Anfang an relativ gut funktioniert", blickt Hausknecht auf die zurückliegenden Monate. Er bezieht das sowohl auf die Studierenden als auch auf die Lehrenden. Es gebe natürlich Unterschiede in der Qualität auf allen Seiten – nicht erst seit Corona. Doch attestiert er der Hochschulverwaltung eine gute Begleitung durchs Virus-bestimmte Hochschulleben. Tamara Hirsch war oft in die Lagebesprechungen einbezogen: "Alle geben sich größte Mühe." Auch das Education Support Center zählt dazu. Wenn man sich auf die veränderten Situationen einlasse, trage das sogar zur Verbesserung der Lehre bei.

Abbrecher verzeichnete man an der DHBW Mosbach im vergangenen Jahr nicht mehr als sonst üblich. Allerdings war für den Studienbeginn 2020 ein deutlicher Rückgang festzustellen, sowohl bei den von den Unternehmen zur Verfügung gestellten Plätzen als auch bei den Anmeldungen durch Studieninteressierte. "Aktuell haben wir das Vorjahresniveau erreicht und hoffen, es für den Studienbeginn im Herbst 2021 zu halten", informiert Katja Hirnickel von der Hochschulkommunikation über die laufende Anmeldelage. Und ergänzt zur Situation der Auslandsstudierenden: "Statt normalerweise 150 Outgoings studieren im Frühjahr 2021 lediglich 43 junge Menschen im Ausland."

Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann findet die potenziellen Studienanfänger auch nicht in anderen Hochschulformaten oder in der Ausbildung. Die DHBW-Rektorin weiß von einem großen dualen Partnerunternehmen, dass da nun "einfach eine Lücke im Lebenslauf steht". Generell aber ist die Rektorin der Ansicht, dass duales Studieren in Coronazeiten noch mehr Vorteile als sonst habe wegen der Überschaubarkeit der Gruppen und des direkteren Drahts zwischen Lehrenden und Studierenden.

Das sieht Prof. Dr. Christian Kuhn ähnlich. Der Studiengangsleiter Elektrotechnik war mit den modernen Lehr- und Kommunikationsformen schon vorher vertraut gewesen und konnte so den einen oder anderen externen Lehrbeauftragten unterstützen, für den das Betreten des virtuellen Neulandes mitunter nicht ganz einfach war. "Am Anfang war viel Ausprobieren angesagt." Was als Notbehelf vor einem Jahr begonnen habe, funktioniere inzwischen gut. Doch eins zu eins ließen sich die Vorlesungen ja nicht ins Digitale übertragen. "Studierende werden in der nächsten Zeit mit einer Vielfalt von virtuellen Lehr- und Lernszenarien konfrontiert werden", gibt es Lernanregungen auf der Internetseite.

In einem sind sich die Beteiligten der dualen Hochschullehre jedoch einig: Digitale Lernen und Lehren ersetzen die Präsenz nicht. Während Prof. Kuhn Gefallen an einer "schönen Mischung aus online und Präsenz" finden kann, vermissen Tamara Hirsch und Maximilian Hausknecht doch die Spontaneität, Offenheit und Inspiration, die sich im echten menschlichen Miteinander auf dem Campus ergeben. Was Studiengangsleiter Christian Kuhn mit anderen Worten bestätigt: "Wir sind und bleiben eine Präsenzhochschule."