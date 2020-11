Ob in Englisch oder in anderen Fächern – mit mobilen Endgeräten sollen die Schulen in städtischer Trägerschaft (besser) für den Online-Unterricht präpariert werden. Die Stadt hat nun in Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms 600 iPads geordert. Foto: dpa

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es ist nur eine simple Auftragsvergabe. Aber eben eine, die bereits viel diskutiert wurde und "eine gewisse mediale Aufmerksamkeit" ausgelöst hat, wie es Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus skizzierte. Per Eilentscheid gab Jann nun den Auftrag zur Beschaffung von insgesamt 600 iPads für die Schüler in den Bildungseinrichtungen in städtischer Trägerschaft. Mit dem Auftrag werden nun die rund 286.000 Euro, welche die Große Kreisstadt Mosbach vom Land aus dem Sofortausstattungsprogramm (im Rahmen des DigitalPakts) bereits vor geraumer Zeit erhalten hat, eingesetzt.

Zur Erinnerung: Die erste Ausschreibung für die Beschaffung der mobilen Endgeräte musste aus formalen Gründen aufgehoben werden; erst mit einer gesplitteten zweiten Ausschreibung waren nun passende Angebote eingegangen. Am dadurch entstandenen zeitlichen Verzug hatte sich zuletzt Kritik entzündet.

Nun sind die Tabletcomputer, die dann leihweise an die Schüler weitergegeben werden sollen, also auf dem Weg. Per Eilentscheid hatte OB Jann noch am Tag der Sitzung (Mittwoch) die Bestellung in Auftrag gegeben – und den Ausschuss umgehend darüber in Kenntnis gesetzt. Da die Angebotssumme 200.000 Euro überschreitet, wäre der Beschlussweg eigentlich über den Gemeinderat gegangen. Dessen nächste Sitzung am kommenden Mittwoch wollten die Verantwortlichen aber nicht mehr abwarten – um nicht noch mehr Zeit zu verlieren.

Demnach ist die alpha computer sales GmbH aus Ottobrunn/Bayern nun beauftragt, 600 iPads der 8. Generation zum Gesamtpreis von rund 240.000 Euro an die Stadt Mosbach zu liefern. Insgesamt waren zwei Angebote auf die Ausschreibung eingegangen. Alpha sales wird derweil auch die "Full-Service Dienstleistung mit Mobile Device Management" für die Tablets übernehmen. Dies schließt unter anderem die Vorkonfiguration und die Fernwartung der Geräte (für zunächst ein Jahr) ein. Weitere rund 23.000 Euro sind dafür zu überweisen.

Gleich neun Offerten lagen für die Schutzhüllen vor, mit denen die iPads vor der Ausgabe an die Schulen und einer leihweisen Weitergabe an die Schüler ausgerüstet werden. Der Auftrag ging hier zum Preis von 17.400 Euro an die in Mainz ansässige "Rednet AG".

Die Gesamtaufwendungen für die Gerätebeschaffungen im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms liegen bei rund 291.000 Euro. Die Stadt selbst muss also noch etwa 5000 Euro zusteuern, um das Paket für die zu versorgenden elf Schulen zu schnüren.

Wann dessen Lieferung dann tatsächlich erfolgen kann, steht noch nicht definitiv fest. "Es gibt aufgrund der notwendigen Vorkonfiguration der iPads noch keine finalen Liefertermine. Eine schnellstmögliche Ausgabe der vorkonfigurierten, gelabelten und in die Hüllen gepackten iPads an die Schulen bleibt das Ziel. Dies soll immer noch bis spätestens Ende des Jahres geschehen", erklärt man dazu auf Nachfrage der RNZ. Man sei guter Dinge, "dass wir trotz der Lieferengpässe nun die mobilen Endgeräte früher an die Schulen bringen", ergänzt der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt, Michael Ferch.

Die Beschaffung einer Studioeinrichtung zu Erstellung eigener digitaler Lehrmittel an der Hardbergschule in Höhe von rund 10.300 Euro (als weiterer Teil des Ausstattungsprogramms) ist unterdessen bereits erfolgt.

Oberbürgermeister Jann zeichnete in der Ausschusssitzung noch einmal den Weg zur Umsetzung des Soforthilfeprogramms nach. "Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich 600 Geräte für elf Schulen besorgen muss oder nur ein paar für eine einzige Einrichtung", wollte Jann relativiert wissen. Die zweite – gedrittelte – Ausschreibung habe noch einmal "eine Riesenarbeit" mit sich gebracht. Die Steuerung und Wartung an einen externen Dienstleister zu vergeben, sei absolut sinnvoll und alternativlos gewesen: "Das kann kein Lehrer nebenbei machen", so Michael Jann. Bei der Verwaltung sieht der Oberbürgermeister dennoch "künftig erheblich größeren Personalaufwand für den IT-Bereich". Hierfür wolle man eine neue Stelle schaffen.

Bei aller Erleichterung darüber, dass das Sofortausstattungsprogramm nun endlich seiner Umsetzung entgegensteuert, merkte Jann in Richtung Bund und Land auch Kritisches an: "Ganz zu Ende gedacht ist das alles nicht", befand der Rathauschef in Bezug auf die Maßnahmen. Denn die mobilen Endgeräte nützten nur wenig, wenn "keine Bandbreite da ist".

Auch die von einem Ausschussmitglied eingebrachte Frage nach der Versicherung der Leihgeräte sähe Michael Jann lieber von übergeordneter Stelle beantwortet. "Da wäre eine generelle Lösung wie bei anderen Schülerversicherungen sicher sinnvoll."