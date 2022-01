Von Noemi Girgla

Diedesheim. Früher war es gang und gäbe, dass der Sohn das Familienunternehmen und somit oft den Beruf des Vaters weiterführte. Die Diedesheimer Familie Heck sticht dennoch aus dieser Tradition heraus. Gastronomie und Metzgerhandwerk erscheint wie eine Art Familienauftrag, wenn man sich vor Augen führt, dass der "Kronenwirt" Harald Heck das Gewerbe nun schon in neunter Generation führt.

"Unsere Familie ist seit sage und schreibe 1721 nachweislich als Gastwirte und Metzger in Diedesheim tätig – also seit 300 Jahren", berichtet Bernd Heck, der Cousin des Kronenwirts und der Hobby-Historiker der Familie. Er hat die Geschichte seiner Vorfahren zurückverfolgt, einen umfangreichen Stammbaum zusammengestellt und auch schon ein Heimatbuch verfasst.

Als "Stammvater" machte Bernd Heck den 1685 in Auerbach geborenen Johann Georg Heck aus, der um das Jahr 1700 das Handwerk des Metzgers in Mosbach erlernte. "Er heiratete dann die Tochter seines Ausbilders, des ,Schwanenwirts’, die jedoch bei der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes zusammen mit diesem starb, woraufhin Johann Georg Mosbach verließ", erzählt sein Nachfahre. Es sei davon auszugehen, dass Johann Georg beim damaligen Wirt der Gaststätte "Zum Schwarzen Adler" in Diedesheim eine Anstellung fand und das Gewerbe von ihm übernahm. Denn 1721 wird Heck erstmals als Gastgeber der Wirtschaft erwähnt.

Auf ihn folgte sein Sohn Jörg, der die wohl schwerste Zeit in der Familien-Dynastie durchlebte. Das 18. Jahrhundert war geprägt von Kriegen und Truppenbewegungen, die in Diedesheim über den Neckar setzten, verpflegt werden mussten und die Gemeinde dadurch stark belasteten. "Ein normaler Wirtschaftsbetrieb war kaum mehr möglich. Es blieb nichts mehr, um es zum Verkauf anzubieten", resümiert Bernd Heck. Im März 1799 starben Jörg Heck und seine Frau nur wenige Tage nacheinander und Georg Peter Heck übernahm in dritter Generation den "Schwarzen Adler".

Da die Zeiten nicht besser wurden, musste der Familienbetrieb nach 88 Jahren aufgegeben werden. "Bis 1809 ist definitiv belegt, dass der Adler betrieben wurde. Danach besaß die Familie zwar noch das Gebäude, aber ein Betrieb war nicht mehr möglich, da auch der Bau der Schiffsbrücke zusätzlich zu einer Beeinträchtigung der Geschäfte führte", weiß Bernd Heck aus alten Aufzeichnungen. Der Gastronomie und dem Metzgerhandwerk kehrte jedoch auch Generation Nummer vier (wiederum ein Georg Peter Heck) nicht den Rücken. "Er war der erste Wirt der Familie, der eine Gaststätte ohne Gästezimmer in der heutigen Alten Brückenstraße betrieb. Es handelte sich um eine kleine Straußenwirtschaft und Metzgerei", weiß der Familienhistoriker. 1830 wurde der Adler dann verkauft und ging samt allem Zubehör an die großherzogliche Wasser- und Straßenbaudirektion.

Da Georg Peter Heck kein langes Leben beschieden war (er wurde lediglich 48), folgte ihm im Jahr 1845 sein Sohn Jakob, der mit nur 18 Jahren zum Familienoberhaupt wurde. Er betrieb die kleine Gastronomie mit Metzgerei weiter, bis er das Gasthaus "Krone" übernahm, das bis heute besteht. Vermutlich erst einmal zur Pacht, die Besitzverhältnisse lassen sich laut Bernd Heck in dieser Zeit nicht gänzlich nachvollziehen. Jedoch wird Jakob Hecks Frau in einem alten Kirchenbuch eindeutig als "Kronenwirtin" bezeichnet. "Ab welchem Zeitraum ist nicht eindeutig festzustellen. Manche Dinge bleiben in der Nachbetrachtung einfach im Verborgenen", erklärt ihr Ur-Ur-Enkel.

Das Gasthaus „Krone“ in Diedesheim um 1900. Vor dem Gebäude stehen die damaligen Wirtsleute Peter Ludwig Heck und dessen Ehefrau Frieda Barbara (geb. Frey). 1892 hatte der Wirt und Metzger in sechster Generation das Haus erworben. Foto: zg

Nach dem Tod Jakob Hecks (1889) wurde mit 22 Jahren Peter Ludwig Heck der neue Wirt und Metzger in der Krone. Unter ihm kam das Haus auch in Familienbesitz. "Im Jahre 1892 erwarb er unter Bürgschaft seines Schwiegervaters das Gasthaus", denkt Bernd Heck an seinen Urgroßvater zurück. Besonders ausgezeichnet hätten diesen aber sein soziales Engagement, beton der Nachfahre, der aus alten Kirchenblättern entnahm, dass Peter Ludwig auch Konfirmanden, die sich eine Festlichkeit nicht leisten konnten, in sein Wirtshaus einlud.

"Als er am 29. Dezember 1929 während eines Gottesdienstes in der Martinskirche in Neckarelz, deren Kirchenältester er war, tot umfiel, wurden die beträchtlichen Liegenschaften unter seinen sechs Kindern aufgeteilt – die Verhältnisse für den neuen Kronenwirt, Johann Jakob Heck, meinen Großvater, waren nicht gerade einfach", erläutert der Familienforscher. Dennoch erweiterte er das Gasthaus um den Bühnentrakt im Saal, bevor ihn mit dem Zweiten Weltkrieg eine entbehrungsreiche, schwierige Zeit traf.

Das Kriegsende überlebte Johann Jakob um sieben Wochen. Im Juni 1945 brach er an der Guttenbacher Fähre zusammen und starb an einem Schlaganfall. "Er war in Begleitung seiner kleinen Tochter Gertrud. Emilie Heck, Johann Jakobs Frau, stand nun mit drei Söhnen im Alter von 15, 13 und zehn Jahre, sowie der siebenjährigen Tochter alleine da. Aber auch dieses Schicksal wurde von der Familie gemeistert. Emilie führte in einer Erbengemeinschaft das Gasthaus mit Metzgerei bis in das Jahr 1974", berichtet ihr Enkel.

Dann habe sein Onkel den Familienbetrieb übernommen, der nach all den Kriegen, die seine Vorgänger durchlebten, vor ganz neuen, bis heute aktuellen Hausforderungen stand, meint Bernd Heck. "Die neuen Discounter und Supermärkte sorgten für den Niedergang der Metzgerei. In dieser Übergangsphase explodierten die Kosten für die Weiterführung dieses alten Geschäftszweiges. Man konnte mit den niedrigen Preisen nicht mithalten. Willi Heck scheute sich, Personal abzubauen – und so kam es, wie es kommen musste. Die Metzgerei wurde in den 1990er-Jahren geschlossen."

Zum Jahrtausendwechsel fand die bislang letzte Übergabe des altehrwürdigen Familienbetriebs statt: "Mein Cousin Harald Heck führt nun in fünfter Generation die Krone. 2022 ist sie seit 130 Jahren in Familienbesitz. Harald lebt für seinen Beruf, ist gelernter Koch und Metzger und nimmt sich keine Auszeiten. Wie er das macht, weiß ich auch nicht", erzählt Bernd Heck, der der Familientradition zwar nicht gefolgt ist, sie aber akribisch dokumentiert.

Neben den "Diedesheimern" hat er noch weitere Familienangehörige ausgemacht. Auch unter denen sind zahlreiche Gastwirte und Metzger: "Besonders fasziniert hat mich mein Cousin zweiten Grades, Ulrich Heck, der den Sprung nach Neuseeland wagte. Dort betreibt er seit 2006 eine Metzgerei, unter dem Namen ,Heck German Smallgoods Ltd’ in Nelson."

Bis heute werden viele Hecks mit Gastronomie- und Metzgereibetrieben in Verbindung gebracht, betreiben sie bis heute. Wie es in der Krone weitergeht, ist laut Bernd Heck noch nicht gänzlich klar. "Der Sohn meines Cousins hat etwas anderes studiert. Vielleicht kann, wenn Harald in den Ruhestand geht, ein Geschäftsführer eingestellt werden, vielleicht führt eine spätere Generation den Betrieb weiter. Momentan wären Investitionen zu tätigen, die jedoch derzeit auf Eis liegen. Jetzt über die Nachfolge zu entscheiden, ist schier unmöglich", macht er deutlich.

Die Corona-Pandemie setzt dem Unternehmen (wie so vielen anderen) ebenfalls zu. "Hoffen wir das Beste für die Gastgeber in der Krone. Es ist ihnen und ihren Kunden, sowie dem Ort Diedesheim zu wünschen und Tradition verpflichtet. Für eines sind Harald und seine Frau Brankica immer dankbar: Solch tolle und treue Gäste zu haben", weiß der Cousin. Aber wenn man sich vor Augen ruft, welche Widrigkeiten diese Familie schon gemeistert hat, ist die Hoffnung berechtigt, dass auch nach 300 Jahren und neun Generationen ein Weg gefunden wird, den "Familienauftrag" weiterzuführen.