Diedesheim. Auf und ab – damit kennt man sich an der Steige in Diedesheim nicht nur aus topografischen Gründen aus. Auch die Geschichte von Hüller Hille – nach dem Krieg als Maschinenfabrik Diedesheim gegründet – ist ein stetes Auf und Ab. Nach Insolvenz und Einstieg eines neuen Investors (Visionmax) gab es im Frühsommer 2019 einen Neuanfang. Seit einem Jahr lenkt Geschäftsführer Rolf Schmidt die Geschicke der Maschinenfabrik, die derzeit 180 Mitarbeiter beschäftigt. Warum er Hüller Hille inzwischen wieder auf einem guten Weg sieht und was der Mercedes-Stern mit Diedesheim zu tun hat, erklärt Schmidt im RNZ-Gespräch.

Die Geschichte des Maschinenbaus in Diedesheim ist eine wechselvolle, zuletzt auch immer wieder schmerzhafte. Wieso sieht man sich inzwischen wieder auf einem guten Weg?

Wir haben für Hüller Hille zum Jahresbeginn ein Leitmotto herausgegeben: "Niemals war mehr Anfang als jetzt." Dieser Anfang führt unweigerlich zu etwas Gutem, dazu haben wir ein gewisses Selbstvertrauen. Mit Neugier und Zuversicht blicken wir in die Zukunft und vertrauen auf unser Können. Es hat sich im Unternehmen viel getan in den letzten Monaten; wir nutzen unser Gesundschrumpfen für eine Neudefinition von Strategien. Diese Aufbruchstimmung ist bei allen Mitarbeitern spürbar und macht sich auch am Markt langsam bemerkbar. Man nimmt uns wieder positiv wahr.

Auf welche Herausforderungen und Schwierigkeiten sind Sie als neuer Geschäftsführer im vergangenen Jahr gestoßen? Welche konnten Sie angehen, lösen, wo muss man noch kämpfen?

Die größte Herausforderung für ein Unternehmen, das aus der Insolvenz kommt, war und ist natürlich neben Corona die Rückgewinnung von Kundenvertrauen. Konjunkturbedingt ist der Werkzeugmaschinenbedarf weltweit um 30 Prozent eingebrochen und erholt sich nur langsam. Servicearbeiten im In- und Ausland gestalten sich mit immer neuen Pandemiemaßnahmen schwierig. Der Kundenkontakt findet meist nur digital statt. Wir arbeiten konsequent daran, Vertrauen von bestehenden und neuen Kunden wieder zu gewinnen. Wichtig war die Stabilisierung von Hüller Hille, was uns gelungen ist. Und die Neuausrichtung. Wir werden das Unternehmen gemeinsam in die Zukunft führen.

Wie haben Sie die Mitarbeiter mitgenommen? Wie ist die Stimmung im Unternehmen nach der wechselvollen jüngeren Geschichte?

Ich bin stolz auf die Belegschaft. Alle ziehen gemeinsam an einem Strang und wollen das Unternehmen wieder nach vorne bringen. Hüller Hille ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die neue Kollegen offen aufnimmt und sofort integriert. Mit sehr viel Engagement lassen sich die Mitarbeiter auf das Neue ein. Sicherlich gab und gibt es Ängste, wie die Zukunft aussehen wird. Schließlich müssen alle finanzielle Einbußen hinnehmen, das ist für keinen schön, aber unumgänglich für die Stabilität der Firma. Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat gestaltet sich sehr offen, und man arbeitet am gemeinsamen Ziel, Hülle Hille weiterzuentwickeln. Sobald es die Struktur wieder erlaubt, wünsche ich mir, den Mitarbeitern etwas zurückgeben zu können für das Vertrauen, das sie in uns als Führungsmannschaft setzen.

Sie haben eine neue Corporate Identity kreiert, es gibt ein neues Design, neue Schriftzüge. Wie soll das "neue" Hüller Hille wahrgenommen werden?

Wir haben uns bewusst für die neue Außendarstellung entschieden, damit auch optisch sichtbar wird, dass wir konsequent an der Zukunft arbeiten. Dabei wurden trotz moderner Umsetzung mit Dynamik und Klarheit die traditionellen Unternehmenswerte und die langjährige Kompetenz von Hüller Hille nicht beiseitegeschoben. Die Bildmarke – unser "Speed Spin" – steht selbstbewusst vor dem Unternehmensnamen. Ein modern gestaltetes doppeltes "H" – das ist das zentrale Designelement unseres Markenauftritts. Es symbolisiert die vielfältigen Bearbeitungsmöglichkeiten unserer Maschinen mit vier oder fünf Achsen. Massiv. Präzise. Maßgeschneidert. Dafür stand und steht Hüller Hille. Ziel ist, dass das Logo mit seinem hohen Wiedererkennungswert zukünftig zum Mercedes-Stern unter den Premium-Herstellern von Werkzeugmaschinen avancieren wird.

Sind potenzielle Kunden nicht misstrauisch oder zurückhaltend ob der Schwierigkeiten, die der Maschinenbauer aus Diedesheim unter verschiedenen Firmennamen in der jüngeren Vergangenheit leider immer wieder hatte?

Ich hatte es schon erwähnt, dies ist eine große Herausforderung, Überzeugungsarbeit zu leisten und das Vertrauen in Hüller Hille wieder zu gewinnen. Wir arbeiten hartnäckig daran, unser Image aufzupolieren und uns im Markt zurückzumelden. Dazu verhilft uns zum einen das neue Corporate Design, eine verstärkte Social-Media-Präsenz und Messeauftritte, wo bereits möglich. Aber nichts ist wichtiger als der persönliche Kontakt. Dieser findet zum Glück trotz Corona insbesondere im Servicegeschäft bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vor Ort beim Kunden statt. Wir nutzen die vielfältigen digitalen Möglichkeiten, uns im Neugeschäft zu positionieren und sind die letzten Wochen wieder verstärkt nah am Kunden. Nur so können wir unsere neuen Themen perfekt präsentieren. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller Mitarbeiter.

Rolf Schmidt. Foto: zg.

Im Rahmen der Messeberichterstattung war von guten Gesprächen und möglichen Aufträgen die Rede. Wie konkret sind diese positiven Zeichen?

China ist für uns ein wichtiger und strategischer Markt. Nicht nur aufgrund der bestehenden Eignerstruktur, die chinesische Wurzeln hat. In China stehen die Zeichen viel stärker auf Wachstum als aktuell in Europa, und wir konnten auf der Messe CIMT einige positive Kontakte knüpfen, die zu konkreten, vielversprechenden Anfragen geführt haben. Zusätzlich zu bereits vorliegenden Neuaufträgen. Die Kunden in Asien schätzen die deutsche Maschinenbaukunst und vertrauen dem Namen Hüller Hille. Aber die letzten Wochen sind auch bei uns in Europa erfolgversprechend verlaufen. Ein deutscher Bestandskunde wird seinen Maschinenpark mit Bearbeitungszentren von uns erneuern und hat einen Folgeauftrag von sechs Maschinen platziert, worauf wir sehr stolz sind. Nach Skandinavien und Tschechien wurden ebenfalls Maschinen verkauft. Zudem steigt der Umsatz im Servicegeschäft mit Retrofits und Instandhaltungsarbeiten kontinuierlich an. Wir freuen uns sehr über diese positiven Zeichen.

Wie sieht es denn bei Ihnen mit Material aus? In der Coronakrise klagen viele Industriebetriebe über Probleme bei der Lieferung von Teilen.

Auch bei uns ist die Situation der Materialknappheit in den letzten Wochen leider spürbar verschärft. Eine Herausforderung wird es sein, mit den Lieferungen für Elektronikbauteile, die wir zum Beispiel für unseren Schaltschrankbau benötigen, planvoll umzugehen. Die Engpass-Lage könnte sich dramatisch entwickeln und negativen Einfluss auf unser ohnehin eng geplantes Jahresergebnis haben. Ausgerechnet jetzt in einer Situation, in der es für uns durchaus positive Zeichen der Erholung gibt, könnten wir eingebremst werden. Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, werden gemeinsam versuchen, Lieferengpässe so gut wie möglich zu vermeiden.

Wie ist Ihre Prognose? Was sind die nächsten Ziele? Wo steht Hüller Hille mittelfristig?

Mittelfristig werden wir uns wieder im Premiumsegment der Werkzeugmaschinenhersteller positionieren. Das ist unser erklärtes Ziel. Wir werden das erreichen, indem wir kontinuierlich in Zukunftsthemen investieren. Unser Fokus liegt z. B. auf der Digitalisierung unserer Maschinen und Dienstleistungen im Rahmen von Industrie 4.0. Im Service haben wir im letzten Monat die Vermarktung unserer Dienstleistung "Smart Glasses" gestartet. Wir werden unser bestehendes Technologie-Portfolio erweitern, arbeiten an Eigenkonstruktionen und werden noch in diesem Jahr eine neue Generation unseres Bearbeitungszentrums am Markt einführen. Wir fokussieren uns auf das, wofür Hüller Hille steht. Dies gelingt nur mit Mitarbeitern, die voll und ganz hinter dem Unternehmen stehen. Hier stärken wir uns mit neuen Mitarbeitern in Mosbach und China, die unser Aufgabenspektrum sinnvoll ergänzen, und setzen auf die interne Ausbildung vor Ort.

Beenden Sie bitte folgenden Satz für uns: Hüller Hille in Diedesheim ist auch in den kommenden Jahren ein sicherer Maschinenbaustandort, weil ...

... Hüller Hille als Urgestein des deutschen Maschinenbaus am Markt gilt und schon immer für hochpräzise, robuste und langlebige Bearbeitungszentren steht. Das wird auch in der Zukunft so sein. An der Weiterentwicklung arbeiten alle Mitarbeiter mit 100 Prozent Einsatz.