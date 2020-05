Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Ob an der Nordsee oder im Bayerischen Wald, ob im (benachbarten) Ausland oder in der Heimat. Die für Mitte Juni anvisierten Grenzöffnungen in Europa beflügeln die Hoffnung, das sich für die Sommerferien doch noch ein paar Urlaubsoptionen auftun. Viel zu bieten hat dabei Deutschland selbst, erst recht unsere Region. Das wissen viele Menschen zu schätzen, die hier leben und zuhause sind. Der Neckar-Odenwald-Kreis versprüht einen ganz besonderen Reiz, dem man sich nicht so leicht entziehen kann – davon ist auch Mariola Hoinka, Leiterin der städtischen Tourist-Info, überzeugt.

Der Landkreis hat dabei viel zu bieten, wie schöne Wander- und Radwege und imposante Attraktionen. Foto: Alexander Rechner

"Wir haben wunderschöne Wanderwege, imposante Attraktionen wie unsere schmucke Fachwerkstadt, und tolle Radwege", sagt die Expertin, die hoch im Norden in der Hansestadt Bremen aufgewachsen ist. Ihre Wahlheimat im Süden Deutschlands hat sie in den vergangenen elf Jahren schätzen und lieben gelernt. Es gelte nun, diese Vorzüge einer breiten Öffentlichkeit noch präsenter zu machen. Mit kreativen Ideen und auf neuen Wegen, vermehrt auch digital.

Marketing ist auch das Schlüsselwort für Tina Last (Geschäftsführerin der Touristikgemeinschaft Odenwald), um Menschen zu bewegen, im Landkreis Urlaub zu machen. "Gemeinsam mit den anderen Regionen hier im nördlichen Baden-Württemberg werden wir uns bei einer Kampagne der Touristikmarketing Baden-Württemberg GmbH beteiligen", erläutert Tina Last. Und diese soll schon bald an den Start gehen. Darüber will man Baden-Württemberger informieren und die eigene Heimat schmackhaft machen. "Wir sollten junge Menschen genauso ansprechen wie Familien und Senioren", ergänzt Mariola Hoinka zur Werbung für den Urlaub vor der Haustür. Deshalb möchte sie gerne mit dem Mosbacher Gastgewerbe in einen Dialog treten und sich dabei über die Möglichkeiten gemeinsamer Projekte austauschen. Sie ist davon überzeugt, gemeinsam einiges auf den Weg bringen zu können.

Die Touristikgemeinschaft Odenwald und Tourist Info der Stadt Mosbach wollen die Region besonders bewerben. Foto: Alexander Rechner

Ähnlich handhabt es ihre Kollegin Tina Last. So stehe sie in Kontakt mit Verbänden wie dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Miteinander überlege man sich, mit welchen Aktionen das Gastgewerbe gestärkt werden kann.

Die Branche ächzt unter der Corona-Pandemie. "Wegen der Zwangspause leiden die Betriebe unter starken Umsatzeinbrüchen", weiß Hoinka aus Gesprächen zu berichten. Tina Last ergänzt: "Wir bewerten die Lage als sehr kritisch". Neben der Hotellerie und Gastronomie seien die Campingplätze, Urlaubsbauernhöfe, Ferienwohnungen und Privatzimmer sowie Anbieter von Outdoor-Aktivitäten von den Auswirkungen betroffen. "Sie alle haben aktuell kaum bis gar keine Einnahmen und werden diesen Verlust der letzten Wochen wahrscheinlich auch nur schwer kompensieren können", schildert Tina Last die Lage der Branche. Um Menschen in die Region zu locken, schlägt Mariola Hoinka deshalb einen Dreiklang aus "Attraktion, Spaß und Erholung" vor. Aus ihrer Sicht könnte dies ein passendes Motto sein, um Touristen jeglichen Alters zu begeistern.

Zurzeit erhalte Hoinka viele Anfragen von Gästen, die sich nach Camping- und Wohnmobilstellplätzen informieren. "Mein Eindruck ist, die Menschen wollen beim Urlaub offenbar autark sein", erläutert sie aus den zahlreichen Gesprächen. Die möglichen Aktivitäten in der freien Natur rückt sie dabei regelmäßig auch in den Blickpunkt. "Bei uns im Odenwald gibt es viel Unentdecktes, wie beispielsweise unbekanntere Rad- und Wanderwege", betont denn auch Tina Last. Darüber hinaus könne man sich bei den hiesigen Gastgebern wohl- und sicher fühlen. "Wir haben viele familiengeführte, kleinere Hotels und viele Ferienwohnungen und Bauernhöfe, wo man unter sich ist", unterstreicht Last. Auch für Camper und Wohnmobilisten gebe es schöne, ruhige Plätze.

Schon den vergangenen Jahren habe es eine rege Nachfrage gegeben, erläutert Mariola Hoinka die gestiegenen Touristenzahlen in der Region. Die Nachbarn entdeckten zunehmen den Neckar-Odenwald-Kreis. Die Expertin hofft, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Das würde auch das Gastgewerbe stärken. "Wir gehen davon aus, dass der Tagestourismus wieder stärker zunehmen wird", sagt Tina Last. "Wir freuen uns hier in der Region sehr auf die Gäste und alle bereiten sich vor, damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können". Denn die Touristen sollen im Landkreis eine schöne und zugleich sichere Zeit verbringen können.