Neckar-Odenwald-Kreis. (ub) Das Thema Wohnen rückt in allen Bevölkerungsschichten immer mehr in den Fokus. Die Furcht davor, seine Wohnung oder sein Haus nicht mehr halten zu können, sich als Mieter die Miete nicht mehr leisten zu können oder aus verschiedenen Gründen die Wohnung verlassen und sich etwas Neues suchen zu müssen, nimmt immer mehr zu. Von den vielen Faktoren, die eine Rolle bei der Wohnungssuche spielen, zählt zu den wichtigsten: Die Wohnung muss bezahlbar sein.

Das war auch bei Elisa F. nicht anders. Die alleinerziehende Mutter ist 28 Jahre, ihre Tochter Paula neun Monate alt. Bis zum Mutterschutz war Elisa F. voll berufstätig, jedoch nur befristet. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter endete der Vertrag. Ende letzten Jahres stellte sie fest, dass sie wieder schwanger ist.

Sie vereinbarte einen Termin bei der Schwangerschaftskonfliktberatung des Diakonischen Werks. Sie war ratlos und wusste nicht, ob sie sich für oder gegen die Schwangerschaft entscheiden soll: "Vor kurzem hat sich mein Freund von mir getrennt. Ich habe keinen Job mehr und muss jetzt nach dem Ende des Elterngeldes von Hartz IV leben", erzählte sie, "übergangsweise wohnen wir bei einer Freundin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung."

Deshalb sucht Elisa F. dringend eine Wohnung. Bei den Besichtigungen war eine der ersten Fragen oft: "Arbeiten Sie?" Es hagelte eine Absage nach der anderen.

Nach einem langen Beratungsgespräch war sich Elisa F. immer noch unschlüssig, wie sie sich entscheiden wird. Den Beratungsschein nahm sie wegen der ganzen Bedenken mit.

Nach einigen Wochen erschien Elisa F. mit einem kleinen Babybauch wieder in der Schwangerenberatung: "Ich habe mich dazu entschlossen, das Kind zu bekommen", verkündete sie und brachte es für sich auf den Punkt: "Lieber Pläne verschieben, als ein Leben lang bereuen."

Sie hatte durch Zufall eine kleine Wohnung gefunden. Ihr Bruder sei Hausmeister bei einer Wohngenossenschaft und erfuhr von einer freien Wohnung. Auf diese habe sie sich beworben und sie glücklicherweise bekommen.

Durch einen Stiftungsantrag bei der Bundesstiftung Mutter und Kind bekam Elisa F. nun auch finanzielle Unterstützung für die Erstausstattung des Ungeborenen, sowie für den Umzug und die Kaution. "Wenn ich diese finanzielle Hilfe nicht bekommen würde", freute sie sich, "hätte ich nicht gewusst, wie ich das schaffen soll."

Die Berater des Diakonischen Werkes machen immer häufiger die Erfahrung, dass sogar Personen mit festem Einkommen Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Kein Wunder, dass es für Menschen mit Unterstützungsbedarf, sei es auch nur vorübergehend, nahezu unmöglich ist, angemessenen Wohnraum zu finden.

Kommen dann noch Kinder dazu oder hat der oder die Suchende Haustiere, sinken die Chancen auf Null. Für Elisa F. war die neue Wohnung ein Glücksfall, doch leider gibt es in nicht allen Fällen ein solches "Happy End".

Das Thema Wohnungsnot ist derzeit ein Dauerthema in der Beratungsarbeit des Diakonischen Werkes. Ein kleiner Trost ist es zumindest, wenn die Klienten trotz schlechter Wohnbedingungen durch die Beratung im Diakonischen Werk neue Freiräume und Mut gewinnen, nicht aufzugeben und weiter nach einer passenden Wohnung zu suchen.

Die Schwangerenberatungsstellen in Mosbach und Buchen beim Diakonischen Werk im Neckar-Odenwald-Kreis beraten Schwangere und junge Familien in Fragen rund um die Themen Schwangerschaft, Schwangerschaftskonflikt, Geburt und Familien mit Kleinkindern. Terminvereinbarungen sind telefonisch unter 06261/9299219 oder per E-Mail schwanger@diakonie-nok.de möglich.