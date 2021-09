Auf ihn kommt’s an: Der „Dirt-Torpedo“ (im Bild ist nur ein Teil der Konstruktion zu sehen), den ein Studententeam der Dualen Hochschule Mosbach mitentwickelt hat. Mit dem Tunnelbohrer will man am Sonntag in Las Vegas gewinnen. Foto: Region Fulda GmbH/Florian Albinger

Von Caspar Oesterreich

Las Vegas/Mosbach. Knapp ein Jahr hat das "Dirt-Torpedo"-Team auf diesen Tag hingearbeitet. Am Sonntag ist es nun endlich soweit. Dann werden die Studenten aus Mosbach, Fulda, Friedrichshafen und Darmstadt ihre Tunnelbohrmaschine in einer etwa zwei Meter tiefen Grube inmitten der Glücksspielmetropole Las Vegas versenken und hoffen, dass ihre Gerät sich schneller als die Konstruktionen der anderen sieben internationalen Teams durch den Untergrund der Mojave-Wüste wühlt. Der Bohrer, der als erster eine Strecke von 30 Metern hinter sich bringt, gleichzeitig auch noch die Tunnelwand verkleidet und am Ende exakt auf einen vorher bestimmten Zielpunkt trifft, gewinnt.

Bei Weitem keine leichte Aufgabe. "Aber wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir, dass unser Dirt-Torpedo den Herausforderungen gewachsen ist", erklärt Teamleiter Adrian Fleck im Vor-Ort-Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Vorfreude ist ihm sichtlich anzumerken, ein wenig Nervosität ebenso. Immerhin steht niemand anderes hinter dem prestigeträchtigen Wettbewerb "Not-a-Boring-Competition" als Tech-Multimilliardär Elon Musk. Seine Unternehmen Tesla und SpaceX sind weltbekannt, die Boring Company des 50-Jährigen dagegen eher weniger. Doch die Ziele, die er mit der Bohrungsfirma verfolgt, sind ebenso ambitioniert wie Elektromobilität und Weltraumflüge.

Musk will den Straßenverkehr und Gütertransport unter die Erde verlegen, um das Verkehrschaos großer US-amerikanischer Metropolen zu beenden und die Oberfläche dadurch wieder lebenswerter, ruhiger und sauberer zu machen. In einem sogenannten "Hyperloop" plant er sogar, autonome Fahrzeuge im Vakuum fortzubewegen, die ohne Luftwiderstand schneller und sparsamer unterwegs sind. Nur die verfügbaren Bohrer sind ihm noch viel zu langsam … "Can you beat the snail?" (Deutsch: Kannst du die Schnecke besiegen?) lautet deshalb auch das Motto der Not-a-Boring-Competition. Die Bohrer sollen mindestens eine Geschwindigkeit von 0,38 Millimetern pro Sekunde erreichen, also mindestens 1,3 Meter pro Stunde schaffen.

"Elon Musk ist ein echter Visionär", schwärmen Adrian Fleck und die anderen Teammitglieder. "So weit gekommen zu sein, jetzt hier in Las Vegas zu stehen, ist eine Chance, die wir wahrscheinlich nicht noch einmal im Leben bekommen", sind sich die Maschinenbau-, Elektrotechnik- und Informatik-Studenten der Bedeutung ihrer Wettbewerbsteilnahme bewusst.

In Las Vegas fiebern die Mitglieder des Tunnelbohrteams dem Wettbewerb am Sonntag entgegen. Foto: Region Fulda GmbH/Florian Albinger

Egal, ob sie am Sonntag den ersten oder den letzten Platz belegen: Die elf jungen Männer können stolz auf ihre Leistung sein. Schließlich haben sich fast 400 Studenten- und Hobby-Tüftler-Teams aus der ganzen Welt vor knapp einem Jahr für den Wettbewerb beworben. Doch nur zwölf Mannschaften konnten mit ihren Konzepten die Jury der Boring Company überzeugen und wurden schließlich nach Las Vegas eingeladen. Acht kamen, vier konnten ihr Konzept nicht umsetzen.

"Der ersten Freude über die Einladung folgte fast Panik", erinnert sich Adrian Fleck und grinst. Denn plötzlich war Eile geboten: "Sponsoren mussten gesucht, Gelder gesammelt und Partner für die Produktion der einzelnen Komponenten unseres Bohrers gefunden werden, um die Konstruktionspläne in die Realität umzusetzen. Und das in weniger als zwölf Monaten!", betont der 23-Jährige. "Zum Glück haben die Wirtschaftsförderung Fulda, die DHBW Mosbach, die Stiftung der Hochschule sowie unsere Ausbildungsunternehmen dabei wahnsinnig unterstützt."

Gut so: Schließlich kann sich auch die Konkurrenz sehen lassen. Neben der DHBW Mosbach treten Mannschaften aus der Schweiz, Großbritannien, Indien, Kanada und den USA an. Viele kommen von renommierten Hochschulen, etwa dem Massachusetts Institute of Technology (MIT), der ETH Zürich oder der Virgina Tech. Teilweise bestehen die Teams aus 50 Mitgliedern und mehr. "Dadurch lassen wir uns aber nicht einschüchtern", sagt Adrian Fleck. Er weiß, wie viel sein Team schon erreicht hat.

Mehr als 500.000 Euro hat der Dirt-Torpedo gekostet, Geld und Bauteile wurden von mehr als 40 Sponsoren bereitgestellt. Probleme gab es trotzdem immer wieder. So waren Mikrochips nicht lieferbar, und zum Testen der Tunnelbohrmaschine blieb auch kaum Zeit. Und auch in Las Vegas angekommen hörte die spontane Schrauberei nicht auf. Selbst auf der Zielgeraden hat das Dirt-Torpedo-Team noch mit einem sprichwörtlichen Schlagloch zu kämpfen. Der Truck-Fahrer, der die Tunnelbohrmaschine vom Flughafen – wohlgemerkt im 300 Meilen entfernten Los Angeles – abholen und zum Wettbewerbsgelände in Las Vegas fahren sollte, baute einen Unfall. "Glück im Unglück aber, denn da war der Bohrer noch nicht geladen", berichtet Gerhard Lauth, der als Geschäftsführer der Stiftung Pro DHBW Mosbach die Stundenten seit einem Jahr in allen organisatorischen und finanziellen Aufgaben unterstützt.

Knapp 1200 Kilogramm wiegt die Tunnelbohrmaschine mit dem verspielten Namen, hat eine Länge von 4,20 Metern und eine Leistung von 75 Kilowatt. Ein hoch technisiertes Gerät, bei dem schon kleine Unachtsamkeiten zu großen Problemen führen können. "Aber schließlich hat dann doch alles klappt", sagt Fleck. "Der Bohrer kam einen Tag später an." Ganz vorbei waren die Probleme aber immer noch nicht: "Wir mussten noch eine Lösung für die Befestigung des Bohrers im Untergrund finden – haben erst eine Armierung angedacht, uns dann aber dazu entschieden, die Halterung einzubetonieren", erklärt Fleck.

Wenn jetzt alles glatt läuft, rechnet er mit einer Geschwindigkeit von circa 2,5 Millimetern pro Sekunde (das wären neun Meter Tunnel pro Stunde), mit der sich der Dirt-Torpedo am Sonntag durch die Wüste bohren wird. Der Startschuss fällt um 9 Uhr Ortszeit, in Mosbach ist es dann bereits 18 Uhr. Die RNZ ist mit in Las Vegas vor Ort und wird in der Dienstagsausgabe ausführlich über den Ausgang des Wettbewerbs berichten – online unter rnz.de wohl auch schon etwas früher.