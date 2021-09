Von Caspar Oesterreich

Las Vegas/Mosbach. Der American Dream ist ausgeträumt. Bis zuletzt hatten die "Dirt-Torpedos" noch auf den Innovation Award gehofft. Schließlich war den Studenten der Dualen Hochschule (DHBW) Mosbach in den vergangenen Tagen durchaus Hoffnung von der Boring Company auf die Auszeichnung gemacht worden. "Wir sehen euch unter den Top drei", hatten die Verantwortlichen immer wieder betont. Bei der Preisverleihung war die Enttäuschung dann umso größer. "Die Entscheidung ist uns wirklich schwergefallen. Am Ende hat sich aber ’Swissloop Tunneling’ mit dem speziellen Polymer-Gemisch für die Tunnelverkleidung knapp gegenüber dem DHBW-Team durchgesetzt", erklären die Jurymitglieder der "Not-A-Boring-Competition" nach dem Wettbewerb im Gespräch mit der RNZ.

Wobei "Wettbewerb" rückblickend eigentlich das falsche Wort für die Veranstaltung in Las Vegas war. Ein echter Leistungsvergleich zwischen den Finalteilnehmern fand nicht wirklich statt. Von den 400 Hochschul- und Hobby-Tüftler-Teams, die vor gut einem Jahr Konzepte ihrer Tunnelbohrmaschinen für den Wettstreit von Tech-Multimilliardär Elon Musk eingereicht hatten, wurden zwölf Mannschaften in die Glücksspielmetropole eingeladen. Acht kamen und ackerten eine Woche lang bei weit mehr als 40 Grad Celsius im Wüstensand, um ihre Prototypen startklar zu machen, trotzten unter anderem einem Sandsturm, der häufig ausfallenden Stromversorgung und fehlendem Wasser für Beton und Maschinen (wir berichteten).

Am Samstag erhielten mit "TUM Boring" (TU München) und "Swissloop Tunneling" (ETH Zürich) dann nur zwei Mannschaften die Bohrerlaubnis. Und allein die Bayern brachten ihre Tunnelbohrmaschine am Folgetag auch tatsächlich zum Einsatz, was ihnen den Hauptpreis der Boring Company einbrachte.

"Wir haben alles erdenklich Mögliche getan, unseren Bohrer doch noch unter die Erde zu bringen, haben die ganze Nacht vor dem Finale durchgearbeitet. Schließlich wollten wir beweisen, was unser kleines Team aus elf Studenten in den vergangenen zwölf Monaten geleistet hat", berichtet Teamleiter Adrian Fleck nach der Preisverleihung resigniert. "Ein kleines technisches Problem an den aufblasbaren Luftkissen hat uns am Ende aber das Genick gebrochen."

Der Dirt-Torpedo durfte nach der peniblen Begutachtung der Boring Company nicht einmal im Bohrloch versenkt werden. Mühevoll hatten das die drei mitgereisten DHBW-Dozenten Prof. Dr. Gangolf Kohnen, Prof. Dr. Michael Schrodt und Dr. Manuel Ludwig gemeinsam mit Betonspezialist Maik Weber in schweißtreibender Arbeit für das Team aus Mosbach, Ravensburg und Darmstadt vorbereitet. "Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, dass sie unter den widrigen Bedingungen vor Ort nie ihre Motivation, ihren Teamgeist verloren und alles daran gesetzt haben, doch noch bohren zu dürfen", betont Ludwig. "Sie haben wirklich alles getan, was sie konnten", ergänzt Kohnen.

Auch wenn die Aussagen der Dozenten nur ein kleines Trostpflaster sind: Sie haben Recht. Die Leistung der elf Maschinenbauer und Informatiker verdient großen Respekt. Schließlich zählen die Dirt-Torpedos unter allen Bewerbern der Not-A-Boring-Competition zu den besten acht. Umsonst war ihre Teilnahme keinesfalls: "Immerhin konnten unsere Studenten signifikante praktische Erfahrung hier in Las Vegas sammeln. Sie haben viel bei dem Projekt gelernt, sich mit den anderen Mannschaften ausgetauscht und toll zusammengearbeitet", macht Schrodt deutlich.

Abgesehen von Prestige und den schmucken Pokalen profitieren auch die Sieger-Teams nicht mehr als die DHBW-Studenten von der Teilnahme. Weder Geld noch sonstige Preise gab es. Elon Musk und seiner Boring Company ging es in erster Linie wohl eher um die Gewinnung von Nachwuchskräften, wie von zahlreichen Teilnehmern zu erfahren war. Doch nach der schlechten Organisation des Wettbewerbs sind die wenigsten bereit, beruflich in der Firma Fuß zu fassen. Zumal die Enttäuschung unter allen Teams groß war, dass Musk sich am Wettbewerbstag nicht persönlich blicken ließ. In den Tagen zuvor war davon immer wieder die Rede gewesen, und auch das große Aufgebot an Sicherheitskräften am Sonntag sprach eigentlich dafür.

Stattdessen wurde deutlich, dass der Boring Company wohl nicht ganz so viel am Umwelt- und Klimaschutz liegt wie mit der Idee von unterirdischem, autonomem und energiesparendem Straßen- und Güterverkehr in den sogenannten "Hyperloops" suggeriert wird. Tagelang surrte jedenfalls ein "Power Breezer" unter der Sonne munter vor sich hin, versprühte kühlen Wasserdampf über dem Wüstensand. Am Wettbewerbstag wurden sogar weitere dieser Geräte aufgestellt, ohne erkennbaren Nutzen, weit entfernt von den Zelten der Teams.

Die Dirt-Torpedos aus Mosbach wollen in den nächsten Wochen nun in Ruhe überlegen, wie es mit ihrem ambitionierten Projekt weitergehen soll. Vielleicht gründen die jungen Ingenieure gar ein eigenes Start-up. Ob sie der Boring Company damit irgendwann Konkurrenz machen können, bleibt abzuwarten. Wünschen würde man es den elf Studenten aber allemal ...