Von Heiko Schattauer

Mosbach. Das Casting ist längst gelaufen, die charismatischen Hauptdarsteller sind gefunden, das packende Drehbuch steht. Und am Samstag war Showtime – für den Film, der mit einem Happy End daher kommen soll, der Herz und Verstand gleichermaßen bewegen und (mit) dazu beitragen soll, dass aus der Vision des Baukompetenzzentrum in Mosbach zeitnah Realität wird. Zuviel Spielfilm, zu wenig Dokumentation? Na gut, es geht auch eine Spur sachorientierter: Am Rande des Wochenmarktes liefen in der Mosbacher Altstadt die Dreharbeiten für einen "Werbefilm", der all die Argumente, die für eine Einrichtung eines in dieser Form einmaligen Kompetenzzentrums für den Fachbereich Bau der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) im Obertorzentrum in Mosbach in Wort und Bild transportieren soll.

"Ministerpräsident Kretschmann soll in Tränen ausbrechen, wenn er das sieht", verdeutlicht Gerhard Lauth mit einer guten Portion Pathos und schelmischem Augenzwinkern, was man mit der aufwendigen Filmproduktion erreichen will. Als Präsident der Stiftung Pro DHBW rührt der ehemalige Oberbürgermeister schon seit geraumer Zeit die Werbetrommel für das ambitionierte Vorhaben – und wenn der Grüne Landesvater am Ende nicht weint, aber dafür grünes Licht für das Baukompetenzzentrum gibt, dann wäre das Lauth natürlich auch recht.

Und der Stiftungspräsident kämpft nicht allein, wie der Blick aufs Filmset verdeutlicht: Landrat Dr. Achim Brötel, Minister Peter Hauk und Mosbachs OB Michael Jann stehen da als Hauptdarsteller aus dem Bereich Politik vor der Kamera, die Daniel Wirth und sein Team von "Da Vinci" für die Produktion am Kirchplatz aufgebaut haben. Während im Hintergrund auf dem Marktplatz die Vorzüge regionaler Lebensmittel angepriesen werden, machen die drei Herren vor laufender Kamera klar, warum ein Kompetenzzentrum Bauen auf dem Areal des Obertorzentrums nicht nur für Mosbach und den ländlichen Raum, sondern vor allem auch für die Duale Hochschule und die Bildungslandschaft in Baden-Württemberg ein absoluter Gewinn wäre. "Das war schon sehr gut", lobt Wirth Achim Brötel nach dessen sauber vorgetragener Argumentation pro Baukompetenzzentrum, die Teleprompter "Modell Odenwald" (Pappschilder mit den jeweiligen Textbeiträgen) hat der Landrat gar nicht gebraucht. Auch Peter Hauk und Michael Jann sind auf die Gedankenstützen, die Ilvi Pochopien im Hintergrund hochhält, nicht angewiesen. Die Argumentation, die später in bewegte Filmsequenzen (u.a. auch mit außergewöhnlichen Drohnenaufnahmen) hineingeschnitten werden soll, haben alle Hauptdarsteller ohnehin verinnerlicht.

Entsprechend zufrieden ist am Samstagmorgen auch Kreativdirektor Hendrik Reese von der Agentur "Fischer & friends". Gemeinsam mit Gerhard Lauth und DHBW-Prodekan Christoph Schinke hat das Konzept für den Film erarbeitet. "Nachher drehen wir noch auf dem Campus der Dualen Hochschule, da sind dann die Hauptdarsteller der Gruppe Hochschule dran", skizziert der Kreativdirektor. Neben Stiftungspräsident Lauth kamen am Drehtag in Mosbach also auch noch DHBW-Präsidentin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann und Prof. Dr.-Ing. Isabell Simons, Studiengangsleiterin im Bauingenieurwesen, zu Sprechrollen.

"Das ist ein sehr schönes Projekt", findet Hendrik Meese, dessen Drehbuch einen Beitrag von insgesamt 5 bis 8 Minuten Länge vorsieht. "Wenn unser Film am Ende mit dazu beiträgt, dass das Projekt in Mosbach verwirklicht wird, dann hätten wir unser Ziel erreicht."

"Die Chancen stehen günstig", sieht Landrat Achim Brötel in Stuttgart aktuell gute Vorzeichen dafür, dass auch die Entscheidungsträger weiter oben sich für ein Baukompetenzzentrum mit nachhaltigem wie innovativem Ansatz in Mosbach begeistern können. Der Werbefilm soll dabei helfen, weitere Überzeugungsarbeit zu leisten. Zu sehen ist er im Übrigen erstmals am 30. Juni bei der Kreistagssitzung, wenig später auch im Mosbacher Gemeinderat. Mitte August, wenn die DHBW-Studenten, die beim Tunnelbohrwettbewerb von Tesla-Gründer Elon Musk ins Rennen gehen, nach Amerika verabschiedet werden, soll auch Winfried Kretschmann einen Blick auf den Mosbacher Streifen werfen – so Gerhard Lauths Plan. Und dann am besten ganz schnell selbst für ein Happy End sorgen.